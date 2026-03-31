ارتش اسرائیل از آغاز حمله به زیرساختهای وابسته به حزبالله در بیروت خبر داد
ارتش اسرائیل اعلام کرد حمله به زیرساختهای وابسته به حزبالله در بیروت را آغاز کرده است.
بر اساس اطلاعاتی که خانواده دو تن از زندانیان معترض محکوم به اعدام در پرونده آتشسوزی در پایگاه بسیج خیابان دماوند تهران در اختیار ایراناینترنشنال قرار دادهاند، پنج نفر از این هفت زندانی از بند عمومی زندان قزلحصار خارج شده و برای اجرای حکم به مکانی نامعلوم منتقل شدهاند.
بنا بر اعلام خانوادهها، محمدامین بیگلری، شاهین واحدپرست کلور، ابوالفضل صالحی سیاوشانی، امیرحسین حاتمی و علی فهیم، پنج معترض زندانی هستند که پرونده آنها به اجرای احکام ارجاع شده است.
پرونده این هفت زندانی به شامگاه ۱۸ دیماه و آتشسوزی در پایگاه بسیج «۱۸۵ شهید محمود کاوه» در شرق تهران مربوط میشود.
بر اساس گزارشها و ویدیوهای اعترافات اجباری منتشر شده در صدا و سیمای جمهوری اسلامی، این افراد نه اقدام به آتش زدن پایگاه کردهاند و نه در تخریب وسایل دخیل بودهاند، بلکه وارد ساختمان پایگاه بسیج شده بودند که از سوی افرادی مشکوک درون آن محبوس شدند و سپس ساختمان به آتش کشیده شد تا جان آنان در خطر قرار گیرد.
پیشتر شاهدان عینی حاضر در محل به ایراناینترنشنال گفته بودند جمعیت معترضان زیادی در شامگاه ۱۸ دیماه و در جریان انقلاب ملی علیه جمهوری اسلامی مقابل این پایگاه بسیج تجمع کرده بود و چندین موتورسیکلت در خیابان به آتش کشیده شد.
به گفته شاهدان، برخی افراد مسلح و ناشناس معترضان را به داخل پایگاه هل دادند و در را بستند. آتش و دود گستردهای فضای ساختمان را فرا گرفت و این معترضان عملا در معرض خطر مرگ قرار گرفتند، در حالی که ماموران انتظامی حاضر در محل اقدامی نکردند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، سهشنبه ۱۱ فروردین در خطابی تند به «کشورهای غیرهمراهی» که بهدلیل اختلال در تنگه هرمز با کمبود سوخت جت مواجه شدهاند، گفت این کشورها باید خودشان برای تامین نیازشان اقدام کنند.
او در پستی در تروث سوشال تاکید کرد: «همه کشورهایی که بهخاطر تنگه هرمز نمیتوانید سوخت جت تهیه کنید، مثل بریتانیا که از مشارکت در زدن سر حکومت ایران خودداری کرد، برایتان یک پیشنهاد دارم: یک، از آمریکا بخرید، ما بهاندازه کافی داریم. و دو، کمی شجاعت دیرهنگام پیدا کنید، به تنگه [هرمز] بروید و خودتان آن را بگیرید.»
ترامپ افزود: «باید یاد بگیرید از خودتان دفاع کنید. آمریکا دیگر برای کمک به شما آنجا نخواهد بود؛ همانطور که شما برای ما نبودید.»
او در ادامه تاکید کرد: «ایران عملا از پا درآمده است. بخش سخت کار انجام شده. بروید و نفت خودتان را بگیرید.»
ترامپ در پست دیگری با انتقاد از فرانسه نوشت این کشور اجازه نداده هواپیماهایی که به مقصد اسرائیل پرواز میکردهاند و حامل تجهیزات نظامی بودهاند، از حریم هواییاش عبور کنند.
او اضافه کرد: «فرانسه در قبال آنچه "قصاب ایران" خوانده میشود - که با موفقیت حذف شد - (اشاره به علی خامنهای، دیکتاتور ایران) بسیار غیرهمکار بوده است.»
ترامپ در ادامه هشدار داد: «ایالات متحده این موضوع را به خاطر خواهد سپرد.»
ارتش اسرائیل سهشنبه ۱۱ فروردین اعلام کرد حزبالله کنترل روستای مسیحی قوزح در لبنان را در دست گرفته و از داخل آن، حملات راکتی، موشکی و ضدزره انجام داده است.
بر اساس اعلام ارتش اسرائیل اعلام کرد حزبالله با این اقدام از غیرنظامیان به عنوان «سپر انسانی» استفاده کرده است.
ارتش اسرائیل همچنین خبر داد یک موضع دیدبانی در جنوب لبنان را منهدم کرده و به عملیات علیه حزبالله ادامه میدهد.
بر پایه این اعلام، نیروهای لشکر ۹۱ در ۲۴ ساعت گذشته در جنوب لبنان دهها نفر را در درگیریهای رو در رو و حملات هدفمند کشتند: «نیروهای تیپ گفعاتی با آتش توپخانه شش نفر را کشتند و در عملیاتی دیگر با پشتیبانی هوایی، دو نفر دیگر را هدف قرار دادند.»
روزنامه فرانسوی لوموند، سهشنبه ۱۱ فروردین در گزارشی تحقیقی با انتشار تصاویر ماهوارهای، محمولهای مشکوک را در ورودی مرکز فناوری هستهای اصفهان در ۱۹ خرداد ۱۴۰۴ نشان داد.
به گفته کارشناسان هستهای، این محموله میتواند بخشی از ذخایر اورانیوم غنیشده ایران باشد.
تصاویر ماهوارهای ثبتشده در ۱۹ خرداد (چند روز پیش از جنگ ۱۲ روزه)، یک کامیون حامل ۱۸ سیلندر آبیرنگ را در مقابل ورودی جنوبی یکی از تونلهای این مرکز نشان میدهد.
قطر هر کدام از این سیلندرها کمی بیش از یک متر است.
یک کامیون کوچکتر که یک جرثقیل روی آن است و همچنین سه خودروی کوچکتر (ظاهرا غیرنظامی) در این تصویر دیده میشوند.
جفری لوئیس، متخصص برنامه هستهای ایران در مرکز مطالعات منع اشاعه «جیمز مارتین» در مونتری کالیفرنیا، گفت: «من هرگز این تصویر را ندیده بودم. این عکس بسیار فوقالعاده است.»
برای دیوید آلبرایت، مشاور سابق آژانس بینالمللی انرژی اتمی (IAEA) و بنیانگذار موسسه علوم و امنیت بینالمللی (ISIS)، «این تصویر دستکم نشان میدهد که درست قبل از جنگ ۱۲ روزه که جمهوری اسلامی میدانست ممکن است به اصفهان ضربه بزنند، چیزی در حال انتقال به درون تونلها بوده» است.
احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، سهشنبه ۱۱ فروردین در واکنش به گزارشها درباره احتمال حمله زمینی آمریکا به مواضع جمهوری اسلامی گفت: «ما منتظریم یک درگیری زمینی ایجاد شود تا اوج قدرت خود را نشان دهیم.»
او افزود: «ترامپ در وضعیتی قرار دارد که چه جنگ را ادامه دهد و چه از آن خارج شود، در هر صورت شکست خورده است.»