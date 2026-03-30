آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، کشته شدن یک صلح‌بان و زخمی شدن یک صلح‌بان دیگر از نیروهای حافظ صلح این سازمان (یونیفل ) را در میانه «خصومت‌ها بین اسرائیل و حزب‌الله» محکوم کرد. هر دو صلح‌بان از کشور اندونزی بودند.

او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «این تنها یکی از حوادث اخیر است که ایمنی و امنیت صلح‌بانان را به خطر انداخته است.»

گوترش از همه طرفین خواست که به تعهدات خود تحت قوانین بین‌المللی عمل کنند و امنیت پرسنل و اموال سازمان ملل متحد را در همه زمان‌ها تضمین کنند.