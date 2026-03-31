نتانیاهو در گفت‌وگویی که شامگاه دوشنبه ۱۰ فروردین از شبکه آمریکایی نیوزمکس پخش شد، گفت: «قطعا از نیمه راه عبور کرده‌ایم، اما نمی‌خواهم برای آن زمان‌بندی تعیین کنم. منظورم این است که این جنگ از نظر تحقق مأموریت‌ها بیش از نیمه راه را طی کرده، نه لزوماً از نظر زمانی.»

او در پاسخ به پرسشی درباره طرح باز کردن تنگه هرمز گفت راه‌حل‌های نظامی‌ای وجود دارد که ایالات متحده رهبری آن را بر عهده دارد، اما از ارائه جزئیات بیشتر، از جمله درباره این‌که آیا آمریکا نیروهایی برای تصرف جزیره خارک اعزام خواهد کرد یا نه، خودداری کرد.

نخست‌وزیر اسرائیل همچنین با اشاره به سناریوی بلندمدت پس از جنگ، پیشنهاد داد مسیر انتقال نفت و گاز از خلیج فارس تغییر کند و از طریق عربستان سعودی به دریای سرخ و سپس به بنادر مدیترانه، از جمله بنادر اسرائیل، هدایت شود.

حکمرانی بر اساس جنون ایدئولوژیک

نتانیاهو در بخش دیگری از صحبت‌هایش با توصیف رهبران جمهوری اسلامی با عنوان «متعصب‌های تمام‌عیار» گفت که آنها بر خلاف دیگر رهبران دنیا بر اساس هزینه و فایده عمل نمی‌کنند، بلکه معیار تصمیم‌هایشان «ایدئولوژی» است و همین باعث می‌شود دشمنی‌شان با آمریکا خطرناک‌تر از دیگر دشمنان باشد.

نتانیاهو، بر ماهیت ایدئولوژیک حکومت ایران تاکید کرد و گفت: «شما کشورهای متخاصم دیگری مانند کُره شمالی، چین یا روسیه را هم مقابل خود دارید، اما من نمی‌شنوم که آنها فریاد "مرگ بر آمریکا" سر بدهند. همه اینها با شما دشمنی دارند، اما مانند ایران دچار جنون و تعصب ایدئولوژیک نیستند.»

او با اشاره به شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» از سوی جمهوری اسلامی گفت: «این حکومت آمریکا را «شیطان بزرگ» می‌داند و هدف خود را نابودی فرهنگ غرب به رهبری آمریکا تعریف کرده است. ما با رژیمی روبه‌رو هستیم که ۴۷ سال است آمریکا را هدف قرار داده و این موضوع بخشی از فلسفه وجودی آن است.»

به گفته او، اسرائیل از نگاه ایران «شیطان کوچک» است و تنها مانعی در مسیر آن برای تسلط بر خاورمیانه و در نهایت تقابل با آمریکا به شمار می‌رود.

نتانیاهو در ادامه هشدار داد که ایران به دنبال توسعه سلاح هسته‌ای و ابزارهای پرتاب آن به شهرهای آمریکا است و گفت محور اصلی این تقابل، جلوگیری از دستیابی تهران به موشک‌های بالستیک قاره‌پیما با کلاهک هسته‌ای است. او افزود: «رییس‌جمهور ترامپ دقیقا برای جلوگیری از تحقق این هدف تصمیم گرفت علیه آنها اقدام نظامی کند.»

نخست‌وزیر اسرائیل همچنین از آنچه «ضعف مفرط» بسیاری از کشورهای اروپایی در برابر ایران خواند، انتقاد کرد و گفت این کشورها در برابر تهدیدی که به گفته او کل اروپا را نیز در بر می‌گیرد، واکنش کافی نشان نداده‌اند.

نتانیاهو با اشاره به شلیک یک موشک دوربرد به سمت پایگاه «دیه‌گو گارسیا» گفت این اقدام نشان می‌دهد ایران اکنون توان هدف قرار دادن بخش‌های گسترده‌ای از اروپا را دارد.

او در پایان با اشاره به هشدارهای پیشین خود درباره برنامه هسته‌ای ایران، از تصمیم دونالد ترامپ برای خروج از توافق هسته‌ای موسوم برجام دفاع کرد و گفت در صورت ادامه این توافق، حکومت ایران تاکنون «با تایید بین‌المللی» به سلاح هسته‌ای دست یافته بود.