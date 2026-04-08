سپاه پاسداران: در صورت ادامه حملات به لبنان، پاسخ پشیمانکننده خواهیم داد
سپاه پاسداران در بیانیهای اعلام کرد چنانچه حملات به لبنان متوقف نشود، پاسخ پشیمانکنندهای به حملهکنندگان در منطقه خواهد داد.
پیامهای رسیده از مخاطبان ایراناینترنشنال حاکی است شامگاه چهارشنبه ۱۹ فروردین در مناطقی از تهران، از جمله جنتآباد جنوبی، مرزداران، مرکز شهر، مهرآباد و شهرک استقلال، صدای انفجار و فعالیت پدافند شنیده شده و در جنتآباد جنوبی نیز نور فعالیت پهپادها و حدود ۱۵ انفجار کوچک گزارش شده است.
همچنین در شهرک واوان اسلامشهر و حوالی خوشنام در شهرستان ملارد نیز شلیک و فعالیت پدافند گزارش شده است.
در اصفهان، شماری از حامیان حکومت در اعتراض به توافق آتشبس با آمریکا و اسرائیل تجمع کردند.
در فردیس کرج نیز عملیات بازسازی در محل سپاه در پارک تندرستی، با حضور کارگران متعدد، موجب اختلال در عبور و مرور شده است.
پیامهای رسیده از مخاطبان ایراناینترنشنال حاکی است شامگاه چهارشنبه ۱۹ فروردین صدای انفجار در محدوده سیدخندان تهران شنیده شده است.
همچنین در مناطق غربی تهران فعالیت پدافند و چندین صدای انفجار گزارش شده است.
بر اساس گزارشهای رسیده ساعت ۱۹:۴۵ چهارشنبه صدای انفجار شدید در محدوده مرزداران شنیده شد.
در شرایطی که هنوز ساعاتی از آتشبس جمهوری اسلامی و آمریکا نگذشته، مقامهای نظام و کارشناسان وابسته به حکومت درباره احتمال عملیات طرفداران آمریکا در ایران هشدار دادهاند تا مشخص شود آتشبس با آمریکا، جنگ سپاه پاسداران با مردم ایران را متوقف نمیکند.
گزارشی از مجتبا پورمحسن
یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون اسرائیل، روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری گفت از منظر اسرائیل، نتیجه جنگ «از این بدتر نمیشد» و افزود: «یک خامنهای ۸۶ ساله با یک خامنهای ۵۶ ساله جایگزین شده است.»
لاپید تاکید کرد تهدید هستهای و موشکی همچنان پابرجاست و جمهوری اسلامی را «رژیمی تروریستی» خواند که یک ملت را گروگان گرفته است.
رهبر اپوزیسیون اسرائیل، گفت: «ترامپ و تیمش ملاحظات خودشان را دارند، اما از نظر اسرائیل این نتیجه مطلوب نیست.»
او افزود باید «ائتلافی منطقهای علیه ایران با مشارکت عربستان، امارات متحده عربی و بحرین» شکل میگرفت و این جنگ «میبایست با یک کنفرانس منطقهای برای ارائه یک دیدگاه آلترناتیو در برابر تروریسم ایران پایان مییافت»، اما این اتفاق رخ نداد و به گفته او «تحت دولت بعدی اسرائیل محقق خواهد شد.»
لاپید همچنین گفت: «نتانیاهو ترامپ را متقاعد کرد که وارد جنگ شود، اما استراتژی خروجی به او ارائه نکرد.»
او در ادامه افزود: «جوانان شجاع ایران به خیابانها آمدند و ما باید زیرساختها را هدف قرار میدادیم تا این رژیم نتواند باقی بماند؛ این کمکی بود که باید به مردم ایران میکردیم.»
شاهین بداغی، فرنگیکار ایرانیالاصل تیم ملی قطر، با پیروزی ۴ بر ۳ برابر محمدامین حسینی از ایران، به مدال طلای وزن ۸۲ کیلوگرم رقابتهای کشتی فرنگی قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ رسید و تاریخسازی کرد. این نخستین مدال طلای قطر در تاریخ کشتی قهرمانی آسیا در تمام ردههای سنی است.
بداغی برای صعود به فینال، ابراگیم ماگومدوف، قهرمان آسیا در سال ۲۰۲۳ از قزاقستان، را مغلوب کرد.
شاهین بداغی که اهل ایذه است، پیشتر برای ایران در رقابتهای نوجوانان و جوانان جهان مدال کسب کرده بود. او سال گذشته با دوبنده قطر به مدال برنز آسیا رسید و امسال با دو پله صعود، عنوان قهرمانی را به دست آورد.
این مسابقات در بیشکک، پایتخت قرقیزستان، در حال برگزاری است.