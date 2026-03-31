بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، اعلام کرد این کشور در حال ایجاد «ائتلافهای جدید» در منطقه برای مقابله با تهدید جمهوری اسلامی است.
نتانیاهو شامگاه سهشنبه ۱۱ فروردین گفت تا پیش از آغاز جنگ کنونی، جامعه جهانی از جمله کشورهای عربی، اروپا و حتی برخی رهبران آمریکا، تهدید جمهوری اسلامی را «درک نمیکردند، اما اکنون همه متوجه آن شدهاند».
نتانیاهو از شکلگیری «ائتلافهای جدید» با کشورهای «مهم» منطقه خبر داد، اما به نام این کشورها اشارهای نکرد.
در سالهای اخیر و در بازههای زمانی مختلف، گمانهزنیهای متعددی درباره پیوستن کشورهای بیشتری از منطقه، از جمله عربستان سعودی، به پیمان ابراهیم مطرح شده است.
تاکنون چهار کشور عربی امارات، بحرین، مراکش و سودان در چارچوب پیمان ابراهیم، روابط خود را با اسرائیل عادیسازی کردهاند. قزاقستان نیز سال ۲۰۲۵ به این توافق پیوست.
«جمهوری اسلامی دیر یا زود، سقوط خواهد کرد»
نتانیاهو در ادامه گفت جمهوری اسلامی با هدف نابودی اسرائیل، به توسعه برنامههای هستهای و موشکی و همچنین تامین مالی و تسلیح گروههای نیابتی روی آورد؛ اقداماتی که در نهایت به اعمال تحریمها انجامید و در مجموع، هزینهای نزدیک به یک تریلیون دلار بر این حکومت تحمیل کرد.
نخستوزیر اسرائیل افزود: «اکنون میتوان گفت این یک تریلیون دلار هدر رفته است. اما بهایی که ما از ایران گرفتهایم، تنها مالی نبوده است... از حذف خامنهای تا دانشمندان هستهای، مقامهای ارشد سپاه پاسداران و بسیج، و همچنین نصرالله، هنیه، ضیف، سنوار و بسیاری دیگر.»
نتانیاهو با اشاره به جنگ ۱۲ روزه، کارزار نظامی کنونی و همچنین اعتراضات گسترده ضد حکومتی ایران تاکید کرد جمهوری اسلامی ضربات سنگینی متحمل شده و «دیر یا زود، سقوط خواهد کرد».
او ادامه داد: «با گذشت یک ماه از کارزار مشترک ما با ایالات متحده، ما بهطور نظاممند در حال تضعیف رژیم وحشتی هستیم که دههها شعار "مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل" سر داده است.»
علی خامنهای، دیکتاتور تهران، علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات، عبدالرحیم موسوی، رییس ستاد کل نیروهای مسلح، محمد پاکپور، فرمانده کل سپاه پاسداران، علی شمخانی، دبیر شورای دفاع و عزیز نصیرزاده، وزیر دفاع جمهوری اسلامی، از جمله مقامهای بلندپایهای بودند که در جریان جنگ اخیر از پا درآمدند.
خبرگزاری آسوشیتدپرس ۱۱ فروردین به نقل از منابع آگاه گزارش داد کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، به رهبری عربستان سعودی و امارات، از دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، خواستهاند جنگ را تا زمان ایجاد «تغییرات قابل توجه در رهبری یا رفتار ایران» ادامه دهد.
«در جنگ جاری به توان صنعتی ایران برای تولید تسلیحات ضربه زدیم»
نخستوزیر اسرائیل اعلام کرد جمهوری اسلامی پیش از جنگ ۱۲ روزه با سرعت در حال توسعه سلاح هستهای و تولید دهها هزار موشک بالستیک بود، اما این جنگ تهدید فوری دستیابی تهران به این توانمندیها را برطرف کرد.
او افزود در عملیات کنونی نیز با وارد آوردن ضربه به ظرفیت صنعتی حکومت ایران برای تولید این سلاحها، دستاوردی تکمیلی حاصل شده است.
نتانیاهو همچنین به تضعیف گروههای نیابتی جمهوری اسلامی اشاره کرد: «قدرت ارتشهای تروریستی ایران را که ما را در محاصره قرار داده بودند، در هم شکستیم... درست است که هنوز توانایی محدودی برای تهدید ما دارند، اما دیگر نمیتوانند موجودیت ما را تهدید کنند.»
به گفته او، اسرائیل کمربندهای امنیتی گستردهای فراتر از مرزهای خود ایجاد کرده است؛ از تسلط بر بیش از نیمی از مساحت باریکه غزه گرفته تا امتداد حضور در سوریه از دامنههای حرمون تا یرموک، و نیز استقرار در منطقهای حائل در لبنان.
