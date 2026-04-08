اسرائیل: به ۱۰۰ مقر حزبالله در ۱۰ دقیقه حمله کردیم
سخنگوی ارتش اسرائیل حملات چهارشنبه به مواضع حزبالله را بزرگترین حمله از زمان آغاز جنگ در ایران توصیف کرد و افزود که ۱۰۰ مقر این گروه ظرف ۱۰ دقیقه به صورت همزمان هدف قرار گرفت.
سخنگوی ارتش اسرائیل حملات چهارشنبه به مواضع حزبالله را بزرگترین حمله از زمان آغاز جنگ در ایران توصیف کرد و افزود که ۱۰۰ مقر این گروه ظرف ۱۰ دقیقه به صورت همزمان هدف قرار گرفت.
دونالد ترامپ روز چهارشنبه نوشت: «هیچ غنیسازی اورانیومی وجود نخواهد داشت و ایالات متحده، در همکاری با ایران، همه گرد و غبار هستهای مدفون در اعماق زمین را استخراج و جمعآوری خواهد کرد.» او افزود این موضوع از زمان حمله تحت «نظارت بسیار دقیق ماهوارهای» قرار دارد.
او افزود این موضوع از زمان حمله تحت «نظارت بسیار دقیق ماهوارهای» قرار دارد و تاکید کرد «از زمان حمله، هیچ چیزی دستنخورده باقی نمانده است.»
ترامپ همچنین اعلام کرد ایالات متحده با جمهوری اسلامی همکاری نزدیکی خواهد داشت و گفت این کشور «یک تغییر حکومت بسیار سازنده» را پشت سر گذاشته است.
رییسجمهوری آمریکا اضافه کرد واشینگتن درباره تعرفهها و کاهش تحریمها با جمهوری اسلامی گفتوگو خواهد کرد و گفت بسیاری از ۱۵ بند مورد نظر «از پیش مورد توافق قرار گرفتهاند.»
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا در پیامی در تورثسوشال اعلام کرد آمریکا و جمهوری اسلامی برای توقف غنیسازی اورانیوم، نظارت بر تاسیسات هستهای و پیشبرد مذاکرات درباره تعرفهها و کاهش تحریمها به توافقهایی رسیدهاند.
ترامپ گفت واشینگتن در حال همکاری نزدیک با جمهوری اسلامی است و این کشور به گفته او وارد مرحلهای «بسیار سازنده» شده است.
او نوشت بر اساس این روند، «هیچگونه غنیسازی اورانیوم انجام نخواهد شد» و ایالات متحده با همکاری ایران اقدام به خارج کردن مواد هستهای مدفون در عمق زمین خواهد کرد.
ترامپ افزود این تاسیسات اکنون تحت نظارت دقیق ماهوارهای قرار دارند و از زمان حملات، «هیچچیز دستنخورده است».
رییسجمهوری آمریکا همچنین اعلام کرد مذاکرات میان دو طرف درباره تعرفهها و کاهش تحریمها ادامه دارد و «بسیاری از ۱۵ بند» مورد بحث، پیشتر مورد توافق قرار گرفتهاند.
او تاکید کرد این همکاری میتواند به نتایج مثبت در روابط دو کشور منجر شود و از روند جاری به عنوان تحولی مهم در مسیر تعامل میان واشینگتن و تهران یاد کرد.
یک مقام ارشد لبنانی به خبرگزاری آناتولی ترکیه گفت جوزف عون، رییسجمهوری لبنان، در حال مذاکره با طرفهای مرتبط است تا نام بیروت را در توافق آتشبس موقت میان تهران و واشینگتن بگنجاند.
گفتوگو با می فرحات، خبرنگار ایراناینترنشنال
چین با استقبال از آتشبس موقت میان جمهوری اسلامی و آمریکا اعلام کرد برای توقف درگیریها «تلاشهایی» انجام داده است. همزمان گزارشها نشان میدهند پکن در کنار اسلامآباد نقش مهمی در کشاندن تهران به میز مذاکره داشته و قرار است جمعه میزبان مذاکرهکنندگان جمهوری اسلامی و آمریکا باشد.
