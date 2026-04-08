ترامپ: لبنان در توافق آتشبس موقت با تهران گنجانده نشده است
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در گفتوگو با شبکه پیبیاس اعلام کرد که لبنان در توافق آتشبس موقت با تهران گنجانده نشده و جمهوری اسلامی نیز از این موضوع مطلع است.
کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا اعلام کرد که هنوز «کارهای زیادی باقی مانده» تا مسیر حملونقل نفت و گاز تنگه هرمز دوباره باز شود.
همزمان، دفتر نخستوزیری بریتانیا اعلام کرد که نخستوزیر این کشور، وارد عربستان سعودی شده است.
هدف از سفر به منطقه تقویت آتشبس در جنگ خاورمیانه اعلام شده است.
تنها چند ساعت پس از اعلام آتشبس موقت میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده، نشانههای شکنندگی این توافق بیش از پیش آشکار شده است.
انتشار متنی از سوی تهران با عنوان «پیشنهاد ۱۰ مادهای» برای آتشبس، نهتنها به روشن شدن مسیر دیپلماتیک کمک نکرده، بلکه بر ابهامات و تناقضهای موجود افزوده است.
در این پیشنهاد، در کنار درخواست ارائه تضمین الزامآور از سوی ایالات متحده و متحدانش برای عدم حمله مجدد به جمهوری اسلامی، یک مولفه کلیدی دیگر نیز مطرح شده است: پذیرش برنامه غنیسازی اورانیوم ایران.
نکته قابل توجه آن است که این شرط بهطور صریح در نسخه فارسی متن گنجانده شده، اما در نسخه انگلیسی که در اختیار رسانههای بینالمللی قرار گرفته، حذف شده است. این دوگانگی در روایت، نشاندهنده تناقض میان پیام داخلی و خارجی تهران و تداوم پایبندی به یکی از مهمترین خطوط قرمز جمهوری اسلامی است.
در سوی مقابل، مواضع ایالات متحده همچنان بر همان اصول پیشین استوار است: برچیدن تاسیسات اصلی هستهای، پایان کامل غنیسازی در خاک ایران، انتقال ذخایر اورانیوم غنیشده به خارج از کشور و پذیرش بازرسیهای گسترده و سرزده بینالمللی. فاصله میان این دو رویکرد، همچنان حداکثری و ساختاری باقی مانده است.
علاوه بر این، برخی از مطالبات مطرحشده در پیشنهاد جمهوری اسلامی از جمله لغو کامل تحریمهای اولیه و ثانویه نهتنها با مخالفت مبنایی واشنگتن روبهرو است، بلکه از نظر حقوقی نیز بهسادگی قابل تحقق نیست.
در ساختار سیاسی ایالات متحده، بخش مهمی از تحریمها با مصوبات کنگره تثبیت شدهاند و لغو آنها خارج از اختیار کامل رییسجمهوری است. این واقعیت، تحقق چنین مطالباتی را در کوتاهمدت با تردید جدی مواجه میکند.
با این حال، شاید مهمترین نشانه تغییر در رفتار تهران را باید نه در متن پیشنهاد، بلکه در پذیرش آتشبس و آمادگی برای نشستن مستقیم بر سر میز مذاکره با ایالات متحده جستوجو کرد. این تصمیم، بیش از آنکه ناشی از موضع قدرت باشد، بهنظر میرسد حاصل الزامات بقا در شرایطی فشرده و پرهزینه است.
چهل روز جنگ، نهتنها موجب فرسایش محسوس توان نظامی جمهوری اسلامی شد و آسیبپذیری ساختار دفاعی آن را نمایان کرد، بلکه فشارهای اقتصادی و لجستیکی قابل توجهی نیز بر کشور تحمیل کرد.
کاهش منابع مالی، اختلال در زنجیرههای تامین، و افزایش ریسک در حوزههای حیاتی مانند امنیت غذایی و تامین انرژی، همگی نشانههایی از هزینههای فزاینده این تقابل بودند. در چنین شرایطی، پذیرش یک وقفه حتی اگر موقت و شکننده باشد، میتواند تلاشی برای جلوگیری از تعمیق بحران و بازسازی حداقلی ظرفیتهای جمهوری اسلامی تلقی شود.
در چنین چارچوبی، آنچه از سوی تهران ارائه شده را نمیتوان بهعنوان «پیششرطهای قابل قبول برای آغاز مذاکرات» تلقی کرد، بلکه بیشتر باید آن را «چارچوبی برای آغاز گفتوگو» دانست؛چارچوبی که بیش از آنکه نشاندهنده همگرایی باشد، بازتابدهنده تلاش برای مدیریت بحران، خرید زمان و کاهش فشارهای چندلایه داخلی و خارجی است.
الگوی «دوگانگی پیام» در این میان قابل توجه است: نسخه داخلی با تاکید بر مواضع حداکثری و حفظ خطوط قرمز، و نسخه خارجی با تعدیل نسبی برای سنجش واکنش جامعه بینالمللی.
در سوی دیگر، ایالات متحده نیز با محدودیتهای حقوقی و فشارهای سیاسی داخلی مواجه است که دامنه انعطافپذیری دولت ترامپ را محدود میکند.
بر این اساس، چشمانداز پیشرو بیش از آنکه به یک توافق پایدار شباهت داشته باشد، بیانگر یک وقفه تاکتیکی در میانه یک تقابل حلنشده است.
