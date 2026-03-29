بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، پس از ارزیابی وضعیت در مقر فرماندهی شمال ارتش اسرائیل، در حضور افسران ارشد، اعلام کرد که اقدامات اسرائیل «شکاف‌های قابل مشاهده‌ای در رژیم تروریستی تهران» ایجاد کرده است.

نتانیاهو گفت: «جمهوری اسلامی، دیگر آن جمهوری اسلامی سابق نیست، حزب‌الله دیگر آن حزب‌الله سابق نیست، و حماس نیز دیگر آن حماس سابق نیست.»

به گفته او، هر سه «دشمنانی زخمی هستند که برای بقای خود می‌جنگند.»

نخست‌وزیر اسرائیل افزود: «به‌جای اینکه آن‌ها ما را غافلگیر کنند، ما آن‌ها را غافلگیر می‌کنیم. ما طرفی هستیم که عمل می‌کند، ما طرفی هستیم که حمله می‌کند، ما طرفی هستیم که ابتکار عمل را در دست دارد، و در عمق قلمرو آن‌ها حضور داریم.»

نتانیاهو اعلام کرد که اسرائیل «سه منطقه امنیتی در عمق قلمرو دشمن» ایجاد کرده است.

او گفت که در لبنان دستور داده است «منطقه امنیتی موجود بیشتر گسترش یابد تا به‌طور قطعی تهدید نفوذ [حزب‌الله] خنثی شود و آتش موشک‌های ضدتانک از مرزهای ما دور گردد.»

نتانیاهو به ایجاد سه کمربند امنیتی اشاره کرد: اولی در سوریه، از قله کوه حرمون تا یرموک؛ دومی در بیش از نیمی از نوار غزه؛ و سومی در لبنان، جایی که او دستور گسترش بیشتر را برای کاهش خطر حملات موشک‌های ضدتانک به مرزهای اسرائیل صادر کرده است.

نتانیاهو افزود: «ما وضعیت شمال مرز لبنان را به طور جدی تغییر خواهیم داد.»

نخست‌وزیر اسرائیل بر نابودی توان موشکی حزب‌الله تأکید کرد و گفت: «ما نصرالله را حذف کردیم. هزاران تروریست حزب‌الله را از بین بردیم و مهم‌تر از همه، تهدید عظیم ۱۵۰ هزار موشک و راکت را که برای نابودی شهرهای اسرائیل در نظر گرفته شده بود، از میان برداشتیم.»

او اذعان کرد که حزب‌الله هنوز توانایی محدودی برای شلیک راکت دارد و گفت ارتش در حال تدوین برنامه‌هایی برای مقابله با این تهدید باقی‌مانده است.

نتانیاهو مستقیما با ساکنان مناطق شمالی سخن گفت و از آن‌ها خواست صبر و استقامت داشته باشند. او اشاره کرد که به وزارتخانه‌های دولتی دستور داده شده است تا کمک‌های لازم را ارائه دهند.

نخست‌وزیر اسرائیل گفت این عملیات‌ها بازتاب یک مفهوم امنیتی جدید اسرائیل است که بر ابتکار عمل و اقدامات تهاجمی علیه تهدیدات تمرکز دارد، و بار دیگر بر عزم دولت اسرائیل برای ادامه این کارزار تا زمان خنثی شدن تهدیدات تأکید کرد.

نتانیاهو گفت: «ما مصمم هستیم، ما در حال جنگ هستیم، و با یاری خدا ما پیروز می‌شویم.»