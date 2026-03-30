ارتش اسرائیل تاکید کرده که در این دانشگاه تحت پوشش غیرنظامی، فعالیت‌های تحقیق و توسعه تسلیحات پیشرفته انجام می‌شود.

بر اساس این گزارش، در جریان این عملیات چندین بخش از زیرساخت‌های نظامی این مجموعه هدف قرار گرفته است؛ از جمله تونل‌های باد که مورد استفاده برای آزمایش موشک‌های بالستیک، یک مرکز شیمی مرتبط با تحقیق و توسعه سلاح‌های شیمیایی و بخش‌های مهندسی و فناوری که در توسعه موشک‌ها و سایر تسلیحات نقش داشته‌اند.

ارتش اسرائیل تاکید کرده است که این حملات با هدف وارد کردن آسیب گسترده به توان تولید و توسعه تسلیحات انجام شده و بخشی از تلاش‌ها برای تضعیف صنایع نظامی ایران به شمار می‌رود.