حمله به مواضع حشدالشعبی در عراق
سهشنبه ۱۱ فروردین یک حمله هوایی مقر متعلق به تیپ ۱۷ حشدالشعبی در منطقه الرطبه در استان الانبار را هدف قرار داد که بر اساس اطلاعات اولیه، دو نیروی این گروه زخمی شدهاند.
پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، سهشنبه ۱۱ فروردین در نشست خبری پنتاگون با تاکید بر اینکه در اجرای دستور رییسجمهوری ایالات متحده، اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح هستهای دست پیدا کند، گفت: «برای نیمروز در سنتکام بودم و نمیتوانم نام پایگاهها را بگویم اما شاهد رهگیری موشکهای دشمن از سوی نیروها بودم.»
او در ادامه گفت: «حس ما در آنجا با حس ما در جنگ افغانستان و عراق تفاوت داشت چون در آن زمان نمیدانستیم همه چیز چه زمانی تمام میشود.»
هگست در ادامه تاکید کرد: «همه چیز سریعتر و با سرعت بیشتر برای سربازان و فرماندهان ما فراهم خواهد شد. با خلبانانی صحبت کردم که هر روز به عمق ایران پرواز میکنند و برخی از آنها تازه از تهران بازگشته بودند.یک سرهنگ گفت به بمبهای بیشتری نیاز داریم و ما این بمبها را در اختیار آنها گذاشتیم.»
سخنگوی ارتش اسرائیل اعلام کرد این کشور آمادگی دارد جنگ با جمهوری اسلامی را تا چندین هفته دیگر ادامه دهد.
کمال پنحاسی با ارائه گزارشی از حملات یک ماهه اخیر گفت شمار زیادی از پایگاهها و قرارگاههای سرکوب، هدف قرار گرفتهاند و دو هزار نیروی سپاه پاسداران، بسیج و فراجا در حملات جمعه به بعد کشته شدهاند.
رسانههای ایتالیا سهشنبه ۱۱ فروردین گزارش دادند مقامهای این کشور به یک هواپیمای آمریکایی که عازم خاورمیانه بود اجازه فرود در پایگاه نظامی سیگونلا در سیسیل را ندادند.
شبکه دولتی «رای» اعلام کرد وزیر دفاع ایتالیا درخواست آمریکا برای استفاده از این پایگاه را رد کرد.
منابع ایراناینترنشنال از تلفات گسترده نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی خبر دادند.
بر اساس این اطلاعات، از ابتدای جنگ کنونی دستکم چهار هزار و ۷۷۰ نفر از اعضای سپاه پاسداران، بسیج و نیروهای انتظامی کشته شدهاند.
همچنین شمار زخمیها در این نیروها به بیش از ۲۰ هزار و ۸۸۰ نفر رسیده است.
آنتونیو کاستا، رییس شورای اروپا، سهشنبه ۱۱ فروردین در گفتوگو با رییس دولت جمهوری اسلامی، از مسعود پزشکیان خواست با سازمان ملل متحد برای تضمین آزادی ناوبری در تنگه هرمز وارد تعامل شود.
کاستا در این تماس تلفنی بر «ضرورت کاهش تنش و اهمیت حفاظت از غیرنظامیان و زیرساختهای غیرنظامی» تاکید کرد.
او پس از این تماس گفت: «بار دیگر از جمهوری اسلامی خواستم حملات به کشورهای منطقه را متوقف کند.»