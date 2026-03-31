اسرائیل در ۲۴ ساعت گذشته ۲۳۰ حمله علیه جمهوری اسلامی انجام داد
ارتش اسرائیل اعلام کرد: در ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۲۳۰ حمله علیه زیرساختهای رژیم «تروریستی» ایران انجام داده است.
عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی در تماس با هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، پرتاب موشک از سوی ایران به ترکیه را تکذیب کرد.
وزارت دفاع ترکیه دوشنبه اعلام کرد یک موشک بالستیک شلیکشده از ایران وارد حریم هوایی ترکیه شده و توسط سامانههای پدافند هوایی و موشکی ناتو مستقر در شرق مدیترانه سرنگون شده است.
وزارت دفاع ترکیه افزود همه اقدامات لازم «قاطعانه و بدون تردید» در برابر هرگونه تهدید علیه خاک و حریم هوایی این کشور انجام میشود.
این چهارمین مورد از این دست از زمان آغاز جنگ ایران است. پیش از این نیز سه رهگیری دیگر به دست سامانههای ناتو در اوایل همین ماه انجام شد که باعث شد آنکارا به تهران اعتراض و هشدار دهد.
چین و پاکستان خواستار توقف فوری اقدامات نظامی و آغاز هرچه سریعتر گفتوگوهای صلح شدند.
دولت پاکستان از ارائه یک ابتکار پنجمحوری از سوی چین و پاکستان برای احیای صلح و ثبات در منطقه خلیج خبر داد و اعلام کرد که این دو کشور خواستار برقراری آتشبس فوری در منطقه خلیج فارس هستند.
دولت پاکستان اعلام کرد که چین و پاکستان خواستار حفاظت از امنیت مسیرهای کشتیرانی شدهاند.
برد کوپر، فرمانده فرماندهی مرکزی ایالات متحده در ویدیویی جدید که سنتکام منتشر کرده درباره آخرین جزییات عملیات خشم حماسی گفت: «اکنون که در هفته پنجم این کارزار هستیم، ارزیابی عملیاتی من این است که ما در حال دستیابی به پیشرفتی انکارناپذیر در از بین بردن توانایی ایران برای اعمال قدرت بهطور معنادار در خارج از مرزهایش هستیم. ما شاهد حرکت نیروی دریایی آنها نیستیم، هواپیماهایشان پرواز نمیکنند و سامانههای پدافند هوایی و موشکی آنها تا حد زیادی نابود شدهاند.»
کوپر افزود: «با وجود برتری آشکار ما، نیروهایمان همچنان هوشیار باقی ماندهاند. من همیشه بر این باور بودهام که هر موفقیتی که داریم از نیروهای ما آغاز میشود و به آنها ختم میشود، و نیروهای رزمنده ما که در خط مقدم مستقر هستند، عملکردی فوقالعاده دارند. در طول این سفر، این افتخار را داشتم که شجاعت، تابآوری و پشتکار نیروهایمان را به رسمیت بشناسم و به آنها نشان افتخار بدهم، چرا که آنها همچنان فراتر از انتظار عمل میکنند.»
فرمانده سنتکام گفت: «اعضایی که در حال بهکارگیری پیشرفتهترین و بزرگترین چتر فعال پدافند هوایی در جهان هستند، درست همینجا در خاورمیانه، برای دفاع در برابر حملات بیهدف موشکی و پهپادی ایران. از همان روز نخست، نیروهای ما همچنین با برد و قدرت کشندگی بینظیر، در حال برچیدن سیستماتیک توانمندیهای پهپادی، موشکی و دریایی ایران بودهاند و حجم عظیمی از قدرت آتش را به کار گرفتهاند.»
کوپر تاکید کرد: «تمام شاخههای نیروهای نظامی به موفقیتهایی بیسابقه دست یافتهاند. نیروهای دریایی ما موج پشت موجی از موشکهای کروز و هواپیماهای جنگنده را از دریا به پرواز درآوردهاند. نیروی هوایی ایالات متحده با استفاده از هواپیماهای سوخترسان، برد عملیاتی ما را افزایش داده و همزمان حجم بالایی از حملات هوایی را با جنگندهها و بمبافکنها در داخل ایران اجرا کرده است. سربازان و تفنگداران دریایی ما نیز از زمین حملات دوربرد انجام داده و یک سامانه پدافند هوایی قدرتمند مستقر کردهاند تا نهتنها از آمریکاییها، بلکه از شرکای ما نیز محافظت کنند و نیروی فضایی ما برتری نهایی را در ارتفاعات فراهم کرده و تسلط فضایی را به ما داده است که عامل کلیدی در این نبرد بوده است.»
در پی تشدید تنشها پس از حملات جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی، منابع آگاه در گفتوگو با ایراناینترنشنال از برخورد گسترده با شبکههای مالی وابسته به سپاه پاسداران و بازداشت دهها فرد فعال در شبکه صرافی وابسته به حکومت ایران در این کشور خبر دادند.
منابع آگاه که نخواستند نامشان فاش شود، به ایراناینترنشنال گفتند دهها صراف فعال در امارات که با نهادهای مالی جمهوری اسلامی، از جمله شرکتهای وابسته به سپاه پاسداران، همکاری و در انتقال منابع مالی برای آنها نقش ایفا میکردند، بازداشت شدهاند.
همزمان، فعالیت شرکتهای مرتبط با این افراد نیز متوقف و دفاتر آنها تعطیل شده است.
به گفته این منابع، مقامهای اماراتی علاوه بر بازداشت دهها نفر، برای شماری دیگر از صرافها احضاریه صادر کرده و از آنها خواستهاند خاک این کشور را ترک کنند.
