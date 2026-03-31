‌ایران اینترنشنال، ۲۶ اسفند، در خبری اختصاصی به نقل از منابع آگاه، کشته شدن قاسم قریشی، جانشین رییس سازمان بسیج، را در جریان حمله اسرائیل به نشست فرماندهان بسیج تایید کرد.

در این حمله، نزدیک به ۳۰۰ نفر از مسئولان میدانی و فرماندهان بسیج کشته شدند.

قاسم قریشی که تنها یک روز پیش از کشته شدن در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفته بود، یکی از اصلی‌ترین چهره‌های پشت‌پرده در تبدیل میادین ورزشی به صحنه سرکوب، ارعاب و تبلیغ برای حکومت محسوب می‌شد.

نقش قریشی در امنیتی‌کردن فضای فوتبال ایران، به‌ویژه در دوران خیزش انقلابی مردمی ایران، ابعادی فرامرزی داشت.

بخش بزرگی از کارنامه سیاه قریشی در آذر ۱۴۰۱ و در پی هک‌شدن سامانه داخلی خبرگزاری فارس توسط گروه «بلک‌ریوارد» افشا شد.

فایل صوتی لو رفته از جلسه او با مدیران رسانه‌های حکومتی، از همکاری نزدیک امنیتی میان تهران و دوحه برای سرکوب معترضان و خبرنگاران در جام جهانی ۲۰۲۲ پرده برداشت.