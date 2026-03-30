شلیک موشک به سمت اسرائیل از خاک ایران
ارتش اسرائیل صبح دوشنبه اعلام کرد که یک موشک شلیک شده از سمت ایران را شناسایی کرده است.
بر اساس گزارشهای دریافتی از شاهدان عینی در بامداد دوشنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۵، موج تازهای از انفجارها و حملات در نقاط مختلف ایران گزارش شده است.
در استان هرمزگان، ساکنان جزیره کیش از وقوع دو انفجار مهیب در ساعت ۰۴:۵۰ بامداد خبر دادهاند. همزمان در جزیره قشم، شهروندان از شنیده شدن انفجارهای پیاپی و شدید در فاصله زمانی ۰۴:۰۰ تا ۰۵:۰۰ خبر دادهاند که به گفته آنان با لرزش پنجرهها همراه بوده است.
همچنین در ساعت ۰۵:۰۴ صدای مداوم انفجارها گزارش شده و برخی شاهدان منبع احتمالی آن را از سمت جزیره لارک عنوان کردهاند.
در بندرعباس نیز گزارشها حاکی از شنیده شدن چندین انفجار مهیب در حوالی ساعت ۰۴:۳۰ بامداد است.
در شمال کشور، ساکنان بابل در استان مازندران از شنیده شدن صدای یک انفجار مهیب در اطراف شهر در ساعات بامدادی خبر دادهاند.
در استان کردستان، گزارشها از دهگلان حاکی است که حوالی ساعت ۰۴:۲۰ تاسیسات مرتبط با سپاه هدف قرار گرفته و در پی آن برق شهر بهطور کامل قطع شده است.
همچنین در تبریز، مرکز استان آذربایجان شرقی، شاهدان عینی از وقوع حملات شدید در فاصله زمانی ۲۳:۳۰ تا ۲۳:۵۰ شب گذشته در محدودهای از شهر خبر دادهاند.
آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، کشته شدن یک صلحبان و زخمی شدن یک صلحبان دیگر از نیروهای حافظ صلح این سازمان (یونیفل) را در میانه «خصومتها بین اسرائیل و حزبالله» محکوم کرد. هر دو صلحبان از کشور اندونزی بودند.
او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «این تنها یکی از حوادث اخیر است که ایمنی و امنیت صلحبانان را به خطر انداخته است.»
گوترش از همه طرفین خواست که به تعهدات خود تحت قوانین بینالمللی عمل کنند و امنیت پرسنل و اموال سازمان ملل متحد را در همه زمانها تضمین کنند.
بر اساس گزارشهای دریافتی از شاهدان عینی در ساعات بامدادی دوشنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۵، صدای چندین انفجار و تحرکات هوایی در نقاط مختلف ایران گزارش شده است.
در استان تهران، ساکنان پایتخت حوالی ساعت ۰۳:۲۰ بامداد از شنیده شدن صدای انفجار در محدوده خیابان استادیوم آزادی خبر دادهاند. به گفته شاهدان، این صداها با به صدا درآمدن آژیر خطر و شنیده شدن صدای پرواز پهپادها همراه بوده است. حدود یک ساعت بعد، در ساعت ۰۴:۲۰، یک انفجار بسیار شدید در شهرک راهآهن در منطقه ۲۲ تهران گزارش شده است.
همزمان در اسلامشهر نیز شهروندان از شنیده شدن چند صدای انفجار دوردست در فاصله زمانی ۰۴:۲۰ تا ۰۴:۲۲ در حوالی شهرک واوان خبر دادهاند.
در جنوب کشور، ساکنان بندرعباس در استان هرمزگان از وقوع دو انفجار بزرگ در ساعت ۰۴:۱۹ بامداد خبر دادهاند.
در استان لرستان، گزارشها حاکی از پرواز مداوم جنگندهها در ارتفاع پایین بر فراز روستای سرطرهان در شهرستان کوهدشت است. به گفته شاهدان، این پروازها از حدود ساعت ۰۲:۰۰ آغاز شده و تا ۰۳:۱۰ ادامه داشته است.
همچنین در استان البرز، شهروندان فردیس از وقوع دو انفجار مهیب در ساعت ۰۴:۲۰ در خیابان داوری خبر دادهاند که به گفته آنان، با لرزش شدید در منطقه همراه بوده است.
هزاران نفر یکشنبه نهم فروردین، در حمایت از انقلاب ملی ایران در پایتخت آمریکا تجمع و راهپیمایی کردند. این گردهمایی به دعوت شاهزاده رضا پهلوی برگزار شد. تجمع کنندگان ابتدا در مقابل کنگره گردهم آمدند و پس از پایان سخنرانیها تا مقابل کاخ سفید راهپیمایی کردند. تجمعکنندگان در این برنامه ضمن پشتیبانی از شاهزاده رضا پهلوی به عنوان رهبر دوران گذار، خواستار ادامه حمایت آمریکا از مردم ایران شدند.
