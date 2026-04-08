پیت‌ هگست، وزیر جنگ آمریکا، درباره تغیبر رژیم گفت: «هزاران نفر از مردم ایران کشته شدند و امیدواریم که بهترین اتفاق‌ها برای آنها بیفتد.»

او با تاکید بر این که «اورانیوم غنی‌سازی‌شده آنها باید برود» همچنین گفت این موضوع یکی از محورهای اصلی در روند مذاکرات خواهد بود.

هگست افزود مواد غنی‌سازی‌شده ایران که در برخی تاسیسات مدفون شده، اکنون تحت «نظارت هوایی» قرار دارد و به گفته او، تحرکات مرتبط با این مواد به‌طور مداوم رصد می‌شود.

وزیر جنگ آمریکا همچنین با اشاره به تحولات اخیر در ساختار قدرت در ایران گفت حکومت جدید به این نتیجه رسیده که توافق گزینه بهتری است.

او افزود این تغییر رویکرد در شرایطی رخ داده که به گفته او، رهبری پیشین جمهوری اسلامی از بین رفته است.

او در ادامه با اشاره به کشته‌شدن علی خامنه‌ای و برخی مقام‌های ارشد نظامی جمهوری اسلامی گفت رهبر جدید آنها که به گفته او مجروح شده، «راهی جز پذیرش توافق نداشته است».