تا زمانی که یکی از دو طرف آمادگی عبور از خطوط قرمز بنیادین خود را نداشته باشد، دستیابی به یک توافق جامع و پایدار دور از دسترس خواهد بود.
در جمعبندی میتوان گفت: آتشبس کنونی نه نشانهای از یک پیروزی راهبردی است و نه بیانگر شکلگیری یک مسیر روشن برای توافق. این وضعیت، بیش از هر چیز، یک «تنفس موقت» در دل بحرانی عمیق و ادامهدار است؛ تنفسی که بیش از آنکه پایان یک مسیر باشد، آغاز مرحلهای تازه از همان منازعه پیچیده است.
کویت اعلام کرد تعدادی از تاسیسات شرکت ملی نفت کویت و وزارت انرژی این کشور چهارشنبه از سوی پهپادهای ایرانی هدف قرار گرفتند.
کویت افزود که این حملات چندین تاسیسـات از جمله نیروگاهها را هدف قرار داده و خسارات سنگینی به زیرساختها، واحدهای تولید برق و مخازن سوخت وارد کرده است.
ویت همچنین گفت در برخی از این تاسیسات نیز آتشسوزی رخ داده است.
پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، روز چهارشنبه در واکنش به گزارشهایی درباره ادامه حملات جمهوری اسلامی پس از اعلام آتشبس موقت گفت گاهی زمان میبرد تا آتشبس تثیبت شود اما حکومت ایران باید هرچه سریعتر به نیروهای خود دستور توقف شلیک را ابلاغ کند.
او با لحنی هشدارآمیز گفت: «ایران عاقلانه عمل میکند اگر راهی پیدا کند که پیام را حتی با کبوتر نامهبر به نیروهایش در مناطق دورافتاده برساند تا بدانند دیگر شلیک نکنند و حملات یکطرفه یا موشکی را متوقف کنند.»
او تاکید کرد که نیروهای آمریکایی در صورت لزوم همچنان آماده پاسخگویی هستند.
در دومین شب رقابتهای دور رفت مرحله یکچهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا، نگاه فوتبال دوستان به دو ورزشگاه پارک دو پرنس و نیوکمپ دوخته شده است؛ جایی که قدرتهای برتر اروپا برای هموار کردن مسیر صعود به مصاف هم میروند.
پاریس در پی تکرار تاریخ؛ لیورپول در جستوجوی اعاده حیثیت
حساسترین نبرد امشب میان پاریسنژرمن و لیورپول در پاریس برگزار میشود. پاریسیها که مدافع عنوان قهرمانی هستند، پس از درهمکوبیدن ۸ بر ۲ چلسی در مجموع دو بازی، با روحیهای خوب به این مرحله رسیدند.
تیم لوئیس انریکه با درخشش عثمان دمبله، برنده توپ طلا، در صدر جدول لیگ یک فرانسه میتازد و به دنبال دفاع از تاج و تخت اروپایی خود است.
در سمت مقابل، لیورپول آرنه اشلوت در بدترین فرم خود قرار دارد.
آنها که با پیروزی ۵ بر ۱ مقابل گالاتاسرای به این مرحله رسیدند، در بازیهای اخیر خود در انگلستان متحمل شکستهای سنگینی شدهاند؛ از جمله باخت ۴ بر صفر مقابل منچسترسیتی در جام حذفی که تعداد شکستهای این فصل آنها را به عدد ۱۵ رساند.
حالا لیگ قهرمانان تنها راه نجات فصل برای قرمزهای آنفیلد است.
کلید موفقیت لیورپول در این بازی، درخشش دومینیک سوبوسلای در میانه میدان برای مهار ستارههای خلاق پاریس خواهد بود.
تقابل تکراری در نیوکمپ؛ شطرنج فلیک و سیمئونه
در دیگر دیدار حساس، بارسلونا میزبان اتلتیکو مادرید است. این دو تیم که به خوبی از تفکرات یکدیگر آگاهند، پنجمین تقابل خود در دو ماه اخیر را تجربه میکنند.
بارسا شنبه شب در لالیگا موفق شد با گل دراماتیک روبرت لواندوفسکی، اتلتیکو را ۲ بر ۱ شکست دهد.
شاگردان هانسی فلیک برای رسیدن به این مرحله، مقتدرانه ۷ بر ۲ نیوکاسل را (۸ بر ۳ در مجموع) شکست دادند.
اتلتیکو مادرید اما متخصص حذف بارسلونا در این مرحله است؛ آنها در سالهای ۲۰۱۴ و ۲۰۱۶ با عبور از سد کاتالانها در یکچهارم نهایی به فینال رسیدند.
تیم دیگو سیمئونه با برتری ۷ بر ۵ مقابل تاتنهام نشان داده که در اروپا تیمی سرسخت است.
دنی اولمو، ستاره بارسا، این بازی را نبرد «مرگ و زندگی» خوانده و معتقد است کیفیت تیمی بارسا کلید پیروزی خواهد بود.
در مقابل، سیمئونه با ستایش از قدرت تهاجمی بارسا، این بازی را چالشی در بالاترین سطح ممکن توصیف کرد.
امشب مشخص خواهد شد که آیا تجربه و فرم ایدهآل میزبانان غلبه خواهد کرد یا انگیزه انتقامجویی مهمانان، معادلات را بر هم میزند