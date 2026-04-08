پیام‌های رسیده از مخاطبان ایران‌اینترنشنال حاکی است شامگاه چهارشنبه ۱۹ فروردین، در مناطق مختلف تهران از جمله مهرآباد، مرزداران، تهرانپارس، اکباتان، ستارخان و شهرآرا، صدای انفجار و فعالیت پدافند شنیده شده است.

بر اساس این گزارش‌ها، ساعت ۲۰ فعالیت پدافند در محدوده فرودگاه مهرآباد و مناطق غربی تهران گزارش شده و در ساعات ۲۰:۱۲ تا ۲۰:۱۵ نیز در اکباتان و مرزداران صدای انفجار و فعالیت پدافند به گوش رسیده است.

همچنین حوالی ساعت ۱۹:۳۰ صدای انفجار در تهرانپارس شنیده شده و در محدوده ستارخان و شهرآرا نیز صدای ممتد فعالیت پدافند گزارش شده است.

افزون بر این، تردد در مترو تهران و مسیر قطار تهران-کرج با کاهش محسوس جمعیت و رفت‌وآمد همراه بوده است.

هم‌زمان در شهر اندیشه شهریار نیز فعالیت شدید پدافند گزارش شده است. در دیگر نقاط کشور، از جمله اندیمشک در استان خوزستان، بامداد چهارشنبه حدود ۱۰ انفجار شنیده شده و در منطقه سرپل بابل نیز حوالی ساعت ۲۰:۳۰ صدای انفجار شدید گزارش شده است.