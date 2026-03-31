رسانه‌های حکومتی در ایران، اتهام پویا قبادی بیستونی و بابک علیپور را بغی از طریق عضویت در سازمان مجاهدین خلق و حمله به مراکز حساس و اماکن عمومی با استفاده از سلاح گرم منحنی‌زن (لانچر) عنوان کرده‌اند.

سازمان حقوق بشری هه‎‌نگاو گزارش داده است که این دو زندانی سیاسی، بدون اطلاع قبلی به خانواده و وکلا و بدون انجام آخرین ملاقات، به‌طور مخفیانه در زندان قزل‌حصار به دار آویخته شده‌اند.

قبادی بیستونی و علیپور پیشتر در یک پرونده مشترک همراه با سه زندانی دیگر به اتهام بغی از طریق عضویت در سازمان مجاهدین خلق به اعدام محکوم شده بودند. حکم اعدام اکبر دانشورکار و محمد تقوی‌سنگ‌دهی، دو هم‌پرونده‌ای دیگر آنان بامداد دوشنبه در زندان قزل‌حصار اجرا شده بود.

حکم اعدام اکبر دانشورکار، محمد تقوی سنگ‌دهی،‌ بابک علیپور، پویا قبادی بوستانی، وحید بنی‌عامریان و ابوالحسن منتظر در آذرماه ۱۴۰۳ از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری صادر شده بود.

به‌نوشته رسانه‌های حکومتی در جمهوری اسلامی،‌ «بغی از طریق مباشرت در انجام اقدامات متعدد تروریستی و انفجار‌هایی با هدایت گروهک تروریستی منافقین، استفاده از سلاح پرتابی ـ لانچر، خروج غیرمجاز از کشور، عضویت در گروهک تروریستی منافقین، تشکیل دسته یا جمعیت با هدف به‌هم‌زدن امنیت کشور از طریق ارتباط‌گیری تشکیلاتی و آگاهانه با سرپل‌های نفاق، ارتکاب اقدامات موثر ایذایی در جهت حمایت از گروهک تروریستی منافقین با هدف سرنگونی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و تخریب اموال عمومی با استفاده از سلاح لانچر از جمله اتهامات منتسب به محکومین بوده است.»

هه‌نگاو در گزارش خود تاکید کرده است که این زندانیان در دوران بازجویی برای اخذ اعترافات اجباری، تحت شکنجه‌های شدید از جمله ضرب‌وشتم، شوکر، شلاق و تهدید به قتل خانواده قرار گرفته بودند.

براساس این گزارش، پویا قبادی بیستونی ۳۴ ساله و اهل شهرستان سنقر استان کرمانشاه بود. او مهندس برق قدرت، فارغ‌التحصیل دانشگاه کردستان، هنرمند خوشنویس و نوازنده سنتور بود و پیش از این نیز پنج سال زندان را تجربه کرده بود.بابک علیپور ۳۵ ساله، اهل رشت و فارغ‌التحصیل رشته حقوق بود. او از فعالان مدنی و کوهنوردان گیلان بود که به دلیل فشارهای اقتصادی به کار در شالیکاری مشغول بود. مادر، خواهر و برادر او نیز از بهمن ماه سال گذشته بازداشت شده‌اند.

هم‌زمان سایت حقوق‌بشری هرانا گزارش داد شامگاه یکشنبه ۱۰ فروردین، نیروهای گارد زندان و ماموران امنیتی با ورود به بند چهار زندان قزلحصار کرج، ۲۲ زندانی سیاسی را با باتوم و ضرب‌وجرح از بند خارج و به مکانی نامعلوم منتقل کردند. بی‌خبری از وضعیت این زندانیان، نگرانی خانواده‌هایشان را افزایش داده است.

هرانا نوشت سعید ماسوری، افشین بایمانی، حمزه سواری، بابک علیپور، علی معزی، وحید بنی‌عامریان، پویا قبادی، میثم دهبان‌زاده، سپهر امام‌جمعه، لقمان امین‌پور، ابوالحسن منتظر، رضا محمدحسینی، آرشام رضایی، حسین رمضانی، احمدرضا حائری، علی یونسی و اکبر باقری از جمله زندانیان سیاسی منتقل‌شده بودند و هویت سایر زندانیان همچنان در دست بررسی است.

از میان زندانیان سیاسی منتقل‌شده، پویا قبادی، بابک علیپور، بامداد سه‌شنبه اعدام شدند و وحید بنی‌عامریان و ابوالحسن منتظر با حکم اعدام مواجه هستند و اکنون جان آنها در خطر جدی قرار دارد.

پیش‌تر در ۲۸ اسفند، جمهوری اسلامی حکم اعدام صالح محمدی ، مهدی قاسمی و سعيد داودی، از معترضان بازداشت‌شده در جریان انقلاب ملی ایرانیان، را به اجرا درآورد.

بر پایه بیانیه شورای سردبیری ایران‌اینترنشنال، بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی به دستور علی خامنه‌ای، دیکتاتور پیشین ایران، کشته شدند.

جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر، به‌ویژه پس از انقلاب ملی ایرانیان، سیاست‌های سرکوبگرانه خود را به‌طور چشمگیری تشدید کرده و حتی علیه شهروندان حاضر در اعتراضات سراسری دی‌ماه از برچسب «تروریست» استفاده کرده است.

بازداشت‌های خودسرانه، مصادره اموال ، برپایی ایست‌های بازرسی و تفتیش دارایی‌های شخصی، ایجاد فضایی شبیه به حکومت نظامی در شهرها، قطع سراسری اینترنت و ایجاد پارازیت بر روی شبکه‌های ماهواره‌ای، از جمله اقداماتی است که حکومت ایران در این راستا به کار گرفته است.