یک کشته در حمله جمهوری اسلامی به تاسیسات انرژی و آبشیرینکن در کویت
مقامهای کویت اعلام کردند حمله جمهوری اسلامی به یک نیروگاه و تاسیسات آبشیرینکن در کویت به کشته شدن یک کارگر هندی و وارد آمدن خسارت به بخشی از این مجموعه انجامید.
ویدیوی رسیده به ایراناینترنشنال که مربوط به هفتم فروردین است، لحظه انفجارهای مهیب را در مجتمع آبسنگین اراک (خنداب) به تصویر میکشد.
ارتش اسرائیل اعلام کرد یکی دیگر از اهداف حملات اخیر در تهران، زیرساختهای نظامی مستقر در مجموعه دانشگاه «امام حسین»، وابسته به سپاه پاسداران، بوده است. به گفته ارتش اسرائیل، این دانشگاه بهعنوان نهاد آکادمیک اصلی سپاه و در عین حال یک مرکز پشتیبان برای فعالیتهای نظامی عمل میکند.
ارتش اسرائیل تاکید کرده که در این دانشگاه تحت پوشش غیرنظامی، فعالیتهای تحقیق و توسعه تسلیحات پیشرفته انجام میشود.
بر اساس این گزارش، در جریان این عملیات چندین بخش از زیرساختهای نظامی این مجموعه هدف قرار گرفته است؛ از جمله تونلهای باد که مورد استفاده برای آزمایش موشکهای بالستیک، یک مرکز شیمی مرتبط با تحقیق و توسعه سلاحهای شیمیایی و بخشهای مهندسی و فناوری که در توسعه موشکها و سایر تسلیحات نقش داشتهاند.
ارتش اسرائیل تاکید کرده است که این حملات با هدف وارد کردن آسیب گسترده به توان تولید و توسعه تسلیحات انجام شده و بخشی از تلاشها برای تضعیف صنایع نظامی ایران به شمار میرود.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در پیامی در شبکه اجتماعی تروثسوشال گفت: «آمریکا در حال انجام مذاکرات جدی با یک حکومت جدید و معقولتر است تا به عملیات نظامی ما در ایران پایان دهد. پیشرفت زیادی حاصل شده است.»
او افزود: «اگر به هر دلیلی توافق بهزودی حاصل نشود، که احتمالا خواهد شد، و اگر تنگه هرمز فورا برای تجارت باز نشود، ما اقامت "دلپذیر" خود در ایران را با منفجر کردن و نابودی کامل تمام نیروگاههای برق، چاههای نفت و جزیره خارک (و احتمالا تمام تاسیسات آبشیرینکن) به پایان خواهیم رساند؛ تاسیساتی که تا این لحظه عمدا هدف قرار ندادهایم.»
ترامپ ادامه داد: «این اقدام در واکنش به کشته شدن بسیاری از سربازان ما و دیگر افراد به دست ایران در طول ۴۷ سال "حکومت ترور" رژیم پیشین انجام خواهد شد.»
سخنگوی نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد اعلام کرد نیروهای این سازمان بهدنبال وقوع «یک حادثه» در جنوب لبنان در نزدیکی مرز اسرائیل زخمی شدهاند.
او به جزییات این رویداد اشارهای نکرد.