پیامهای دریافتی ایراناینترنشنال از شنیده شدن صدای انفجار در مبارکه اصفهان، کرمانشاه، آبادان، عسلویه و تهران در دقایق پایانی سهشنبه ۱۱ فروردین و آغاز روز چهارشنبه ۱۲ فروردین خبر میدهد.
چند پیام از مبارکه، در ۴۵ کیلومتری جنوب غرب اصفهان، از شنیده شدن بیش از ۱۰ صدای انفجار در این شهر خبر میدهد. در یکی از پیامها به «آتشسوزی در اتاق تاسیسات نیروگاه فولاد مبارکه» اشاره شده است. امکان راستیآزمایی این پیام برای ایراناینترنشنال وجود ندارد.
شهروندانی از شهر کرمانشاه نیز از شنیده شدن صدای چندین انفجار شدید در محدوده محله حافظیه، در نزدیکی اداره کشاورزی خبر دادند.
پیامهای شهروندان از آبادان و عسلویه از شنیده شدن صدای عبور جنگندهها پیش از یک بامداد چهارشنبه حکایت دارد.
یک پیام از تهران نیز از شنیده شدن صدای سه انفجار پیاپی و مهیب همراه با صدای پدافند در محدوده هروی در دقایق آغازین روز چهارشنبه ۱۲ فروردین خبر میدهد.
تیم ملی فوتبال ایتالیا با شکست در مرحله پلیآف مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶، برای سومین دوره متوالی حذف شد و همچنان بزرگترین غایب تورنمنت بزرگ فوتبال جهان باقی ماند. تیم جنارو گتوزو امشب در ضربات پنالتی با نتیجه چهار بر یک برابر بوسنی شکست خورد و از صعود بازماند.
آتزوری، قهرمان چهار دوره جام جهانی، در مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ نیز همین تجربه را داشت و نتوانست به مرحله نهایی صعود کند.
در دیگر دیدار، جمهوری چک با پیروزی برابر دانمارک در ضربات پنالتی به جام جهانی ۲۰۲۶ صعود کرد.
ترکیه و سوئد دیگر نمایندگان فوتبال اروپا هستند که در روز آخر به جام جهانی آمریکا راه یافتند.
عفو بینالملل در واکنش به اعدام مخفیانه و خودسرانه چهار زندانی سیاسی در ایران در کمتر از ۲۴ ساعت، نسبت به خطر اجرای فوری احکام اعدام هفت معترض و مخالف دیگر هشدار داد و خواستار لغو فوری اعدام آنها شد. بر اساس این بیانیه پیکر دستکم سه نفر از اعدامشدگان هنوز به خانوادههایشان تحویل داده نشده است.
دیانا الطحاوی، معاون مدیر منطقهای عفو بینالملل در خاورمیانه و شمال آفریقا، گفت: «مقامات ایرانی باید بهسرعت هرگونه برنامه برای اعدام دگراندیشان، وحید بنیعامریان و ابوالحسن منتظر، و همچنین معترضان، محمدامین بیگلری، علی فهیم، ابوالفضل صالحی سیاوشانی، امیرحسین حاتمی و شاهین واحدپرست کلور که در زندان قزلحصار استان البرز نگهداری میشوند، متوقف کنند.»
این بیانیه اجرای مجازات اعدام بهدست جمهوری اسلامی بهعنوان «ابزاری برای نابودی صداهای مخالف و ایجاد رعب و وحشت بیشتر در میان مردم» در شرایطی که جمعیت کشور در اثر «درگیریها و سوگواری گسترده ناشی از بمبارانهای هوایی مداوم اسرائیل و آمریکا در شوک و اندوه هستند» را «غیرقابل تصور» توصیف کرد.
در بخش دیگری از بیانیه آمده است که بابک علیپور، پویا قبادی، اکبر (شاهرخ) دانشور کار و محمد تقوی سنگدهی «بطور خودسرانه و بدون اطلاع قبلی به خودشان، خانوادهها یا وکلایشان و بدون دادن فرصت خداحافظی» اعدام شدند.
یک منبع آگاه به عفو بینالملل اطلاع داده است که حکومت پیکر دستکم سه نفر -بابک علیپور، پویا قبادی و اکبر (شاهرخ) دانشورکار- را به خانوادههایشان تحویل نداده و این موضوع رنج و اندوه خانوادهها را دوچندان کرده است.
وزارت امور خارجه ایالات متحده با انتشار بیانیهای ربوده شدن یک خبرنگار زن آمریکایی در عراق را تایید و اعلام کرد که فردی مرتبط با این ربایش بازداشت شده است که با کتائب حزبالله، گروه شبهنظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی، پیوند دارد.
دیلن جانسون، معاون وزیر امور خارجه آمریکا در امور روابط عمومی جهانی، شامگاه سهشنبه ۱۱ فروردین، با انتشار بیانیهای در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که این وزارتخانه با اداره تحقیقات فدرال، افبیآی، برای آزادی او «در اسرع وقت» همکاری نزدیک دارد.
این بیانیه همچنین تاکید کرده است که واشینگتن پیشتر درباره تهدیدهای احتمالی به این روزنامهنگار هشدار داده بود.
این بیانیه همچنین هشدار سفر دولت ایالات متحده به عراق را که همچنان در سطح چهار، بالاترین سطح هشدار، قرار دارد، تکرار کرد و از شهروندان آمریکایی خواست که به این کشور سفر نکنند.
وزارت کشور عراق پیشتر اعلام کرده بود که شلی کیتلسون، روزنامهنگار ایتالیایی-آمریکایی، عصر سهشنبه ۱۱ فروردین به وقت محلی بهدست افراد ناشناس در بغداد ربوده شده است.
به گفته این وزارتخانه، نیروهای امنیتی عراق بر اساس اطلاعات دقیق، عملیاتی فوری را آغاز کردند و توانستند در جریان تعقیب و گریز ربایندگان، خودروی آنها را رهگیری کنند. پس از آن، یک مظنون بهدست نیروهای عراقی دستگیر و خودروی مورد استفاده در آدمربایی نیز توقیف شد.
مقامات عراق همچنین گفتند که تلاشها برای یافتن و نجات کیتلسون و دستگیری همه افراد درگیر همچنان ادامه دارد و تحقیقاتی برای تعیین شرایط کامل پیرامون این حادثه آغاز شده است.
بیشترین حملات جمهوری اسلامی از آغاز عملیات آمریکا و اسرائیل متوجه امارات بوده است. این کشور تاکنون هدف ۴۴۰ موشک و حدود دو هزار پهپاد قرار گرفته است.
کویت نیز تا این لحظه هدف ۳۰۹ موشک و بیش از ۶۰۰ پهپاد جمهوری اسلامی بوده است.
ارزیابی مرتضی انواری، مقام پیشین وزارت دفاع آمریکا و تحلیلگر مسائل بینالملل: