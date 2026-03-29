مسعود بارزانی، رهبر حزب دموکرات کردستان عراق، در بیانیه‌ای در مورد حمله به منزل نچیروان بارزانی، رییس اقلیم کردستان این کشور، تاکید کرد که این اقدام «نیازمند پاسخ جدی و یک‌پارچه است.»

او در این بیانیه بدون اشاره به گروه‌ یا گروه‌هایی که این حمله را انجام دادند، نوشت: «گروه‌هایی وجود دارند که ... تمرکز اصلی خود را بر یافتن راه‌ها و ابزارهایی برای آسیب رساندن به اقلیم کردستان قرار می‌دهند و همیشه به ناحق اقلیم و نیروهای پیشمرگه آن را هدف قرار می‌دهند و به تهدیدی برای زندگی و امنیت مردم کردستان تبدیل می‌شوند.»

بارزانی نوشت که این گروه‌ها طی سال‌های متمادی «بارها و بارها و به ناحق» اقلیم کردستان و پایگاه‌های پیشمرگه‌های کرد را با پهپاد و موشک هدف قرار داده‌اند، و اضافه کرد: «آن‌ها از زمان شروع جنگ، بیش از ۴۵۰ بار با موشک و پهپاد به اقلیم کردستان و پایگاه‌های نیروهای پیشمرگه حمله کرده‌اند.»

او تاکید کرد که مواردی مانند حمله به منزل نچیروان بارزانی را «نمی‌توان با محکومیت، تماس‌های تلفنی، بیانیه‌های مطبوعاتی یا تظاهرات حل کرد» و از مقام‌های عراق خواست «به‌طور جدی بر امنیت و حفاظت از کشور متمرکز شوند و اقدامات قاطعی را انجام دهند که از هرگونه هدف‌گیری و حمله ناعادلانه بیشتر به اقلیم کردستان جلوگیری کند.»