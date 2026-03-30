به گزارش این شبکه اسرائیلی، پزشکیان در تماس تلفنی به وحیدی گفت: «شما کشور را به شکل انتحاری اداره می‌کنید.» او سپس اضافه کرد: «می‌خواهم در مذاکرات با آمریکا مشارکت داشته باشم بدون یک توافق سریع، کل اقتصاد ما ظرف ۳ هفته فرو می‌پاشد.» فرمانده سپاه پاسداران با این خواسته مخالفت کرد و گفت: «به همین دلیل نمی‌توانید مشارکت داشته باشید. شما همه چیز را برای یک توافق از دست خواهید داد.»

به گزارش کانال۱۴، پزشکیان که تحت نظارت سپاه پاسداران قرار دارد به وحیدی گفت، احساس می‌کند به گروگان گرفته شده و تنها کار او خواندن «متن‌های احمقانه» مقام‌های سپاه است.