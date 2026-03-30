ارتش اسرائیل: ۷۰ درصد از سکوهای پرتاب موشک بالستیک جمهوری اسلامی منهدم شده است
ارتش اسرائیل به شبکه خبری سیبیاس گفت که ۷۰ درصد از سکوهای پرتاب موشک بالستیک جمهوری اسلامی منهدم شده است.
رسانههای عربی بامداد دوشنبه از حمله موشکی به سمت پایگاه پشتیبانی سفارت ایالات متحده در فرودگاه بینالمللی بغداد خبر دادند.
این پایگاه در محوطه فرودگاه بینالمللی بغداد قرار دارد.
در روزهای گذشته، بارها تلاشهایی برای هدف قرار دادن این پایگاه صورت گرفته بود
روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از مقامهای آمریکایی نوشت دونالد ترامپ در حال بررسی یک عملیات نظامی برای در اختیار گرفتن ذخایر اورانیوم غنیشده جمهوری اسلامی است.
به نوشته وال استریت ژورنال، این عملیات پیچیده و پرخطری است که احتمالاً نیروهای آمریکایی برای اجرای آن چند روز در داخل خاک ایران خواهند بود.
این روزنامه به نقل از مقامهای آمریکایی که به نامشان اشاره نکرد، نوشت که ترامپ هنوز تصمیمی در مورد صدور این دستور نگرفته است.
وال استریت ژورنال اشاره کرد که رییسجمهوری ایالات متحده در حال بررسی احتمال خطر برای نیروهای آمریکایی است.
به گفته این مقامها، ترامپ به طور کلی از این ایده استقبال میکند، زیرا چنین ماموریتی میتواند به دستیابی به هدف اصلیاش، یعنی جلوگیری از ساخت سلاح هستهای توسط جمهوری اسلامی کمک کند.
وزیر خارجه پاکستان اعلام کرد که کشورش در حال آماده شدن برای میزبانی «مذاکرات معنادار» برای پایان دادن به جنگ ایران در روزهای آینده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، اسحاق دار پس از مذاکراتش با وزیران خارجه ترکیه، عربستان سعودی و مصر در اسلامآباد گفت که آنها راههای ممکن برای پایان دادن زودهنگام و دائمی به جنگ در منطقه و همچنین مذاکرات احتمالی ایالات متحده و ایران در اسلام آباد را بررسی کردهاند.
وزارت برق، آب و انرژیهای تجدیدپذیر کویت اعلام کرد در پی حمله جمهوری اسلامی به یک نیروگاه برق و کارخانه آب شیرینکن این کشور یک کارگر هندی کشته شد.
این وزارتخانه گفت که خسارات قابل توجهی به یک ساختمان خدماتی در این محل وارد شده است.
سخنگوی وزارت دفاع کویت پیش از این گفته بود که طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۴ موشک بالستیک و ۱۲ پهپاد به سوی این کشور شلیک شده است.
در یکی از این حملات، یک پایگاه ارتش کویت هدف قرار گرفت و ۱۰ پرسنل نظامی زخمی شدند.
سخنگوی وزارت دفاع کویت گفت که به انبار یک شرکت لجستیک خصوصی نیز خساراتی وارد شده است.
روزنامه نیویورکتایمز گزارش داد که چند صد نیروی عملیات ویژه ایالات متحده به خاورمیانه رسیدهاند.
این روزنامه یکشنبه نهم فروردین به نقل از دو مقام نظامی آمریکایی نوشت که این نیروها به هزاران تفنگدار دریایی و چترباز مستقر در منطقه پیوستهاند.
آنها گفتند اعزام این نیروها به منظور ارائه گزینههای بیشتر به دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در جنگ با ایران انجام میشود.
این دو مقام که خواستند نامشان فاش نشود تا در مورد مسائل عملیاتی صحبت کنند، گفتند که این نیروها میتوانند برای کمک به حفاظت از تنگه هرمز که ایران آن را مسدود کرده است، مستقر شوند یا اینکه میتوانند به عنوان بخشی از ماموریت برای تصرف جزیره خارک عمل کنند.
به گفته این دو مقام، نیروهای عملیات ویژه همچنین میتوانند در ماموریت در اختیار گرفتن ذخایر اورانیوم غنیشده جمهوری اسلامی در تاسیسات اتمی اصفهان مورد استفاده قرار گیرند.
در حال حاضر، بیش از ۵۰ هزار نیروی نظامی آمریکا در خاورمیانه حضور دارند.