هاآرتص هشدار داده که پایان جنگ، در شرایط فعلی، ممکن است به تضعیف جمهوری اسلامی منجر شود، اما در عین حال زمینه را برای شکلگیری حاکمیتی افراطیتر فراهم کند؛ سناریویی که میتواند تهران را به این جمعبندی برساند که برای جلوگیری از آسیبپذیریهای آینده، به سمت سلاح هستهای پیش برود.
روزنامه هاآرتص در گزارشی تحلیلی نوشت که ایالات متحده و اسرائیل در تعیین مسیر جنگ با حکومت ایران دچار سردرگمی شدهاند و میان تشدید درگیری و پایان آن، تصمیم روشنی ندارند.
در این تحلیل آمده است که در جریان جنگ ۱۲روزه در خرداد گذشته، اعلام شده بود تاسیسات هستهای نطنز و راکتور اراک هدف قرار گرفته و نابود شدهاند، اما حملات اخیر نشان میدهد که این تاسیسات بار دیگر بمباران شدهاند. به نوشته نویسنده، این مساله تناقضهایی را در ارزیابیهای پیشین اسرائیل و آمریکا برجسته میکند.
به نوشته هاآرتص، بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ مدعی شدهاند که [حکومت] ایران تلاش کرده برنامه هستهای خود را احیا کند، اما این ادعا با ارزیابی دستگاههای اطلاعاتی آمریکا در تضاد است که گفتهاند نشانهای از چنین تلاشی مشاهده نشده است.
در ادامه این تحلیل به عملیاتهای نظامی پیشین اسرائیل اشاره شده و آمده است که اگرچه ارتش اسرائیل پیشتر اعلام کرده بود ضربات سنگینی به صنعت تسلیحاتی [حکومت] ایران وارد کرده، اما در عملیات جاری نیز همان هدف دنبال میشود. همچنین، بر اساس ارزیابیهای نظامی، تعداد پرتابگرهای موشکی [حکومت] ایران همچنان در همان محدوده قبلی باقی مانده است.
هاآرتص هشدار داده که سناریویی نگرانکننده در حال شکلگیری است: پایان جنگ در شرایطی که [حکومت] ایران تضعیف شده، اما تحت حاکمیتی افراطیتر قرار گیرد. در این صورت، ممکن است تهران به این جمعبندی برسد که برای جلوگیری از آسیبپذیریهای آینده، باید به هر شکل ممکن به سلاح هستهای دست یابد.
این تحلیل همچنین به پیامدهای اقتصادی جنگ اشاره کرده و به نقل از مقامات بینالمللی نوشته است که بحران انرژی ناشی از این درگیری، یکی از شدیدترین بحرانهای سالهای اخیر بوده است. کشورها برای مقابله با این وضعیت به اقداماتی مانند کاهش ساعات کاری، صرفهجویی در مصرف انرژی و تغییر الگوهای کاری روی آوردهاند و برخی کشورها از جمله مصر با فشارهای جدی مواجه شدهاند.
در بخش دیگری از تحلیل آمده است که آسیب به میدانهای گازی قطر میتواند بحران انرژی را برای ماهها ادامه دهد و در همین حال، [حکومت] ایران توانایی خود در ایجاد اختلال در اقتصاد جهانی را نشان داده است. به نوشته نویسنده، در نهایت اسرائیل ممکن است بهدلیل آغاز این جنگ و پیامدهای اقتصادی آن مورد سرزنش جهانی قرار گیرد.
این تحلیل تاکید میکند که اکنون ترامپ با انتخابی سرنوشتساز روبهروست: یا جنگ را تشدید کند یا به آن پایان دهد. در صورت انتخاب گزینه تشدید، سناریوهایی مانند حمله به تاسیسات انرژی، عملیات زمینی در تهران، هدف قرار دادن ذخایر اورانیوم، تصرف جزیره خارک یا کنترل تنگه هرمز مطرح شده است.
در مقابل، اعلام پایان جنگ و پیروزی نیز میتواند بهعنوان نشانهای از شکست تعبیر شود، چرا که اهداف اعلامشده، از جمله حذف تهدید [حکومت] ایران یا حتی تغییر رژیم، محقق نشدهاند.
هاآرتص در پایان مینویسد که هرچند پیامدهای تشدید جنگ قابل پیشبینی نیست، اما نتانیاهو به یکی از اهداف دیرینه خود، یعنی کشاندن آمریکا به جنگ با [حکومت] ایران، دست یافته است. به نوشته نویسنده، این اتحاد با ترامپ، اسرائیل را در موقعیتی قرار داده که تصمیمات آن تا حد زیادی به ملاحظات شخصی رییسجمهوری آمریکا گره خورده است؛ موضوعی که به نوشته هاآرتص میتواند پیامدهای بلندمدتی برای اقتصاد و جامعه اسرائیل داشته باشد.