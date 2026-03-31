شلیک موشک از ایران به سوی اسرائیل
ارتش اسرائیل اعلام کرد از ایران به سوی مناطق مرکزی و جنوبی این کشور موشک شلیک شده است.
مقامهای دبی اعلام کردند پس از آتش گرفتن یک نفتکش کویتی در پی حمله پهپادی جمهوری اسلامی در آبهای این شهر، هیچ نفتی از این کشتی نشت نکرد.
نفتکش السلَمی با دو میلیون بشکه نفت بهطور کامل بارگیری شده بود و در مسیر حرکت به سوی چین، در دبی پهلو گرفته بود که هدف حمله پهپادی قرار گرفت.
دفتر رسانهای دبی اعلام کرد تیمهای امدادی حادثه مربوط به این نفتکش را مهار کردند.
این نهاد افزود: «حادثه مربوط به نفتکش کویتی در آبهای دبی با موفقیت مهار شد و هیچ نشت نفت و هیچ مورد جراحتی گزارش نشده است.»
ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، در پایان سفر منطقهای خود به خاورمیانه از دستیابی به توافقهای امنیتی تاریخی با کشورهای عربی حوزه خلیج فارس خبر داد.
او گفت این توافقها زمینههای کلیدی فناوریهای نظامی و پدافندی را شامل میشوند.
گزارش نیلوفر پورابراهیم، خبرنگار ایراناینترنشنال
افبیآی هشدار داد گروههای سایبری وابسته به جمهوری اسلامی از پیامرسان تلگرام برای انتشار بدافزار استفاده میکنند.
گفتوگو با مهدی یحیینژاد، کارشناس فناوریهای اینترنت
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، هشدار داد در صورت حاصل نشدن توافق با جمهوری اسلامی، ایالات متحده تمامی نیروگاههای برق، چاههای نفت، جزیره خارک و احتمالا کارخانههای آبشیرینکن را بهطور کامل نابود خواهد کرد.
گزارش سمیرا قرایی، خبرنگار ایراناینترنشنال
تحقیقات ایراناینترنشنال نشان میدهد نیروهای نظامی جمهوری اسلامی در جریان جنگ اخیر، تجهیزات و نیروهای خود را در دستکم ۷۰ مکان غیرنظامی، از جمله مدارس، بیمارستانها، مساجد و ورزشگاهها مستقر کردند.
گفتوگو با کامیار بهرنگ، عضو تحریریه ایراناینترنشنال