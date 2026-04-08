پیام‌های رسیده از مخاطبان ایران‌اینترنشنال حاکی است شامگاه چهارشنبه ۱۹ فروردین در مناطقی از تهران، از جمله جنت‌آباد جنوبی، مرزداران، مرکز شهر، مهرآباد و شهرک استقلال، صدای انفجار و فعالیت پدافند شنیده شده و در جنت‌آباد جنوبی نیز نور فعالیت پهپادها و حدود ۱۵ انفجار کوچک گزارش شده است.

همچنین در شهرک واوان اسلامشهر و حوالی خوشنام در شهرستان ملارد نیز شلیک و فعالیت پدافند گزارش شده است.

در اصفهان، شماری از حامیان حکومت در اعتراض به توافق آتش‌بس با آمریکا و اسرائیل تجمع کردند.

در فردیس کرج نیز عملیات بازسازی در محل سپاه در پارک تندرستی، با حضور کارگران متعدد، موجب اختلال در عبور و مرور شده است.