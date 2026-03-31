مشاهده حلقههای بزرگ دود ناشی از انفجار در شیراز
ویدیوی رسیده به ایران اینترنشنال نشان میدهد روز سهشنبه ۱۱ فروردین در شهر شیراز، حلقههای بزرگ دود ناشی از انفجار در محدوده «هوابرد»، در آسمان دیده شده است.
حشد الشعبی بار دیگر به کانون اصلی انتقادها و نگرانیهای مخالفان خود در عراق و ایران بدل شده است.
دولت عراق همواره بر قرار داشتن حشد الشعبی در چارچوب فرماندهی کل نیروهای مسلح تاکید دارد، اما شواهد میدانی نشان میدهد این نیروها در عمل، فراتر از الزامات رسمی و بدون توجه به پیامدهای سیاسی و امنیتی اقداماتشان، در مسیر حمایت از جمهوری اسلامی حرکت میکنند.
در روزهای گذشته، انتشار تصاویر و گزارشهایی از ورود شبهنظامیان عراقی در قالب کاروانهای خودروهای «حامل کمک» به داخل ایران، موجی از نگرانی را برانگیخت.
انتقادهای شدید و هشدارها به دولت عراق در رسانهها و شبکههای اجتماعی سرازیر شد.
از واکنشها میتوان دریافت که ورود کاروان طولانی نیروهای حشد الشعبی از بصره به ایران، صرفا بهعنوان مشارکت در «امدادرسانی» پذیرفته نشده است، بلکه در نظر مردم منطقه، انتقال هزاران نیرو به خوزستان در زمانی حساس و در مقیاسی گسترده و آشکار، اهدافی سیاسی و امنیتی را دنبال میکند.
عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی در تماس با هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، پرتاب موشک از سوی ایران به ترکیه را تکذیب کرد.
وزارت دفاع ترکیه دوشنبه اعلام کرد یک موشک بالستیک شلیکشده از ایران وارد حریم هوایی ترکیه شده و توسط سامانههای پدافند هوایی و موشکی ناتو مستقر در شرق مدیترانه سرنگون شده است.
وزارت دفاع ترکیه افزود همه اقدامات لازم «قاطعانه و بدون تردید» در برابر هرگونه تهدید علیه خاک و حریم هوایی این کشور انجام میشود.
این چهارمین مورد از این دست از زمان آغاز جنگ ایران است. پیش از این نیز سه رهگیری دیگر به دست سامانههای ناتو در اوایل همین ماه انجام شد که باعث شد آنکارا به تهران اعتراض و هشدار دهد.
چین و پاکستان خواستار توقف فوری اقدامات نظامی و آغاز هرچه سریعتر گفتوگوهای صلح شدند.
دولت پاکستان از ارائه یک ابتکار پنجمحوری از سوی چین و پاکستان برای احیای صلح و ثبات در منطقه خلیج خبر داد و اعلام کرد که این دو کشور خواستار برقراری آتشبس فوری در منطقه خلیج فارس هستند.
دولت پاکستان اعلام کرد که چین و پاکستان خواستار حفاظت از امنیت مسیرهای کشتیرانی شدهاند.
برد کوپر، فرمانده فرماندهی مرکزی ایالات متحده در ویدیویی جدید که سنتکام منتشر کرده درباره آخرین جزییات عملیات خشم حماسی گفت: «اکنون که در هفته پنجم این کارزار هستیم، ارزیابی عملیاتی من این است که ما در حال دستیابی به پیشرفتی انکارناپذیر در از بین بردن توانایی ایران برای اعمال قدرت بهطور معنادار در خارج از مرزهایش هستیم. ما شاهد حرکت نیروی دریایی آنها نیستیم، هواپیماهایشان پرواز نمیکنند و سامانههای پدافند هوایی و موشکی آنها تا حد زیادی نابود شدهاند.»
کوپر افزود: «با وجود برتری آشکار ما، نیروهایمان همچنان هوشیار باقی ماندهاند. من همیشه بر این باور بودهام که هر موفقیتی که داریم از نیروهای ما آغاز میشود و به آنها ختم میشود، و نیروهای رزمنده ما که در خط مقدم مستقر هستند، عملکردی فوقالعاده دارند. در طول این سفر، این افتخار را داشتم که شجاعت، تابآوری و پشتکار نیروهایمان را به رسمیت بشناسم و به آنها نشان افتخار بدهم، چرا که آنها همچنان فراتر از انتظار عمل میکنند.»
فرمانده سنتکام گفت: «اعضایی که در حال بهکارگیری پیشرفتهترین و بزرگترین چتر فعال پدافند هوایی در جهان هستند، درست همینجا در خاورمیانه، برای دفاع در برابر حملات بیهدف موشکی و پهپادی ایران. از همان روز نخست، نیروهای ما همچنین با برد و قدرت کشندگی بینظیر، در حال برچیدن سیستماتیک توانمندیهای پهپادی، موشکی و دریایی ایران بودهاند و حجم عظیمی از قدرت آتش را به کار گرفتهاند.»
کوپر تاکید کرد: «تمام شاخههای نیروهای نظامی به موفقیتهایی بیسابقه دست یافتهاند. نیروهای دریایی ما موج پشت موجی از موشکهای کروز و هواپیماهای جنگنده را از دریا به پرواز درآوردهاند. نیروی هوایی ایالات متحده با استفاده از هواپیماهای سوخترسان، برد عملیاتی ما را افزایش داده و همزمان حجم بالایی از حملات هوایی را با جنگندهها و بمبافکنها در داخل ایران اجرا کرده است. سربازان و تفنگداران دریایی ما نیز از زمین حملات دوربرد انجام داده و یک سامانه پدافند هوایی قدرتمند مستقر کردهاند تا نهتنها از آمریکاییها، بلکه از شرکای ما نیز محافظت کنند و نیروی فضایی ما برتری نهایی را در ارتفاعات فراهم کرده و تسلط فضایی را به ما داده است که عامل کلیدی در این نبرد بوده است.»
در پی تشدید تنشها پس از حملات جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی، منابع آگاه در گفتوگو با ایراناینترنشنال از برخورد گسترده با شبکههای مالی وابسته به سپاه پاسداران و بازداشت دهها فرد فعال در شبکه صرافی وابسته به حکومت ایران در این کشور خبر دادند.
منابع آگاه که نخواستند نامشان فاش شود، به ایراناینترنشنال گفتند دهها صراف فعال در امارات که با نهادهای مالی جمهوری اسلامی، از جمله شرکتهای وابسته به سپاه پاسداران، همکاری و در انتقال منابع مالی برای آنها نقش ایفا میکردند، بازداشت شدهاند.
همزمان، فعالیت شرکتهای مرتبط با این افراد نیز متوقف و دفاتر آنها تعطیل شده است.
به گفته این منابع، مقامهای اماراتی علاوه بر بازداشت دهها نفر، برای شماری دیگر از صرافها احضاریه صادر کرده و از آنها خواستهاند خاک این کشور را ترک کنند.
سرویس امنیت دولتی امارات متحده عربی ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ اعلام کرد یک شبکه «تروریستی» مرتبط با حزبالله و جمهوری اسلامی را که زیر پوشش شرکت تجاری ساختگی فعالیت میکرد، متلاشی و اعضای آن را بازداشت کرده است.
به گفته این نهاد، این گروه در پی پولشویی و تهدید ثبات مالی کشور بود.
