حمزه ابراهیم رکین، از فرماندهان ارشد حزبالله کشته شد
ارتش اسرائیل اعلام کرد حمزه ابراهیم رکین، از فرماندهان ارشد حزبالله و مسئول هماهنگی بین حزبالله و گروههای فلسطینی در خاورمیانه، از بین رفته است.
سخنگوی فارسیزبان ارتش اسرائیل دوشنبه ۱۰ فروردین گفت قرارگاههای فرماندهی سپاه پاسداران که حملات علیه اسرائیل و سرکوب اعتراضات در ایران را هدایت میکنند، هدف حمله قرار گرفتهاند.
کمال پنحاسی افزود از جمعه به زنجیره فرماندهی بسیج و قرارگاه «امام علی» ضربه وارد شده و بیش از دو هزار نیروی سرکوب کشته شدهاند.
به گفته این سخنگو، در عملیات علیه جمهوری اسلامی از ۹ اسفند تاکنون، ۱۳ هزار و ۷۰۰ مهمات به کار رفته که چهار هزار مورد آن در تهران بوده است.
او گفت که در دقیقه نخست عملیات، ۴۰ مقام ارشد جمهوری اسلامی کشته شدند.
پنحاسی افزود بیش از ۶۰۰ حمله به سامانههای موشکی انجام و بیش از ۸۰ درصد پدافند هوایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی منهدم شده است.
ویدیوی رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد پس از حملات شامگاه یکشنبه ۹ فروردین، برق در برخی مناطق شرق تهران قطع شده است.
همزمان گروهی از حامیان جمهوری اسلامی با حضور در خیابان و سر دادن شعار «بزن که خوب میزنی»، از ادامه جنگ حمایت کردند.
رسانهها در ایران شامگاه دوشنبه ۱۰ فروردین از شنیده شدن صدای انفجار در غرب، شرق و شمال شرق تهران گزارش دادند.
در استان خوزستان نیز چند انفجار در شهرهای ماهشهر و اهواز گزارش شد.
همچنین شهروندان در مشهد از فعالیت پدافند هوایی خبر دادند.
نیویورکتایمز گزارش داده است که آمریکا در روز اول جنگ از یک موشک پیشرفته و آزمایشنشده در حمله به لامرد استفاده کرده. حملهای که به یک سالن ورزشی و مدرسه اصابت کرد و دستکم ۲۱ کشته غیرنظامی بر جا گذاشت.
گفتوگو با امید شمس، حقوقدان و تحلیلگر امور بینالملل
سخنگوی ناتو درباره موشکی که از سوی ایران به سمت ترکیه پرتاب و رهگیری شد، گفت: «ناتو برای چنین تهدیداتی آماده است و همواره هر اقدامی که برای دفاع از تمامی متحدان لازم باشد، انجام خواهد داد.»
همزمان وزارت دفاع جمهوری آذربایجان پرتاب موشک بالستیک از سوی ایران به سمت خاک ترکیه را به شدت محکوم کرد.
این سومین موشکی است که از سوی ایران به سمت ترکیه پرتاب میشود.
رجب طیب اردوغان، رییسجمهوری ترکیه، پیشتر گفته بود هشدارهای لازم به تهران داده شده است و حکومت ایران باید قدردان دوستی ترکیه باشد.