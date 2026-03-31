این رسانه در گزارشی که بامداد سه‌شنبه ۱۱ فروردین انتشار یافت، نوشت که کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در ابتدا بابت اینکه پیش از جنگ اطلاعات کافی درباره حمله آمریکا و اسرائیل دریافت نکرده بودند، همین‌طور از اینکه آمریکا هشدارهایشان درباره پیامدهای ویرانگر جنگ برای کل منطقه را نادیده گرفته بود، گلایه داشتند. با وجود این، اکنون به کاخ سفید می‌گویند که این جنگ یک فرصت تاریخی برای «از کار انداختن کامل و همیشگی حاکمیت روحانیون در ایران» فراهم کرده است.

آسوشیتدپرس نوشت: «مقام‌هایی از عربستان سعودی، امارات متحده عربی، کویت و بحرین در گفت‌وگوهای خصوصی اعلام کرده‌اند که نمی‌خواهند عملیات نظامی تا زمانی که تغییرات قابل‌توجهی در رهبری ایران رخ ندهد یا تغییر چشمگیری در رفتار ایران ایجاد نشود، پایان یابد.»

یک دیپلمات از کشورهای حاشیه خلیج فارس در گفت‌وگو با این رسانه از وجود برخی اختلاف‌نظرها خبر داد و گفت که عربستان و امارات در خط مقدم درخواست‌ها برای افزایش فشار نظامی بر تهران قرار دارند.

آسوشیتدپرس، همچنین به نقل از یک منبع مطلع نوشت که محمد بن‌سلمان، ولیعهد عربستان،به مقام‌های کاخ سفید گفته است که تضعیف بیشتر توان نظامی و رهبری روحانی ایران در راستای منافع بلندمدت منطقه خلیج فارس و فراتر از آن است.

عربستان و امارات موافق ادامه حملات، عمان و قطر حامی دیپلماسی

به گفته این دیپلمات، امارات متحده عربی شاید تندروترین کشور خلیج فارس در این زمینه باشد و به‌شدت ترامپ را برای صدور دستور حمله زمینی تحت فشار قرار می‌دهد. کویت و بحرین نیز از این گزینه حمایت می‌کنند.

طی یک ماه گذشته شدیدترین بخش از کارزار نظامی جمهوری اسلامی در واکنش به حملات آمریکا و اسرائیل علیه امارات انجام شده است. به گفته مقام‌های رسمی امارات، این کشور در چهار هفته نخست حملات با بیش از ۲۳۰۰ حمله موشکی و پهپادی تهران مواجه شده است.

در مقابل، عمان و قطر که به‌طور سنتی در نقش میانجی در مذاکرات غرب با جمهوری اسلامی ظاهر شده‌اند، از راه‌حل دیپلماتیک حمایت کرده‌اند.

این دیپلمات همچنین گفت عربستان به آمریکا استدلال کرده که پایان دادن به جنگ در مقطع کنونی به «توافق خوبی» که امنیت همسایگان عرب ایران را تضمین کند، منجر نخواهد شد.

سعودی‌ها خواستار توافقی هستند که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را خنثی کند، توانمندی‌های موشک‌های بالستیک آن را از بین ببرد، به حمایت تهران از گروه‌های نیابتی پایان دهد، و همچنین تضمین کند که جمهوری اسلامی در آینده نتواند تنگه هرمز را به‌طور موثر مسدود کند.

آسوشیتدپرس تحقق این اهداف را مساوی با «تغییر اساسی مسیر نظامی دینی حاکم بر ایران یا کنار رفتن کامل آن» ارزیابی کرده است.

این رسانه نوشته است که کاخ سفید از اظهارنظر درباره این گزارش و رایزنی‌ها با متحدان خلیج فارس خودداری کرد. اما مارکو روبیو، وزیر امو خارجه آمریکا، روز دوشنبه تاکید کرد که ایالات متحده و متحدان عرب خلیج فارس درباره ایران هم‌نظرند.

روبیو در برنامه «صبح بخیر آمریکا» شبکه اِی‌بی‌سی حاکمان ایران را «افراط‌گرایان مذهبی با دیدگاهی آخرالزمانی نسبت به آینده» خواند که «هرگز نباید اجازه یابند به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنند».

او افزود: «همه همسایگانشان این را می‌دانند، به همین دلیل است که همگی از اقداماتی که ما انجام می‌دهیم حمایت کرده‌اند.»

آسوشیتدپرس نوشت که سعودی‌ها همزمان نسبت به طولانی شدن درگیری هم حساسند چون می‌دانند هرچه درگیری طولانی‌تر شود، فرصت جمهوری اسلامی برای حمله به زیرساخت‌های انرژی عربستان نیز بیشتر خواهد شد.

یک مقام دولتی سعودی تاکید کرد که این کشور در نهایت خواهان یک راه‌حل سیاسی برای بحران است، اما تمرکز فوری آن همچنان بر حفاظت از مردم و زیرساخت‌های حیاتی‌اش قرار دارد.

درخواست به ضربه زدن اساسی به ساختار جمهوری اسلامی در حالی از سوی کشورهای خلیج فارس مطرح می‌شود که ترامپ در روزهای گذشته بارها میان ادعای مذاکره با شخصیت‌هایی درون حاکمیت و بررسی گزینه‌هایی که جنگ را به مرحله‌ای شدیدتر وارد می‌کند، در نوسان بوده است.

روزنامه وال‌استریت ژورنال ظرف کمتر از ۲۴ ساعت دو گزارش نسبتا متفاوت درباره گزینه‌های مورد بررسی دونالد ترامپ منتشر کرد؛ گزارشی که عصر دوشنبه ۱۰ فروردین منتشر شد از این حکایت داشت که ترامپ در حال بررسی یک عملیات نظامی پیچیده و پرخطر برای خارج کردن حدود ۴۵۰ کیلوگرم اورانیوم از ایران است. این عملیات مستلزم حضور نیروهای آمریکایی در داخل ایران به مدت چندین روز یا حتی بیشتر توصیف شده بود.

در گزارشی دیگر که بامداد سه‌شنبه ۱۱ فروردین در همین رسانه منتشر شد، رییس‌جمهوری ایالات متحده به مشاورانش گفته که حاضر است کارزار نظامی آمریکا علیه ایران را پایان دهد، حتی اگر تنگه هرمز همچنان تا حد زیادی بسته باقی بماند.

به نوشته این رسانه، این تصمیم به احتمال زیاد کنترل مستحکم تهران بر این آبراهه را تداوم می‌بخشد و عملیات پیچیده بازگشایی آن را به زمانی دیگر موکول می‌کند.