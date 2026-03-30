پس از انتشار گزارش‌هایی درباره حضور نیروهایی با پرچم حشدالشعبی در شماری از شهرهای ایران، موجی از پیام‌های شهروندان به ایران‌اینترنشنال سرازیر شد که حاکی از ایجاد فضای رعب و وحشت در شهرهای مختلف، به‌ویژه در جنوب کشور است.

یکی از مخاطبان ایران‌اینترشنال، با انتقاد شدید از هزینه‌کرد حکومت برای گروه‌های شبه‌نظامی گفت: «در این شرایط اقتصادی خراب و تورمی که مردم با آن روبه‌رو هستند، چرا باید جمهوری اسلامی هزینه گروه‌های حشدالشعبی را بدهد و خانواده‌های آن‌ها را نیز در ایران اسکان دهد و تامین کند؟»

شهروند دیگری با یادآوری سوابق سرکوب‌های پیشین، هدف از حضور این نیروها در ایران را روشن دانست و نوشت: «این نیروها برای کشتار مردم آمده‌اند. ما دی‌ماه را فراموش نکرده‌ایم که حکومت از آن‌ها برای کشتن شهروندان کمک گرفت.»

اطلاعات ارسالی از استان خوزستان نیز حکایت از تغییر چهره شهرها دارد.

مخاطبی از آبادان در پیامی کوتاه گفت: «از آبادان پیام می‌دهم. حضور این نیروها با پرچم و لباس نظامی، شهر را ترسناک کرده است.»

مخاطب دیگری از آبادان، وضعیت شهر را چنین تشریح کرد: «نیروهای حشدالشعبی با تویوتا هایلوکس، در پایگاه بسیج روبه‌روی سیتی‌سنتر مستقر شده‌اند و با نیروهای سپاه در طول مسیر چند ایست‌بازرسی راه انداخته‌اند و خودروهای مردم را تفتیش می‌کنند.»

در اهواز و خرمشهر نیز وضعیت مشابهی گزارش شده است.

یکی از بینندگان ایران‌اینترنشنال ضمن «تروریست» خواندن این افراد، هشدار داد: «ورود این نیروها به ایران، و به‌ویژه اهواز، خرمشهر و آبادان، با هدف کشتار مجدد مردم انجام شده است.»

