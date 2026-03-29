مقام استانداری گیلان: حمله به یک روستا ۲ کشته و ۵ زخمی بهجا گذاشت
معاون سیاسی و امنیتی استاندار گیلان اعلام کرد در پی حمله صبح یکشنبه به روستای عثماوندان شفت، تاکنون دو نفر کشته و پنج تن دیگر مجروح شدهاند.
ارتش اسرائیل اعلام کرد روز شنبه موج دیگری از حملات هوایی را علیه مراکز فرماندهی سیار و تاسیسات تولید تسلیحات در تهران تکمیل کرده است.
بر اساس این اطلاعیه جمهوری اسلامی پس از هدف قرار گرفتن بیشتر مراکز فرماندهی خود طی یک ماه گذشته، اقدام به انتقال این مراکز به واحدهای سیار کرده و در همین راستا چند مرکز فرماندهی موقت به همراه فرماندهان مستقر در آنها هدف قرار گرفتند.
ارتش اسرائیل اعلام کرد، شنبه تاسیسات تولید و انبار موشکهای بالستیک و سامانههای پدافند هوایی نیز هدف قرار گرفتند.
صفحه فارسی وزارت خارجه اسرائیل در ایکس با انتشار عکسی از علی خامنهای نوشت: «هم مذاکره شد، هم جنگ شد، هم تو کشته شدی. هم هنوز دفنت نکردند»
چهار هفته از مرگ خامنهای در نهم اسفند سال گذشته، او هنوز بهخاک سپرده نشده است.
یک از مخاطبان ایراناینترنشنال با ارسال ویدیویی، از حمله به منطقهای در حوالی شهرک اداری شهریار واقع در استان تهران در شامگاه شنبه هشتم فروردین خبر داد.
شماری از مخاطبان ایراناینترنشنال در پیامهایی، مشاهدات خود را از حملات به مناطق مختلف کشور گزارش کردند:
صدای انفجار شدید ساعت ۰۶:۳۰ بامداد یکشنبه از محدوده کوه لار در نزدیکی روستای زروان در استان فارس شنیده شد.
حوالی سپاهانشهر اصفهان ساعت ۰۲:۳۰ بامداد یکشنبه با بمبهای سنگین هدف قرار گرفت.
صدای پنج انفجار ساعت ۰۷:۲۰ یکشنبه در مناطق شرق تهران شنیده شد. همچنین صدای دو انفجار صبح یکشنبه در ولنجک به گوش رسید.
ساعت ۰۷:۲۰ دو انفجار نسبتا شدید در محدوده زندان اوین گزارش شد.
یک نقطه در محدوده لتینگان نوشهر ساعت ۰۷:۲۶ صبح یکشنبه هدف قرار گرفت.
وحید آنلاین نیز گزارش داد در تهران، صدای انفجار در زعفرانیه، الهیه، ولنجک، بهار شیراز، یوسفآباد، حکیمیه، اتوبان بابایی، نارمک، پیروزی، مجیدیه، افسریه، مسعودیه و شهرری شنیده شد.
وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیهای حمله به اقامتگاه نچیروان بارزانی، رییس اقلیم کردستان عراق، را اقدامی «نفرت انگیز» از سوی شبهنظامیان وابسته به جمهوری اسلامی در عراق دانست.
وزارت خارجه آمریکا ضمن محکوم کردن این رویداد، آن را «حملهای به ثبات، حاکمیت و وحدت عراق» خواند.