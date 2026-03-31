آسوشیتدپرس به نقل از مقا‌م‌های آمریکایی، اسرائیلی و عرب نوشت که کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به رهبری عربستان سعودی و امارات متحده عربی به دونالد ترامپ فشار می‌آورند که «تا تضعیف جمهوری اسلامی به حد کافی» به جنگ ادامه دهد.

قطر و عمان همچنان از راه حل دیپلماتیک حمایت می‌کنند.

این رسانه در گزارشی که بامداد سه‌شنبه ۱۱ فروردین انتشار یافت، نوشت که کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در ابتدا بابت اینکه پیش از جنگ اطلاعات کافی درباره حمله آمریکا و اسرائیل دریافت نکرده بودند، همین‌طور از اینکه آمریکا هشدارهایشان درباره پیامدهای ویرانگر جنگ برای کل منطقه را نادیده گرفته بود، گلایه داشتند. با وجود این، اکنون به کاخ سفید می‌گویند که این جنگ یک فرصت تاریخی برای «از کار انداختن کامل و همیشگی حاکمیت روحانیون در ایران» فراهم کرده است.

آسوشیتدپرس نوشت: «مقام‌هایی از عربستان سعودی، امارات متحده عربی، کویت و بحرین در گفت‌وگوهای خصوصی اعلام کرده‌اند نمی‌خواهند عملیات نظامی تا زمانی که تغییرات قابل‌ توجهی در رهبری ایران رخ ندهد یا تغییر چشمگیری در رفتار ایران ایجاد نشود، پایان یابد.»

ادامه این گزارش را در اینجا بخوانید .