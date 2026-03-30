‫کنگره آزادی ایران روزهای هشتم و نهم فروردین با حضور حدود ۴۰۰ مهمان از فعالان سیاسی، مدنی و دانشگاهی، از نقاط مختلف جهان، در لندن برگزار شد.

هدف اصلی این رویداد، تلاش برای «ایجاد گفت‌وگو و هم‌گرایی میان دموکراسی‌خواهان»، از جمله احزاب، تشکل‌ها، جریان‌های فکری، گروه‌های مختلف سیاسی و فرهنگی، و چهره‌‎های مخالف جمهوری اسلامی بود.

«جنسیت و دموکراسی»، «عاملیت شهروندان و حمایت جامعه بین‌المللی»، «توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی، پیش‌نیاز دموکراسی»، «اپوزیسیون متکثر چگونه به تفاهم می‌رسد؟»، «احزاب و سازمان‌های سیاسی، موتور محرک دموکراسی»، «نقش جنبش‌های اجتماعی و جامعه مدنی در دموکراسی پایدار»، «ایرانی بی‌تبعیض، مشارکت و هم‌افزایی» و «ایران، کثرت و دموکراسی»، هشت پنل این کنگره بودند.

به گزارش تهمینه رستمی، خبرنگار ایران‌اینترنشنال، در روز اول برگزاری این کنگره، بحث‌ها بیشتر سیاسی و حول محور موضوعاتی چون گذار سیاسی و تجربه دیگر کشورهای جهان در زمینه گذار بود.

بر اساس این گزارش، موضوعاتی که در روز دوم مورد بررسی قرار گرفت، بیشتر حول محور مسائل عملی نظیر حقوق شهروندی و حقوق اقلیت‌ها و همچنین چگونگی دسترسی به اینترنت آزاد بود.

مهرداد یوسفیانی، مشاور پیشین شاهزاده رضا پهلوی، در حاشیه برگزاری این کنگره به ایران‌اینترنشنال گفت: «گفتمان ما مبتنی بر تکثرگرایی است و در این تکثر و ساختار سیاسی، نماد و نهاد مشروطه‌خواهان نیز حضور خواهد داشت.»

درخواست برای پایان جنگ

محمد اولیایی‌فرد، حقوقدان و عضو شبکه وکلای «یک‌کلمه» در حاشیه برگزاری کنگره آزادی گفت: «ما در شبکه وکلای یک‌کلمه قانونی برای ایران فردا تدوین کردیم تا بتوانیم همه صداها و نگاه‌ها را در قانون پس از نبودن جمهوری اسلامی لحاظ کنیم.»

مریم سطوت، فعال سیاسی جمهوری‌خواه، نیز در حاشیه این کنگره به ایران‌اینترنشنال گفت: «بسیاری از سخنرانان در این کنگره تاکید کردند مهم‌ترین مساله مردم ایران، پایان جنگ است.»

او افزود: «در این کنگره درباره حل مسائل ایران از زوایای سیاسی گفت‌وگو شد.»

شنبه نهم اسفند ۱۴۰۴ و پس از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی، شورای هماهنگی کنگره آزادی ایران با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «مسئول اصلی این جنگ، جمهوری اسلامی است.»

در بیانیه این شورا آمده بود: «ملت ایران بدون آن که خودش هیچ نقشی داشته باشد، در شرایط یک جنگ ناخواسته قرار گرفته است. حکومت با سرکوب داخلی، ماجراجویی‌های خارجی، و بستن راه‌های اصلاح مسالمت‌آمیز، کشور را در موقعیتی قرار داده که امنیت و آینده ملت را به‌شدت تهدید می‌کند.»

این کنگره خود را متعهد دانسته بود تا با «تقویت هماهنگی میان نیروهای جامعه مدنی ‌و سیاسی و ارسال پیام‌های مسئولانه، از بروز خشونت داخلی و فروپاشی اجتماعی جلوگیری کند و بستر گفت‌وگو را برای آینده‌ای دموکراتیک و صلح‌آمیز فراهم آورد».

آلترناتیو دموکراتیک

اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان که ۱۰ سال در ایران زندانی بوده است، در حاشیه کنگره آزادی به ایران‌اینترنشنال گفت: «ما در کنگره آزادی امیدواریم بتوانیم صدای واحدی ایجاد کنیم تا آرام آرام به یک آلترناتیو دموکراتیک برسیم که بتواند ایران را به دموکراسی برساند.»

برگزارکنندگان این رویداد گفتند که این کنگره «فرصتی برای شنیدن صداهای متنوع، دیدگاه‌های متفاوت و ایجاد پلی میان اندیشه و عمل» است و در پی «ترسیم مسیر آینده» خواهد بود.

آنان تاکید کردند که این کنگره قرار نیست به طیف سیاسی خاصی در میان مخالفان جمهوری اسلامی نزدیک‌تر باشد.

چهره‌هایی چون ریوار آبدانان (پیام ویدیوی)، وریا امیری، لادن بازرگان، شکریا برادوست، فریبا بلوچ، بهروز بیات، آرش جودکی، مهرداد خوانساری، نعیمه دوستدار، حسین رزاق (حضور مجازی)، مریم سطوت، سمانه سوادی، مونا سیلاوی، شیرین شمس، کامبیز غفوری، مهدی فتاپور، هادی قائمی، مهدیه گلرو و هما هودفر، در این کنگره سخنرانی کردند.

از جمله اعضای شورای هماهنگی کنگره آزادی ایران می‌توان به شهریار آهی، عظمت اژدری، نازنین افشین‌جم، مهران براتی، ناصر بلیده‌ای، نیره توحیدی، آرام حسامی، سعید دهقان، حسین رزاق، مجید زمانی، محسن سازگارا، امید شمس، اسماعیل عبدی، خالد عزیزی، رضا علیجانی، مهدیه گلرو، محسن مخملباف و عطا هودشتیان اشاره کرد.

در صفحه این کنگره در شبکه اجتماعی ایکس آمده است «به‌ رسمیت‌ شناختن تنوع عقیده، مذهب، جنسیت و دیدگاه‌ها در تعیین سرنوشت کشور» امری ضروری محسوب می‌شود و کثرت‌گرایی و دموکراسی، مفاهیمی «جدایی‌ناپذیر» هستند.