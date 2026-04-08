اسرائیل: فرودگاه بنگوریون از نیمهشب فعالیت کامل را از سر میگیرد
وزارت حملونقل اسرائیل اعلام کرد که پس از آتشبس موقت، فرودگاه بنگوریون از نیمهشب بهطور کامل فعالیتهای خود را از سر خواهد گرفت.
پیامهای رسیده از مخاطبان ایراناینترنشنال حاکی است شامگاه چهارشنبه ۱۹ فروردین، در مناطق مختلف تهران از جمله مهرآباد، مرزداران، تهرانپارس، اکباتان، ستارخان و شهرآرا، صدای انفجار و فعالیت پدافند شنیده شده است.
بر اساس این گزارشها، ساعت ۲۰ فعالیت پدافند در محدوده فرودگاه مهرآباد و مناطق غربی تهران گزارش شده و در ساعات ۲۰:۱۲ تا ۲۰:۱۵ نیز در اکباتان و مرزداران صدای انفجار و فعالیت پدافند به گوش رسیده است.
همچنین حوالی ساعت ۱۹:۳۰ صدای انفجار در تهرانپارس شنیده شده و در محدوده ستارخان و شهرآرا نیز صدای ممتد فعالیت پدافند گزارش شده است.
افزون بر این، تردد در مترو تهران و مسیر قطار تهران-کرج با کاهش محسوس جمعیت و رفتوآمد همراه بوده است.
همزمان در شهر اندیشه شهریار نیز فعالیت شدید پدافند گزارش شده است. در دیگر نقاط کشور، از جمله اندیمشک در استان خوزستان، بامداد چهارشنبه حدود ۱۰ انفجار شنیده شده و در منطقه سرپل بابل نیز حوالی ساعت ۲۰:۳۰ صدای انفجار شدید گزارش شده است.
پیامهای رسیده از مخاطبان ایراناینترنشنال حاکی است شامگاه چهارشنبه ۱۹ فروردین در مناطقی از تهران، از جمله جنتآباد جنوبی، مرزداران، مرکز شهر، مهرآباد و شهرک استقلال، صدای انفجار و فعالیت پدافند شنیده شده و در جنتآباد جنوبی نیز نور فعالیت پهپادها و حدود ۱۵ انفجار کوچک گزارش شده است.
همچنین در شهرک واوان اسلامشهر و حوالی خوشنام در شهرستان ملارد نیز شلیک و فعالیت پدافند گزارش شده است.
در اصفهان، شماری از حامیان حکومت در اعتراض به توافق آتشبس با آمریکا و اسرائیل تجمع کردند.
در فردیس کرج نیز عملیات بازسازی در محل سپاه در پارک تندرستی، با حضور کارگران متعدد، موجب اختلال در عبور و مرور شده است.
پیامهای رسیده از مخاطبان ایراناینترنشنال حاکی است شامگاه چهارشنبه ۱۹ فروردین صدای انفجار در محدوده سیدخندان تهران شنیده شده است.
همچنین در مناطق غربی تهران فعالیت پدافند و چندین صدای انفجار گزارش شده است.
بر اساس گزارشهای رسیده ساعت ۱۹:۴۵ چهارشنبه صدای انفجار شدید در محدوده مرزداران شنیده شد.
در شرایطی که هنوز ساعاتی از آتشبس جمهوری اسلامی و آمریکا نگذشته، مقامهای نظام و کارشناسان وابسته به حکومت درباره احتمال عملیات طرفداران آمریکا در ایران هشدار دادهاند تا مشخص شود آتشبس با آمریکا، جنگ سپاه پاسداران با مردم ایران را متوقف نمیکند.
گزارشی از مجتبا پورمحسن
یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون اسرائیل، روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری گفت از منظر اسرائیل، نتیجه جنگ «از این بدتر نمیشد» و افزود: «یک خامنهای ۸۶ ساله با یک خامنهای ۵۶ ساله جایگزین شده است.»
لاپید تاکید کرد تهدید هستهای و موشکی همچنان پابرجاست و جمهوری اسلامی را «رژیمی تروریستی» خواند که یک ملت را گروگان گرفته است.
رهبر اپوزیسیون اسرائیل، گفت: «ترامپ و تیمش ملاحظات خودشان را دارند، اما از نظر اسرائیل این نتیجه مطلوب نیست.»
او افزود باید «ائتلافی منطقهای علیه ایران با مشارکت عربستان، امارات متحده عربی و بحرین» شکل میگرفت و این جنگ «میبایست با یک کنفرانس منطقهای برای ارائه یک دیدگاه آلترناتیو در برابر تروریسم ایران پایان مییافت»، اما این اتفاق رخ نداد و به گفته او «تحت دولت بعدی اسرائیل محقق خواهد شد.»
لاپید همچنین گفت: «نتانیاهو ترامپ را متقاعد کرد که وارد جنگ شود، اما استراتژی خروجی به او ارائه نکرد.»
او در ادامه افزود: «جوانان شجاع ایران به خیابانها آمدند و ما باید زیرساختها را هدف قرار میدادیم تا این رژیم نتواند باقی بماند؛ این کمکی بود که باید به مردم ایران میکردیم.»