تصاویر ماهواره‌ای ثبت‌شده در ۱۹ خرداد (چند روز پیش از جنگ ۱۲ روزه)، یک کامیون حامل ۱۸ سیلندر آبی‌رنگ را در مقابل ورودی جنوبی یکی از تونل‌های این مرکز نشان می‌دهد.

قطر هر کدام از این سیلندرها کمی بیش از یک متر است. یک کامیون کوچک‌تر که یک جرثقیل روی آن است و همچنین سه خودرو کوچک‌تر (ظاهرا غیرنظامی) در این تصویر دیده می‌شوند.

جفری لوئیس، متخصص برنامه هسته‌ای ایران در مرکز مطالعات منع اشاعه «جیمز مارتین» در مونتری کالیفرنیا، می‌گوید: «من هرگز این تصویر را ندیده بودم. این عکس بسیار فوق‌العاده است.»

برای دیوید آلبرایت، مشاور سابق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) و بنیان‌گذار موسسه علوم و امنیت بین‌المللی (ISIS)، «این تصویر دست‌کم نشان می‌دهد که درست قبل از جنگ ۱۲ روزه که جمهوری اسلامی می‌دانست ممکن است به اصفهان ضربه بزنند، چیزی در حال انتقال به درون تونل‌ها بوده است.»

این محموله مشکوک چیست؟

متخصصان به لوموند گفتند به‌طور قطع نمی‌توان گفت کامیون چه محموله‌ای را حمل می‌کند، اما اکثر آنها معتقدند که کامیون می‌تواند حامل ماده‌ای حیاتی برای برنامه هسته‌ای یا حتی اورانیوم با غنای بالا باشد.

به جز تاریخ عکس‌برداری (چهار روز قبل از جنگ ۱۲‌روزه)، چندین نشانه دیگر وجود دارد که نشان می‌دهد این کامیون حامل مواد معمول نبوده است.

نخست، کامیون به‌شکل کامل پر نشده و انتهای آن خالی است؛ جا برای دو تا چهار سیلندر دیگر وجود دارد.

این موضوع نشان می‌دهد که تمام موادی که وجود داشته را بار زده‌اند و این محموله‌ای مخصوص است.

همچنین نوع بسته‌بندی این سیلندرها نشان می‌دهد که درون آنها مواد حساس و خطرناک قرار دارد. با توجه به ماهیت سایت، کارشناسان معتقدند که بار کامیون‌ها موادی است که اهمیت بالایی برای برنامه هسته‌ای ایران دارد.

به گفته جوزف راجرز از مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی، احتمال دارد بار کامیون اورانیوم طبیعی «کیک زرد» باشد؛ اما کیک زرد معمولا در سیلندرهایی با قطری تقریبا نصف این سیلندرها حمل می‌شود.

فرانسوا دیاز-مورین، سردبیر «بولتن دانشمندان اتمی»، فرضیه گازهای موسوم به «پیش‌ساز» را مطرح می‌کند که در فرایند تبدیل اورانیوم طبیعی استفاده می‌شوند، مانند هیدروژن فلورید.

البته این مواد معمولا در کپسول‌های استوانه‌ای بزرگ‌تر حمل می‌شوند، اما حکومت ایران ممکن است برای تسهیل جابه‌جایی در تونل‌های باریک، از سیلندرهای کوچک‌تر استفاده کرده باشد.

فرضیه اورانیوم غنی‌شده

به عقیده سه متخصص، یکی از محتمل‌ترین تئوری‌ها این است که این محموله شامل اورانیوم با غنای بالا باشد.

طبق گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران تا قبل از خرداد ۱۴۰۴، ۱۸۴ کیلوگرم اورانیوم ۲۰ درصد و ۴۴۰ کیلوگرم اورانیوم ۶۰ درصد در سایت‌های مختلف از جمله اصفهان در اختیار داشت.

به دلیل رادیواکتیویته بالا، این مواد معمولا ابتدا در سیلندرهای کوچک ایمن قرار می‌گیرند و سپس درون محفظه‌های محافظ بزرگ‌تر گذاشته می‌شوند.

قطر سیلندرهای مدل VP-55 که برای حمل اورانیوم با غنای پایین استفاده می‌شود، دو برابر کوچک‌تر از سیلندرهای مشاهده‌شده در کاروان اصفهان است.