سرویس امنیت دولتی امارات متحده عربی ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ اعلام کرد یک شبکه «تروریستی» مرتبط با حزبالله و جمهوری اسلامی را که زیر پوشش شرکت تجاری ساختگی فعالیت میکرد، متلاشی و اعضای آن را بازداشت کرده است.
به گفته این نهاد، این گروه در پی پولشویی و تهدید ثبات مالی کشور بود.
ایراناینترنشنال هشتم فروردین گزارش داد شهروندان ایرانی مقیم امارات متحده عربی که خارج از خاک این کشور حضور داشتند، با ابطال ویزای اقامت مواجه شدند.
در مقابل، قوه قضاییه جمهوری اسلامی ۱۰ فروردین اعلام کرد اقامت ۱۲۰۰ شهروند امارات متحده عربی مقیم ایران باطل شده است و آنها باید ظرف یک هفته کشور را ترک کنند.
ایراناینترنشنال همچنین ۲۲ اسفند گزارش داده بود پس از حملات جمهوری اسلامی به کشورهای حوزه خلیج فارس، امارات دستور داده مراکز وابسته به حکومت ایران در این کشور از جمله بیمارستان ایرانیان، مدارس ایرانی، دانشگاه آزاد، مسجد «امام حسین» و همچنین «باشگاه ایرانیان» دبی تعطیل شوند.
از مرکز امن تا دشمن اصلی
در تمام سالهایی که جمهوری اسلامی تحریم بوده، امارات متحده عربی یکی از اصلیترین مراکز دور زدن تحریمها، پولشویی، تامین مالی و قاچاق کالا از سوی نهادهای وابسته به حکومت ایران از جمله سپاه پاسداران به شمار میرفته است.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، سهشنبه ۱۱ فروردین به نقل از یک مقام آگاه که نامش را اعلام نکرد، هشدار داد: «در صورت ادامه مشارکت امارات در حملات هوایی و موشکی آمریکا و استمرار میزبانی نیروهای اطلاعاتی و کمک به اسرائیل، ایران بندر الفجیره و خط لوله مهم انتقال نفت به خارج از تنگه هرمز را هدف قرار میدهد.»
در روزهای اخیر، با تشدید تنش در منطقه، جمهوری اسلامی بر شدت تهدیدهای خود علیه امارات متحده عربی افزوده است.
از هنگام آغاز جنگ در ۹ اسفند، جمهوری اسلامی بیش از هر کشور دیگری از جمله اسرائیل به امارات متحده عربی حمله کرده است.
وزارت دفاع امارات هفتم فروردین در پیامی در شبکه ایکس نوشت از زمان آغاز حملههای جمهوری اسلامی، سامانههای پدافند هوایی امارات ۳۷۲ موشک بالستیک، ۱۵ موشک کروز و هزار و ۸۲۶ پهپاد را رهگیری کردهاند.
وزارت دفاع امارات گفت در این حملات دو نیروی نظامی امارات، یک پیمانکار غیرنظامی مراکشی و هشت تبعه خارجی از پاکستان، نپال، بنگلادش، فلسطین و هند کشته شدهاند. همچنین ۱۶۹ تن دیگر مجروح شدهاند که اتباع بیش از ۲۵ کشور را شامل میشود.
در همین حال، مقامات اماراتی بهشکلی فزاینده مواضعی تندتر در قبال جمهوری اسلامی اتخاذ کردهاند.
لانا نسیبه، وزیر مشاور امارات، ششم فروردین تهران را حامی تروریسم خواند و گفت مجموع حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به امارات از مجموع حملات به اسرائیل و دیگر کشورهای خلیج فارس بیشتر است.
در همین حال، آسوشیتدپرس ۱۱ فروردین به نقل از مقامهای آمریکایی، اسرائیلی و عرب نوشت کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به رهبری عربستان سعودی و امارات به دونالد ترامپ فشار میآورند که «تا تضعیف جمهوری اسلامی به حد کافی» به جنگ ادامه دهد.
بر اساس این گزارش، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در ابتدا بابت اینکه پیش از جنگ اطلاعات کافی درباره حمله آمریکا و اسرائیل دریافت نکرده بودند، همینطور از اینکه آمریکا هشدارهایشان درباره پیامدهای ویرانگر جنگ برای کل منطقه را نادیده گرفته بود، گلایه داشتند.
با وجود این، این کشورها اکنون به کاخ سفید میگویند این جنگ یک فرصت تاریخی برای «از کار انداختن کامل و همیشگی حاکمیت روحانیون در ایران» فراهم کرده است.
آسوشیتدپرس نوشت: «مقامهایی از عربستان سعودی، امارات متحده عربی، کویت و بحرین در گفتوگوهای خصوصی اعلام کردهاند که نمیخواهند عملیات نظامی تا زمانی که تغییرات قابلتوجهی در رهبری ایران رخ ندهد یا تغییر چشمگیری در رفتار ایران ایجاد نشود، پایان یابد.»
بر اساس این گزارش، محمد بنسلمان، ولیعهد عربستان، به مقامهای کاخ سفید گفته است که تضعیف بیشتر توان نظامی و رهبری جمهوری اسلامی در راستای منافع بلندمدت منطقه خلیج فارس و فراتر از آن است.
به گفته منابع آگاه، امارات متحده عربی شاید «تندروترین» کشور خلیج فارس در این زمینه باشد و بهشدت ترامپ را برای صدور دستور حمله زمینی تحت فشار قرار میدهد. کویت و بحرین نیز از این گزینه حمایت میکنند.
در مقابل، عمان و قطر که بهطور سنتی در نقش میانجی در مذاکرات غرب با جمهوری اسلامی ظاهر شدهاند، از راهحل دیپلماتیک حمایت کردهاند.