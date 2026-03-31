بر اساس اطلاعاتی که خانواده دو تن از زندانیان معترض محکوم به اعدام در پرونده آتش‌سوزی در پایگاه بسیج خیابان دماوند تهران در اختیار ایران‌اینترنشنال قرار داده‌اند، پنج نفر از این هفت زندانی از بند عمومی زندان قزلحصار خارج شده و برای اجرای حکم به مکانی نامعلوم منتقل شده‌اند.

بنا بر اعلام خانواده‌ها، محمدامین بیگلری، شاهین واحدپرست کلور، ابوالفضل صالحی سیاوشانی، امیرحسین حاتمی و علی فهیم، پنج معترض زندانی‌ هستند که پرونده آن‌ها به اجرای احکام ارجاع شده است.

پرونده این هفت زندانی به شامگاه ۱۸ دی‌ماه و آتش‌سوزی در پایگاه بسیج «۱۸۵ شهید محمود کاوه» در شرق تهران مربوط می‌شود.

بر اساس گزارش‌ها و ویدیوهای اعترافات اجباری منتشر شده در صدا و سیمای جمهوری اسلامی، این افراد نه اقدام به آتش زدن پایگاه کرده‌اند و نه در تخریب وسایل دخیل بوده‌اند، بلکه وارد ساختمان پایگاه بسیج شده بودند که از سوی افرادی مشکوک درون آن محبوس شدند و سپس ساختمان به آتش کشیده شد تا جان آنان در خطر قرار گیرد.

پیش‌تر شاهدان عینی حاضر در محل به ایران‌اینترنشنال گفته‌ بودند جمعیت معترضان زیادی در شامگاه ۱۸ دی‌ماه و در جریان انقلاب ملی علیه جمهوری اسلامی مقابل این پایگاه بسیج تجمع کرده بود و چندین موتورسیکلت در خیابان به آتش کشیده شد.

به گفته شاهدان، برخی افراد مسلح و ناشناس معترضان را به داخل پایگاه هل دادند و در را بستند. آتش و دود گسترده‌ای فضای ساختمان را فرا گرفت و این معترضان عملا در معرض خطر مرگ قرار گرفتند، در حالی که ماموران انتظامی حاضر در محل اقدامی نکردند.