با این حال، محققان مدل دیگری از سیلندرهای محافظ را شناسایی کرده‌اند که از نظر اندازه و رنگ با سیلندرهای اصفهان مطابقت دارد.

این محفظه‌ها که در اصل برای حمل کبالت-۶۰ (یک رادیوایزوتوپ بسیار رادیواکتیو) طراحی شده‌اند، به گفته محققان می‌توانند حاوی اورانیوم با غنای بالا نیز باشند.

علاوه بر این، آنها مجهز به قلاب‌هایی برای حمل با جرثقیل هستند. در عکس ماهواره‌ای نیز، یک کامیون جرثقیل‌دار در کنار بشکه‌های آبی حضور دارد.

آژانس بین‌المللی، ۱۰ اسفند، اعلام کرد که تقریبا نیمی از ذخایر اورانیوم ۶۰ درصد ایران در تونل‌های مجتمع اصفهان ذخیره شده و احتمالا هنوز در آنجا قرار دارد.

به گفته این آژانس، این مواد اگر بیشتر غنی شود برای تولید ۱۰ بمب اتمی کافی است.

دیوید آلبرایت با احتیاط می‌گوید: «تنها بر اساس یک تصویر ماهواره‌ای، نمی‌توان نظر قطعی داد. اما در میان احتمالات در نظر گرفته‌شده، منطبق‌ترین مورد، اورانیوم ۶۰ درصد است.»

یکی از مقامات سابق دولت آمریکا و متخصص منع اشاعه نیز با این نظر موافق است: «اندازه سیلندرها و حضور جرثقیل نشان‌دهنده حمل اورانیوم با غنای بالا است.»

کاروانی برای دیده شدن؟

حال این سوال مطرح است که چرا جمهوری اسلامی مخفی‌کاری بیشتری نکرد؟ این انتقال در روز روشن و زیر آسمانی بدون ابر انجام شد، که طبیعتا آن را در معرض دید ماهواره‌ای قرار می‌داد؛ ماهواره‌هایی که تهران می‌داند برای از آنها برای نظارت بر سایت‌های هسته‌ای استفاده می‌شود.

بسیاری از شرکت‌های ثبت تصاویر تجاری ماهواره‌ای عادت دارند عکس‌های خود را از این مرکز حدود ساعت ۱۰:۳۰ صبح (به وقت محلی) بگیرند، یعنی زمانی که نور برای عکاسی ایده‌آل است. با این حال، در ۱۹ خرداد ۱۴۰۴، دقیقا در ساعت ۱۰:۴۰، کاروان ایران در مقابل درهای تونل دیده می‌شود.

دیوید آلبرایت معتقد است: «شاید ایران می‌خواست که این محموله دیده شود.»

تهران که در آن زمان هنوز با آژانس همکاری داشت، ممکن بود تصور کند که با این کار، بخشی از تعهدات خود را نسبت به آژانس انجام می‌دهد، در حالی که از باز کردن درهای تونل‌ها به روی آنها خودداری می‌کرد.

همچنین فرضیه عملیات فریب مطرح است که هدفش گمراه کردن ناظران در مورد مکان واقعی ذخایر اورانیوم غنی‌شده است.

به گفته یک مقام ارشد سابق اطلاعاتی اسرائیل که سال‌ها روی پرونده ایران کار کرده، عملیات فریب «ممکن است، اما بعید به نظر می‌رسد.»

در نهایت، با توجه به قریب‌الوقوع بودن حمله آمریکا و اسرائیل، شاید تهران صرفا نخواسته ریسک به خطر افتادن این منابع مهم را بپذیرد.

از ۲۳ خرداد، چندین حمله اسرائیلی ساختمان‌های این مجتمع را هدف قرار دادند که به گفته آژانس «برخی از آنها ممکن بود حاوی مواد هسته‌ای باشند.»

در اول تیر، آمریکا نیز چندین سایت غنی‌سازی ایران از جمله فردو، نطنز و اصفهان را بمباران کرد. بسیاری از ساختمان‌های روی زمین آسیب‌های جدی دیدند، اما هیچ خسارتی در مجتمع تونل‌ها مشاهده نشد.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید بعد از جنگ ۱۲‌روزه «هیچ حرکتی که نشان‌دهنده انتقال احتمالی اورانیوم باشد» مشاهده نکرده است. آژانس نسبت به عکس جدید منتشرشده واکنشی نشان نداده است.