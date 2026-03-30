حملات سنگین به مواضع حکومت در حوالی شهرک اکباتان
شهروندی با ارسال ویدیویی به ایراناینترنشنال، از حملات سنگین به مواضع نظامی جمهوری اسلامی در حوالی شهرک اکباتان تهران و سازمان صنایع هوایی، در شامگاه دوشنبه ۱۰ فروردین خبر داد.
شهروندی با ارسال ویدیویی به ایراناینترنشنال، از حملات سنگین به مواضع نظامی جمهوری اسلامی در حوالی شهرک اکباتان تهران و سازمان صنایع هوایی، در شامگاه دوشنبه ۱۰ فروردین خبر داد.
کانال۱۴ اسرائیل در گزارشی اعلام کرد که به محتوای گفت و گوی مسعود پزشکیان، رییس جمهوری ایران و احمد وحیدی، فرمانده سپاه پاسداران دست یافته است که طی آن پزشکیان از محدودیتهای ایجاد شده سپاه علیه خود به شدت انتقاد میکند.
به گزارش این شبکه اسرائیلی، پزشکیان در تماس تلفنی به وحیدی گفت: «شما کشور را به شکل انتحاری اداره میکنید.» او سپس اضافه کرد: «میخواهم در مذاکرات با آمریکا مشارکت داشته باشم بدون یک توافق سریع، کل اقتصاد ما ظرف ۳ هفته فرو میپاشد.» فرمانده سپاه پاسداران با این خواسته مخالفت کرد و گفت: «به همین دلیل نمیتوانید مشارکت داشته باشید. شما همه چیز را برای یک توافق از دست خواهید داد.»
به گزارش کانال۱۴، پزشکیان که تحت نظارت سپاه پاسداران قرار دارد به وحیدی گفت، احساس میکند به گروگان گرفته شده و تنها کار او خواندن «متنهای احمقانه» مقامهای سپاه است.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، بامداد سهشنبه ۱۱ فروردین در شبکه اجتماعی ایکس تصویری از یک هواپیمای ایی-تری ایالات متحده که در پایگاه پرنس سلطان عربستان هدف موشکهای بالستیک قرار گرفت، منتشر کرد و خطاب به عربستان سعودی نوشت: «وقت آن رسیده که نیروهای آمریکایی را بیرون کنیم.»
او نوشت: «ایران به پادشاهی عربستان سعودی احترام میگذارد و آن را ملتی برادر میداند. عملیات ما علیه متجاوزان دشمن است که هیچ احترامی برای اعراب یا ایرانیان قائل نیستند و نمیتوانند هیچ امنیتی را تامین کنند. فقط ببینید ما با فرماندهی هوایی آنها چه کردیم.»
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، شامگاه دوشنبه ۱۰ فروردین با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس اظهارات خود در نشست رسانه صبح دوشنبه را تکرار کرد و گفت که در ۳۱ روز گذشته «هیچ مذاکرهای با آمریکا» انجام نشده است.
او در این پست نوشت: «آنچه که بوده، ارائه درخواست مذاکره همراه با مجموعهای از پیشنهادها از طرف آمریکا بوده که توسط برخی واسطهها از جمله پاکستان به دست ما رسیده است.»
او در توضیح موضع جمهوری اسلامی نیز نوشت: «موضع ما خیلی روشن است. ما الان در شرایطی که تعرض و تجاوز نظامی آمریکا با شدت ادامه دارد، همه تلاش و توانمان مصروف دفاع از کیان ایران است. ما تجارب قبلی را با گوشت و پوست و استخوان خود لمس کردهایم، و خیانتی که در دو نوبت در عرض کمتر از یک سال به دیپلماسی شد را فراموش نمیکنیم.»
پیامهای رسیده با ایراناینترنشنال از شنیده شدن صدای انفجار در شهرضا، بوشهر، شیراز و بندرعباس در شامگاه دوشنبه دهم فروردین حکایت کرد.
شهروندی از شهرضا، در ۷۴ کیلومتری جنوب شهر اصفهان، نوشت حوالی ساعت ۹ شب صدای انفجار در محدوده پادگان ثارالله و امام حسین شنیده شد.
پیامهای دریافتی از شهر شیراز نیز از شنیده شدن صدای بیش از ۱۰ انفجار همراه با پرواز جنگندهها در ساعت ۲۱:۳۰ خبر میدهند.
پیام های دریافتی از دو شهر بوشهر و بندرعباس نیز حاکی از این است که در هر دو شهر حوالی ساعت ۲۳:۳۰ صدای انفجارهایی شنیده شد. یک شهروند از بندرعباس نوشت که به نظر میرسد «انبار مهمات پایگاه هوایی» هدف قرار گرفت.
رهبران کشورهای عربستان سعودی، قطر و اردن دوشنبه در نشستی در شهر جده حضوری گرد هم آمدند تا درباره تنشهای منطقه و راههای پیشگیری از تشدید درگیریها رایزنی کنند.
آنها در پایان این جلسه با انتشار بیانیههایی هشدار دادند که ادامه حملات حکومت ایران، بهویژه به اهداف غیرنظامی و زیرساختهای حیاتی، نشانه تشدید خطرناک منازعه است.
به نقل از آسوشیتدپرس، این گفتوگوها بر هماهنگی برای یک پاسخ منطقهای، حمایت از تلاشهای دیپلماتیک برای کاهش تنشها، و مدیریت پیامدهای اقتصادی درگیری متمرکز بود.