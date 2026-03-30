نامه نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل و درخواست منع استفاده از کشورهای همسایه در حملات
امیرسعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل، در نامههایی به آنتونیو گوترش، دبیرکل این سازمان و رییس شورای امنیت، از امارات متحده عربی، عربستان سعودی، قطر و کویت خواست از «تداوم استفاده از قلمرو خود علیه جمهوری اسلامی» جلوگیری کنند: «جمهوری اسلامی اعتراض شدید خود را نسبت به در اختیار قرار دادن سرزمین این کشورها برای حملات مسلحانه علیه خود اعلام میکند و خواستار رعایت اصول حسن همجواری است.»
سخنگوی فارسی زبان ارتش اسرائیل درباره عملیات این کشور طی یک ماه گذشته علیه جمهوری اسلامی اعلام کرد: «به طور همزمان ضربه به دو سامانه اصلی رژیم را آغاز کردیم. سامانههای موشکی و پدافندی.»
او افزود: «بیش از ۶۰۰ عملیات حمله علیه سامانههای موشکی بالستیک انجام دادیم تا سکوهای پرتاب را شناسایی و تهدید علیه جبهه داخلی اسرائیل را از میان برداریم. در روزهای اخیر اطلاعات نظامی کاهش روحیه، غیبت و فرسایش درمیان نیروهای این واحدها را شناسایی کرده است.»
سخنگوی فارسی زبان ارتش اسرائیل گفت: «در همین راستا ما علیه سامانههای پدافندی رژیم با تمامی اجزای آن عمل میکنیم. انهدام بیش از ۸۰ درصد از سامانههای پدافند هوایی رژیم به نیروی هوایی ما این امکان را میدهد تا با آزادی کامل و با شدتی بیسابقه در سراسر ایران عمل کند.»
سخنگوی فارسی زبان ارتش اسرئیل گفت: «در پی ضربات به این سامانهها انهدام سامانههای اصلی رژیم آغاز شد. صنایع نظامی از قبیل کارخانهها و سایتهایی که موشکهای بالستیک، پهپادها، سامانههای پدافندی و دیگر تسلیحات مورد استفاده در عملیات تروریستی را تولید می کنند. در روزهای آینده حمله به تمامی اجزای حیاتی این صنایع تکمیل خواهد شد.»
او افزود: «مولفه دوم سازوکارهای فرماندهی و کنترل است. ما مهمترین قرارگاههای فرماندهی سپاه و نیروهای وابسته به آن را هدف قرار دادیم. جایی که رژیم از آنجا حملات علیه اسرائیل و نیز سرکوب شما مردم ایران را مدیریت میکند. از جمعه ضربات سخت به زنجیره فرماندهی بسیج، حذف نیروها در ایستهای بازرسی در خیابانهای تهران و به ویژه قرارگاه امام علی که مسئول سرکوب خشن اعتراضات اخیر بود. بیش از دو هزار نیروی سپاه پاسداران، بسیج و نیروهای انتظامی از میان برداشته شدند.»
به گفته سخنگوی فارسی زبان ارتش اسرائیل، «بخش سوم تعمیق ضربه به پروژه هستهای ایران است. اکنون سایتها و زیرساختهایی که برای بازسازی و تقویت برنامه هستهای طراحی شده هدف قرار میدهیم. از جمله اهداف اصلی که نابود شدند، تاسیسات آب سنگین اراک که برای راه ندازی راکتورهای هستهای استفاده میشود و منبع تولید پلوتونیوم است و در یزد زیرساختی که اورانیوم خام را برای کنسانترازی آماده می کرد. در طول سالها رژیم تروریستی منابع عظیمی را برای تسریع برنامه هستهای هزینه کرده است. منابعی که متعلق به شما مردم ایران بوده است. در واقع هرچه پروژه هستهای رژیم تقویت شد، اقتصاد کشور بیشتر فروپاشید. امروز جمهوری اسلامی از نظر منطقهای منزوی شده و اقتصادش در حال فروپاشی است.»
همزمان با گسترش عملیات زمینی اسرائیل در لبنان و حملات هوایی این کشور علیه حزبالله، جمهوری اسلامی در تلاش برای حفظ نفوذ و سلطه خود در لبنان است.
روزنامه اورشلیمپست دوشنبه ۱۰ فروردین در گزارشی به بررسی تنشهای اخیر میان بیروت و تهران پرداخت.
دولت لبنان بهدنبال اخراج محمدرضا رئوف شیبانی، سفیر جمهوری اسلامی است. به نوشته این روزنامه، طی سالهای متمادی، فرستادگان تهران همواره به مداخله در لبنان از طریق حمایت از حزبالله متهم شدهاند و «ایران عملا با لبنان مانند یک مستعمره رفتار میکند».
بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه که در اورشلیمپست بازتاب یافته، یک منبع دیپلماتیک ایرانی اعلام کرده است: «سفیر ایران با وجود اینکه "عنصر نامطلوب" شناخته شده و دستور اخراج او صادر شده، لبنان را ترک نخواهد کرد.»
این منبع افزوده است که این تصمیم مطابق با خواست نبیه بری، رییس پارلمان لبنان و رهبر جنبش امل (متحد حزبالله)، و خود گروه حزبالله اتخاذ شده است.
حزبالله این تصمیم دولت را محکوم کرد و وزیران جنبش امل به همراه وزیران حزبالله، در اعتراض به اخراج شیبانی، جلسات هیات دولت را تحریم کردهاند.
سفیر یا فرمانده نظامی؟
اورشلیمپست در ادامه به سوابق رئوف شیبانی اشاره کرد و نوشت او که پیش از سقوط حکومت بشار اسد در سوریه فعال بود، در ژانویه ۲۰۲۶ بهعنوان سفیر در لبنان منصوب شد.
او پیشتر در سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹ نیز در بیروت خدمت میکرد. دورهای که با رشد نفوذ حزبالله، جنگ ۲۰۰۶ با اسرائیل و تصرف بخشهایی از بیروت بهوسیله این گروه در سال ۲۰۰۸ شناخته میشود.
وزارت خارجه لبنان شیبانی را به «مداخله در سیاست داخلی لبنان» متهم کرده است.
اورشلیمپست به نقل از خبرگزاری فرانسه نوشت: «مقامات لبنان فعالیتهای نظامی و امنیتی حزبالله را ممنوع کردهاند. همچنین حضور و عملیات سپاه پاسداران ممنوع اعلام شده است. نواف سلام، نخستوزیر لبنان، سپاه پاسداران را به هدایت عملیات حزبالله علیه اسرائیل متهم کرده است.»
این گزارش یادآوری کرد سفیر قبلی جمهوری اسلامی، مجتبی امانی، که در جریان انفجار پیجرها در سال ۲۰۲۴ زخمی شد، رابطه عمیق و درهمتنیدهای با حزبالله داشت؛ تا جایی که او هم از پیجر استفاده میکرد: «موضوعی که نشاندهنده ارتباط سفیر با شبکه عملیاتی حزبالله بود.»
حملات اسرائیل در پنجمین هفته از جنگ با ایران در حالی ادامه دارد که کمال پنحاسی، سخنگوی فارسیزبان ارتش این کشور، اعلام کرد اسرائیل همراه با ارتش ایالات متحده آمریکا، به بنیانهای جمهوری اسلامی ضربه سختی وارد کرده است.
جزییات بیشتر با بابک اسحاقی، خبرنگار ایراناینترنشنال:
پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال حاکی از آن است که همزمان با ادامه جنگ و هراس حکومت از احتمال آغاز مجدد اعتراضات مردمی، استقرار نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی و همچنین نیروهای حشد الشعبی در چندین شهر شدت گرفته است.
مخاطبان دوشنبه ۱۰ فروردین در پیامهای خود تاکید کردند این حضور نظامی در نقاط مختلف شهری، نگرانی گستردهای در میان شهروندان ایجاد کرده و فضای عمومی را تحت تاثیر قرار داده است.
در آبادان، یکی از شهروندان از وضعیت «ناامن و ترسناک» شهر خبر داد و نسبت به امنیت خانوادهها، بهویژه جوانان، ابراز نگرانی کرد.
بر پایه روایتهای مردمی، حدود ساعت ۱:۳۰ بامداد ۱۰ فروردین، نیروهای حشد الشعبی با چندین خودروی هایلوکس وارد پایگاه بسیج روبهروی سیتیسنتر شدند.
در مسیر حرکت این نیروها، چندین ایست بازرسی ایجاد شد و از فیلمبرداری شهروندان جلوگیری به عمل آمد که نشاندهنده کنترل شدید امنیتی در منطقه است.
سخنگوی فارسی زبان ارتش اسرائیل در ویدیویی گزارشی درباره عملیات ارتش اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ارایه داد.
او گفت هدف ما ضربه زدن به همه سامانههای رژیم ایران است.
بر اساس این گزارش، در مجموع تا کنون ۱۳ هزار و۷۰۰ مهمات از سوی ارتش اسرائیل در سراسر ایران به کار گرفته شده که چهار هزار مورد آن تنها در تهران بوده است.
سخنگوی ارتش اسرائیل گفت: «در دقیقه اول ضربه آغازین عملیات ۴۰ مقام ارشد رژیم را به هلاکت رساندیم. این روند حذف مقامات ارشد در تمامی سطوح رهبری رژیم ادامه دارد. از ساختارهای امنیتی و حکومتی گرفته تا نیروهای سرکوبگر سپاه پاسداران و بسیج.»