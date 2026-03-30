روزنامه نیویورک‌تایمز گزارش داد که چند صد نیروی عملیات ویژه ایالات متحده به خاورمیانه رسیده‌اند.

این روزنامه یک‌شنبه نهم فروردین به نقل از دو مقام نظامی آمریکایی نوشت که این نیروها به هزاران تفنگدار دریایی و چترباز مستقر در منطقه پیوسته‌اند.

آن‌ها گفتند اعزام این نیروها به منظور ارائه گزینه‌های بیشتر به دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، در جنگ با ایران انجام می‌شود.

این دو مقام که خواستند نام‌شان فاش نشود تا در مورد مسائل عملیاتی صحبت کنند، گفتند که این نیروها می‌توانند برای کمک به حفاظت از تنگه هرمز که ایران آن را مسدود کرده است، مستقر شوند یا اینکه می‌توانند به عنوان بخشی از ماموریت برای تصرف جزیره خارک عمل کنند.

به گفته این دو مقام، نیروهای عملیات ویژه همچنین می‌توانند در ماموریت در اختیار گرفتن ذخایر اورانیوم غنی‌شده جمهوری اسلامی در تاسیسات اتمی اصفهان مورد استفاده قرار گیرند.

در حال حاضر، بیش از ۵۰ هزار نیروی نظامی آمریکا در خاورمیانه حضور دارند.