سخنگوی فارسی‌زبان ارتش اسرائیل دوشنبه ۱۰ فروردین گفت قرارگاه‌های فرماندهی سپاه پاسداران که حملات علیه اسرائیل و سرکوب اعتراضات در ایران را هدایت می‌کنند، هدف حمله قرار گرفته‌اند.

کمال پنحاسی افزود از جمعه به زنجیره فرماندهی بسیج و قرارگاه «امام علی» ضربه وارد شده و بیش از دو هزار نیروی سرکوب کشته شده‌اند.

به گفته این سخنگو، در عملیات علیه جمهوری اسلامی از ۹ اسفند تاکنون، ۱۳ هزار و ۷۰۰ مهمات به کار رفته که چهار هزار مورد آن در تهران بوده است.

او گفت که در دقیقه نخست عملیات، ۴۰ مقام ارشد جمهوری اسلامی کشته شدند.

پنحاسی افزود بیش از ۶۰۰ حمله به سامانه‌های موشکی انجام و بیش از ۸۰ درصد پدافند هوایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی منهدم شده است.