برد کوپر، فرمانده فرماندهی مرکزی ایالات متحده در ویدیویی جدید که سنتکام منتشر کرده درباره آخرین جزییات عملیات خشم حماسی گفت: «اکنون که در هفته پنجم این کارزار هستیم، ارزیابی عملیاتی من این است که ما در حال دستیابی به پیشرفتی انکارناپذیر در از بین بردن توانایی ایران برای اعمال قدرت به‌طور معنادار در خارج از مرزهایش هستیم. ما شاهد حرکت نیروی دریایی آن‌ها نیستیم، هواپیماهایشان پرواز نمی‌کنند و سامانه‌های پدافند هوایی و موشکی آن‌ها تا حد زیادی نابود شده‌اند.»

کوپر افزود: «با وجود برتری آشکار ما، نیروهایمان همچنان هوشیار باقی مانده‌اند. من همیشه بر این باور بوده‌ام که هر موفقیتی که داریم از نیروهای ما آغاز می‌شود و به آن‌ها ختم می‌شود، و نیروهای رزمنده ما که در خط مقدم مستقر هستند، عملکردی فوق‌العاده دارند. در طول این سفر، این افتخار را داشتم که شجاعت، تاب‌آوری و پشتکار نیروهایمان را به رسمیت بشناسم و به آن‌ها نشان افتخار بدهم، چرا که آن‌ها همچنان فراتر از انتظار عمل می‌کنند.»

فرمانده سنتکام گفت: «اعضایی که در حال به‌کارگیری پیشرفته‌ترین و بزرگ‌ترین چتر فعال پدافند هوایی در جهان هستند، درست همین‌جا در خاورمیانه، برای دفاع در برابر حملات بی‌هدف موشکی و پهپادی ایران. از همان روز نخست، نیروهای ما همچنین با برد و قدرت کشندگی بی‌نظیر، در حال برچیدن سیستماتیک توانمندی‌های پهپادی، موشکی و دریایی ایران بوده‌اند و حجم عظیمی از قدرت آتش را به کار گرفته‌اند.»

کوپر تاکید کرد: «تمام شاخه‌های نیروهای نظامی به موفقیت‌هایی بی‌سابقه دست یافته‌اند. نیروهای دریایی ما موج پشت موجی از موشک‌های کروز و هواپیماهای جنگنده را از دریا به پرواز درآورده‌اند. نیروی هوایی ایالات متحده با استفاده از هواپیماهای سوخت‌رسان، برد عملیاتی ما را افزایش داده و هم‌زمان حجم بالایی از حملات هوایی را با جنگنده‌ها و بمب‌افکن‌ها در داخل ایران اجرا کرده است. سربازان و تفنگداران دریایی ما نیز از زمین حملات دوربرد انجام داده و یک سامانه پدافند هوایی قدرتمند مستقر کرده‌اند تا نه‌تنها از آمریکایی‌ها، بلکه از شرکای ما نیز محافظت کنند و نیروی فضایی ما برتری نهایی را در ارتفاعات فراهم کرده و تسلط فضایی را به ما داده است که عامل کلیدی در این نبرد بوده است.»