نخستوزیر اسرائیل هدف از این اقدامات را «دور کردن تهدید نفوذ نیروهای دشمن و جلوگیری از شلیک موشکهای ضدتانک» به شهرهای این کشور عنوان کرد.
جیانی اینفانتینو، رییس فدراسیون جهانی فوتبال، تاکید کرد تیم ملی فوتبال ایران طبق برنامه در جام جهانی شرکت خواهد کرد. او به شبکه انپلاس یونیویژن گفت: «ما میخواهیم ایران بازی کند؛ آنها در جام جهانی بازی خواهند کرد. هیچ برنامه ب، ج یا د وجود ندارد؛ فقط برنامه الف است.»
اینفانتینو همچنین گفت: «در شرایط پیچیده ژئوپولیتیکی زندگی میکنیم، اما وظیفه ما متحد کردن است. میدانیم وضعیت پیچیده است، اما تلاش میکنیم ایران در بهترین شرایط در این جام جهانی بازی کند.»
این اظهارات رییس فیفا درحالی در روز سی و دوم جنگ جمهوری اسلامی با آمریکا و اسراییل بیان میشود که تیم ملی خود را برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ آمریکا آماده میکند، اما در یک تصمیم متناقض وزارت ورزش دولت جمهوری اسلامی، حضور تیمهای ملی و باشگاهی ایران در کشورهایی را که «متخاصم» خوانده، ممنوع اعلام کرده است.
از سوی دیگر اینفانتینو پس از دیدار با اعضای تیم ملی فوتبال در ترکیه، با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «فیفا به حمایت از تیم ادامه خواهد داد تا بهترین شرایط ممکن برای آمادهسازی آنها برای جام جهانی فراهم شود.»
همچنین سایت ESPN در گزارشی درباره حضور اینفانتینو در اردوی تیم ملی نوشت: «اینفانتینو پس از سفر از فلوریدا به آنتالیا ترکیه، جایی که تیم ملی یکی از بازیهای تدارکاتی پایانی خود را برگزار کرد، با بازیکنان و مقامهای فدراسیون فوتبال ایران دیدار کرد.»
این رسانه اشاره کرده که جنگ اخیر تردیدهایی درباره حضور ایران در جام جهانی ایجاد کرده و اظهارنظرهای متفاوتی از سوی مقامهای جمهوری اسلامی، مسئولان فوتبال و دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، مطرح شده است.
مطابق برنامه، تیم ملی در جام جهانی باید دیدارهای مرحله گروهی را در کالیفرنیا و سیاتل آمریکا برگزار کند.
پس از آنکه ترامپ تردیدهایی درباره تامین امنیت تیم ملی مطرح کرد، برخی مقامهای جمهوری اسلامی پیشنهاد دادند بازیهای مرحله گروهی به مکزیک منتقل شود.
پاپ لئو، رهبر کاتولیکهای جهان، روز سهشنبه از دونالد ترامپ خواست برای پایان دادن به جنگ ایران به دنبال یک «راه خروج» باشد؛ اقدامی کمسابقه که در آن رهبر کاتولیکهای جهان مستقیما از رییسجمهوری آمریکا خواست به درگیری رو به گسترش منطقهای پایان دهد.
پاپ لئو گفت: «به من گفته شده ترامپ اخیرا گفته است که میخواهد به جنگ پایان دهد.»
او افزود: «امیدوارم او به دنبال راه خروج باشد. امیدوارم به دنبال راهی برای کاهش میزان خشونت باشد.»
در حالی که مواضع نظامی جمهوری اسلامی همچنان زیر آتش حملات اسرائیل و آمریکا قرار دارد، سندی «خیلی محرمانه» از سپاه پاسداران به ایراناینترنشنال رسیده که نشان میدهد برنامه موشکی سپاه چگونه امنیت شهروندان عادی و منابع طبیعی کشور را برای حملات موشکی به کار گرفته و به خطر میاندازد.
این سند که «شناسایی، نگهداری و استفاده» نام دارد، در معاونت اطلاعات و عملیات فرماندهی موشکی سپاه پاسداران تهیه شده و دستوراتی اجرایی را برای حفظ موضع و شیوه حمله به واحدهای مختلف موشکی ابلاغ کرده است.
این سند ۳۳ صفحهای از سوی گروه هکری «عدالت علی» در اختیار ایراناینترنشنال قرار گرفته است.
دهها بند و دستور در این سند نشان میدهد سپاه اقدام به استفاده از زیرساختهای شهری از جمله آب، برق و گاز، مراکز عمومی از جمله مراکز درمانی و مهندسی کرده و برای ایجاد یک شبکه گسترده موشکی همه نهادهای اطلاعاتی، امنیتی و نظامی خود را به خدمت گرفته است.
این سند همچنین آشکار میکند که سپاه پاسداران چگونه یک سیاست چندلایه را برای برنامه موشکی خود به کار برده تا بتواند مواضع خود را بهصورت شبکهای و بینبخشی طراحی کند.