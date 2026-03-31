بر اساس این اطلاعیه، همه دارندگان گذرنامه ایرانی، از جمله افراد دارای ویزای اقامت، ویزای بازدید و ویزای توریستی امارات، از ورود به دبی منع شده‌اند.

‮همچنین اتباع ایرانی که در حال حاضر خارج از امارات هستند، حتی در صورت داشتن اقامت این کشور، اجازه ورود به امارات را نخواهند داشت.

با این حال، اعضای درجه یک خانواده شهروندان اماراتی شامل والدین، همسر، فرزندان و خواهر و برادر که به‌صورت مشترک سفر می‌کنند، در صورت دریافت تاییدیه پیش از سفر، ممکن است از این محدودیت مستثنی شوند.

شرکت فلای‌دبی در ادامه این اطلاعیه از «تمامی شرکا» خواست «به‌طور کامل» این دستورالعمل را رعایت کنند و از رزرو یا پذیرش مسافرانی که مشمول این محدودیت هستند، بپرهیزند؛ مگر در مواردی که شامل شرایط استثنا باشند.

بر پایه پیام‌های دریافتی از مخاطبان ایران‌اینترنشنال، در روزهای گذشته شهروندان ایرانی مقیم امارات متحده عربی که خارج از خاک این کشور حضور داشتند، با ابطال ویزای اقامت خود مواجه شده‌اند.

این اقدام موجب سرگردانی برخی از این افراد در کشورهای مبدا و فرودگاه‌ها شده است.

در هفته‌های اخیر، روابط حکومت ایران و امارات دچار تنش شده و رو به سردی گذاشته است.

از زمان آغاز مناقشه کنونی، جمهوری اسلامی علاوه بر حملات موشکی به اسرائیل و پایگاه‌های آمریکا در منطقه، ۱۲ کشور از جمله عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین، کویت، اردن، قطر، عراق، عمان و جمهوری آذربایجان را هدف قرار داده است.

‫در این میان، امارات بیش از همه هدف حملات جمهوری اسلامی قرار گرفته است. از زمان آغاز جنگ، حدود ۴۴۰ موشک و نزدیک به دو هزار پهپاد به سوی این کشور شلیک شده است.

تهران اغلب این حملات را با استناد به فعالیت پایگاه‌های نظامی ایالات متحده در کشورهای منطقه توجیه می‌کند. این در حالی است که تاسیسات غیرنظامی مانند فرودگاه‌ها و هتل‌ها، از جمله اهداف حملات حکومت ایران بوده‌اند.

اقدامات تلافی‌جویانه امارات

ایران‌اینترنشنال ۱۱ فروردین به نقل از منابع آگاه، از برخورد گسترده با شبکه‌های مالی سپاه پاسداران و بازداشت ده‌ها فرد فعال در شبکه صرافی وابسته به حکومت ایران در امارات خبر داد.

پیش‌تر در اسفندماه، امارات دستور داده بود فعالیت‌های مراکز وابسته به حکومت ایران در این کشور از جمله بیمارستان ایرانیان، مدارس ایرانی، دانشگاه آزاد، مسجد «امام حسین» و همچنین «باشگاه ایرانیان» دبی متوقف و این مراکز تعطیل شوند .

در حالی که مقام‌های دبی پیش‌تر به مسئولان «بیمارستان ایرانیان» مهلتی یک‌ماهه برای توقف فعالیت داده بودند، این مرکز درمانی جمهوری اسلامی ۲۶ اسفند به‌طور ناگهانی و ظرف چند ساعت به دست پلیس دبی تعطیل شد.

محمد بن زاید آل نهیان، رییس امارات متحده عربی، ۱۶ اسفند در اظهاراتی کم‌سابقه جمهوری اسلامی را «دشمن» خواند و به تهران هشدار داد امارات «طعمه آسانی» نیست.

خبرگزاری آسوشیتدپرس ۱۱ فروردین به نقل از منابع آگاه گزارش داد کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، به رهبری عربستان سعودی و امارات، از دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، خواسته‌اند جنگ را تا زمان ایجاد «تغییرات قابل توجه در رهبری یا رفتار ایران» ادامه دهد.