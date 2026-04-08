دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا در پیامی در تورث‌سوشال اعلام کرد آمریکا و جمهوری اسلامی برای توقف غنی‌سازی اورانیوم، نظارت بر تاسیسات هسته‌ای و پیشبرد مذاکرات درباره تعرفه‌ها و کاهش تحریم‌ها به توافق‌هایی رسیده‌اند.

ترامپ گفت واشینگتن در حال همکاری نزدیک با جمهوری اسلامی است و این کشور به گفته او وارد مرحله‌ای «بسیار سازنده» شده است.

او نوشت بر اساس این روند، «هیچ‌گونه غنی‌سازی اورانیوم انجام نخواهد شد» و ایالات متحده با همکاری ایران اقدام به خارج کردن مواد هسته‌ای مدفون در عمق زمین خواهد کرد.

ترامپ افزود این تاسیسات اکنون تحت نظارت دقیق ماهواره‌ای قرار دارند و از زمان حملات، «هیچ‌چیز دست‌نخورده است».

رییس‌جمهوری آمریکا همچنین اعلام کرد مذاکرات میان دو طرف درباره تعرفه‌ها و کاهش تحریم‌ها ادامه دارد و «بسیاری از ۱۵ بند» مورد بحث، پیش‌تر مورد توافق قرار گرفته‌اند.

او تاکید کرد این همکاری می‌تواند به نتایج مثبت در روابط دو کشور منجر شود و از روند جاری به عنوان تحولی مهم در مسیر تعامل میان واشینگتن و تهران یاد کرد.