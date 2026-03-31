مقام‌های دبی اعلام کردند پس از آتش گرفتن یک نفتکش کویتی در پی حمله پهپادی جمهوری اسلامی در آب‌های این شهر، هیچ نفتی از این کشتی نشت نکرد.

نفتکش السلَمی با دو میلیون بشکه نفت به‌طور کامل بارگیری شده بود و در مسیر حرکت به سوی چین، در دبی پهلو گرفته بود که هدف حمله پهپادی قرار گرفت.

دفتر رسانه‌ای دبی اعلام کرد تیم‌های امدادی حادثه مربوط به این نفتکش را مهار کردند.

این نهاد افزود: «حادثه مربوط به نفتکش کویتی در آب‌های دبی با موفقیت مهار شد و هیچ نشت نفت و هیچ مورد جراحتی گزارش نشده است.»