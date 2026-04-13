بیش از ۹۰ درصد از تجارت سالانه ۱۰۹.۷ میلیارد دلاری ایران از طریق خلیج فارس انجام می‌شود. نفت و گاز حدود ۸۰ درصد درآمد صادراتی دولت و ۲۳.۷ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد. تنها جزیره خارک سالانه حدود ۵۳ میلیارد دلار درآمد ایجاد می‌کند - یا همانطور که پیش‌تر به مجله تایم گفته بودم، حدود «۷۸ میلیارد دلار درآمد انرژی در سال».

نفت خام

ایران حدود ۱.۵ میلیون بشکه در روز نفت صادر می‌کرد و با قیمت‌های زمان جنگ (حدود ۸۷ دلار برای هر بشکه) روزانه حدود ۱۳۹ میلیون دلار درآمد داشت. هرچند به دلیل تحریم‌های بانکی، بخش اندکی از این درآمد به کشور بازمی‌گشت. محاصره، این درآمد را عملاً یک‌شبه به صفر می‌رساند. جزیره خارک که ۹۲ درصد صادرات نفت را مدیریت می‌کند، در عمق خلیج فارس قرار دارد و جایگزین عملی ندارد. یعنی روزانه ۱۳۹ میلیون دلار از دست می‌رود.

پتروشیمی

ایران در ۹ ماه سال ۲۰۲۴/۲۰۲۵ حدود ۱۹.۷ میلیارد دلار صادرات پتروشیمی داشته؛ یعنی حدود ۵۴ میلیون دلار در روز. تقریباً تمام این صادرات از بنادر عسلویه، امام خمینی و شهید رجایی انجام می‌شود که همگی در محدوده محاصره قرار دارند. هیچ مسیر زمینی قادر به جابه‌جایی این حجم نیست. یعنی ۵۴ میلیون دلار دیگر در روز از دست می‌رود.

صادرات غیرنفتی

تجارت غیرنفتی ایران در سال ۲۰۲۵ به ۵۱.۷ میلیارد دلار رسید. پس از کسر پتروشیمی، حدود ۸۸ میلیون دلار در روز کالا (مانند مواد معدنی و فلزات) از طریق بنادر خلیج فارس صادر می‌شود. حدود ۹۰ درصد این میزان متوقف خواهد شد؛ یعنی حدود ۷۹ میلیون دلار دیگر در روز از بین می‌رود.

بنادر

بیش از ۹۰ درصد تجارت دریایی ایران از تنگه هرمز عبور می‌کند. بندر شهید رجایی (بندرعباس) به‌تنهایی ۵۳ درصد عملیات بارگیری را انجام می‌دهد. بندر امام خمینی ۵۸ درصد واردات کالاهای اساسی را مدیریت می‌کند. بنادر بوشهر نیز سال گذشته ۵۷ میلیون تن کالا جابه‌جا کردند. همگی در عمق خلیج فارس قرار دارند.

100 %

گزینه‌های جایگزین؟

گزینه‌های ایران خارج از تنگه هرمز بسیار محدود است. بندر جاسک که به‌عنوان مسیر جایگزین مطرح شده، تنها با بخشی از ظرفیت طراحی‌شده خود (یک میلیون بشکه در روز) کار می‌کند؛ از ۲۰ مخزن برنامه‌ریزی‌شده، فقط ۱۰ مورد ساخته شده و ظرفیت واقعی آن حدود ۷۰ هزار بشکه در روز است.

بندر چابهار تنها ۸.۵ میلیون تن در سال ظرفیت دارد. پنج بندر دریای خزر روی‌هم ۱۱ میلیون تن جابه‌جا می‌کنند، در حالی که حجم تجارت از طریق خلیج فارس بیش از ۲۲۰ میلیون تن است.

واردات

ایران در سال ۲۰۲۵ حدود ۵۸ میلیارد دلار واردات داشته؛ یعنی روزانه ۱۵۹ میلیون دلار. محاصره، ورود مواد اولیه صنعتی، ماشین‌آلات و کالاهای مصرفی را مختل می‌کند. تورم مواد غذایی تا فوریه ۲۰۲۶ به ۱۰۵ درصد رسیده و قیمت برنج هفت برابر شده است. این وضعیت تحت محاصره به‌طور چشمگیری بدتر خواهد شد. البته احتمالاً امکان تخلیه محموله‌های بشردوستانه فراهم می‌شود.

عامل حیاتی: ذخیره‌سازی نفت

ایران حدود ۵۰ تا ۵۵ میلیون بشکه ظرفیت ذخیره‌سازی نفت در خشکی دارد که حدود ۶۰ درصد آن پر است. ظرفیت خالی حدود ۲۰ میلیون بشکه است. با تولید مازاد ۱.۵ میلیون بشکه در روز که معمولاً صادر می‌شود، این ظرفیت در حدود ۱۳ روز پر خواهد شد. پس از آن، ایران ناچار به بستن چاه‌های نفتی خواهد شد.

این موضوع بسیار مهم است، چون وقتی چاه‌های نفتی قدیمی بسته می‌شوند، آب از پایین به داخل مخزن نفوذ می‌کند (پدیده‌ای به نام «water coning»). در این حالت، بخشی از نفت برای همیشه در میان منافذ سنگی محبوس می‌شود و دیگر قابل استخراج نیست. میدان‌های نفتی ایران همین حالا سالانه ۵ تا ۸ درصد افت تولید دارند. تعطیلی اجباری چاه‌ها می‌تواند به‌طور دائمی ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار بشکه در روز از ظرفیت تولید را از بین ببرد—معادل ۹ تا ۱۵ میلیارد دلار درآمد سالانه که برای همیشه از دست خواهد رفت.

شتاب‌دهنده سقوط ارز

ارزش ریال از ۴۲ هزار به ۱.۵ میلیون در برابر هر دلار سقوط کرده است. بانک‌ها برداشت روزانه را به حدود ۱۸ تا ۳۰ دلار محدود کرده‌اند. نرخ تورم کلی به ۴۷.۵ درصد رسیده است. حذف کامل درآمدهای ارزی در اثر محاصره، ریال را به سمت ابرتورم غیرقابل کنترل سوق خواهد داد. دولت حتی بزرگ‌ترین اسکناس تاریخ خود (۱۰ میلیون ریالی) را منتشر کرده که ارزشی حدود ۷ دلار دارد.

جمع‌بندی

محاصره دریایی روزانه حدود ۴۳۵ میلیون دلار به اقتصاد ایران آسیب می‌زند. ظرفیت ذخیره‌سازی نفت در ۱۳ روز پر شده و به تعطیلی چاه‌ها و آسیب دائمی مخازن منجر می‌شود. ارزش ریال به سمت فروپاشی کامل پیش می‌رود و گزینه‌های جایگزین ایران خارج از تنگه هرمز کمتر از ۱۰ درصد ظرفیت فعلی را پوشش می‌دهند. در چنین شرایطی، ادامه مقاومت اقتصادی برای [حکومت] ایران عملاً غیرممکن خواهد شد.

