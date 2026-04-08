یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون اسرائیل، روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری گفت از منظر اسرائیل، نتیجه جنگ «از این بدتر نمی‌شد» و افزود: «یک خامنه‌ای ۸۶ ساله با یک خامنه‌ای ۵۶ ساله جایگزین شده است.»

لاپید تاکید کرد تهدید هسته‌ای و موشکی همچنان پابرجاست و جمهوری اسلامی را «رژیمی تروریستی» خواند که یک ملت را گروگان گرفته است.

رهبر اپوزیسیون اسرائیل، گفت: «ترامپ و تیمش ملاحظات خودشان را دارند، اما از نظر اسرائیل این نتیجه مطلوب نیست.»

او افزود باید «ائتلافی منطقه‌ای علیه ایران با مشارکت عربستان، امارات متحده عربی و بحرین» شکل می‌گرفت و این جنگ «می‌بایست با یک کنفرانس منطقه‌ای برای ارائه یک دیدگاه آلترناتیو در برابر تروریسم ایران پایان می‌یافت»، اما این اتفاق رخ نداد و به گفته او «تحت دولت بعدی اسرائیل محقق خواهد شد.»

لاپید همچنین گفت: «نتانیاهو ترامپ را متقاعد کرد که وارد جنگ شود، اما استراتژی خروجی به او ارائه نکرد.»

او در ادامه افزود: «جوانان شجاع ایران به خیابان‌ها آمدند و ما باید زیرساخت‌ها را هدف قرار می‌دادیم تا این رژیم نتواند باقی بماند؛ این کمکی بود که باید به مردم ایران می‌کردیم.»