در پی توافق آتشبس میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده، مائو نینگ، سخنگوی وزارت خارجه چین، چهارشنبه ۱۹ فروردین از این توافق استقبال کرد و گفت پکن از تلاشهای پاکستان در این زمینه حمایت میکند.
او با تاکید بر اینکه چین بر دستیابی به ثبات بلندمدت در منطقه خلیج فارس و خاورمیانه از مسیر دیپلماسی تاکید دارد، افزود پکن برای «تحقق آتشبس و حلوفصل سیاسی مناقشه»، تلاش کرده است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، بامداد ۱۹ فروردین از یک آتشبس موقت و مشروط به «بازگشایی کامل، فوری و ایمن تنگه هرمز» خبر داد.
او این توافق را «یک پیروزی کامل و بینقص» توصیف کردو گفت در مقابل، واشینگتن حملات خود علیه جمهوری اسلامی را برای دو هفته متوقف خواهد کرد.
روزنامه نیویورکتایمز نیز ۱۹ فروردین به نقل از سه مقام ایرانی گزارش داد جمهوری اسلامی علاوه بر تلاشهای دیپلماتیک پاکستان، تحت تاثیر فشارهای چین نیز به این توافق تن داده است.
بر اساس این گزارش، پکن که نگران پیامدهای اقتصادی تهدیدهای آمریکا برای هدف قرار دادن زیرساختهای انرژی در ایران بوده است، تهران را به انعطاف بیشتر در مذاکرات ترغیب کرد.
خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از یک مقام درگیر در مذاکرات گزارش داد با نزدیک شدن به مهلت تعیینشده، دولت چین و جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، در دستیابی به توافق نقش داشتهاند.
چین که بزرگترین خریدار نفت ایران محسوب میشود، در سالهای اخیر روابط اقتصادی خود را با تهران و همزمان با کشورهای حوزه خلیج فارس حفظ کرده است.
به نوشته والاستریتژورنال، سهم صادرات نفت ایران به چین از حدود ۳۰ درصد در یک دهه پیش به نزدیک کل صادرات این کشور رسیده است.
تحلیلگران میگویند همین وابستگی متقابل اقتصادی، انگیزهای برای پکن ایجاد کرده تا در لحظات پایانی، جمهوری اسلامی را به پذیرش آتشبس موقت سوق دهد.
پاکستان، میانجی نهایی
شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، بامداد ۱۹ فروردین با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد جمهوری اسلامی، آمریکا و متحدانشان با برقراری آتشبس فوری «در همه مناطق، از جمله لبنان» موافقت کردهاند و این آتشبس «از همین لحظه» اجرایی میشود.
او در ادامه از هیاتهای مذاکرهکننده آمریکا و جمهوری اسلامی دعوت کرد که جمعه ۲۱ فروردین برای دستیابی به توافقی نهایی با هدف حل و فصل همه اختلافها، به اسلامآباد بروند.
پاکستان که روابط نزدیکی با تهران دارد، یکی از کانالهای اصلی انتقال پیشنهاد آتشبس موقت بوده است.
بر اساس گزارش خبرگزاری ایسنا، در مذاکرات جمعه میان تهران و واشینگتن، هیات جمهوری اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف و هیات آمریکایی به ریاست ونس، شرکت خواهند کرد.
خبرگزاری تسنیم این موضوع را که سرپرست تیم جمهوری اسلامی قالیباف است تکذیب کرده و نوشته است هنوز روشن نیست نماینده تهران در این مذاکرات چه کسی خواهد بود.
۱۸ فروردین و پیش از برقرار شدن آتشبس موقت، یک مقام پاکستانی به رویترز گفت در صورت گسترش جنگ، این کشور بر اساس تفاهمنامه دفاعی، در کنار عربستان سعودی خواهد ایستاد.
کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، چهارشنبه برای حمایت از آتشبس موقت آمریکا و جمهوری اسلامی راهی منطقه خلیج فارس شد.
گفتوگو با تاجالدین سروش، عضو تحریریه ایراناینترنشنال