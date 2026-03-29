بر اساس این گزارش، در حالی که بحث‌هایی درباره احتمال توقف عملیات در صورت توافق میان حکومت ایران و آمریکا مطرح است، ارتش اسرائیل اعلام کرده اهداف حملات تغییری نکرده، اما در روزهای اخیر دامنه آن به صنایع نظامی و تولید فولاد نیز کشیده شده است.

یک مقام ارشد نیروی هوایی اسرائیل به وای‌نت گفت: «نابودی سیستماتیک صنایع ایران، این رژیم را در موقعیتی قرار می‌دهد که ناچار خواهد شد تمام منابع خود را صرف بازسازی کند.» او افزود حکومت ایران «هنوز به‌طور کامل درک نکرده که پس از این عملیات تا چه اندازه از نظر نظامی آسیب‌پذیر شده است.»

به نوشته این رسانه، از آغاز جنگ تاکنون بیش از ۱۳۰۰ مهمات علیه اهداف صنعتی-نظامی حکومت ایران به کار گرفته شده که به تخریب صدها کارخانه و کشته شدن صدها نفر از فرماندهان این بخش منجر شده است. این اهداف شامل تاسیسات مرتبط با توسعه موشک، تولید کلاهک، ساخت موتور، سوخت‌های نظامی و برخی اجزای مرتبط با برنامه هسته‌ای بوده‌اند.

وای‌نت تاکید می‌کند که برخلاف عملیات‌های پیشین که هدف آن‌ها کند کردن برنامه موشکی حکومت ایران بود، اکنون کل زیرساخت‌های صنعتی هدف قرار می‌گیرند.

در همین چارچوب، ارتش اسرائیل روز جمعه هفتم فروردین دو کارخانه بزرگ فولاد ایران - فولاد مبارکه در اصفهان و فولاد خوزستان در اهواز - را هدف قرار داد. به گفته منابع دفاعی اسرائیل، این تاسیسات بخشی از زنجیره تامین صنایع نظامی حکومت ایران محسوب می‌شوند و تا حدی تحت مالکیت سپاه پاسداران قرار دارند.

به نوشته وای‌نت، مقام‌های امنیتی اسرائیل برآورد کرده‌اند که خسارت واردشده به صنایع نظامی جمهوری اسلامی به ده‌ها میلیارد دلار می‌رسد.

در واکنش، تهران شش کارخانه فولاد در منطقه، از جمله در عربستان سعودی، امارات، قطر، بحرین، کویت و اسرائیل را تهدید کرده است.

این گزارش همچنین به اهمیت صنعت فولاد در اقتصاد ایران اشاره می‌کند و می‌نویسد این بخش یکی از ارکان حیاتی اقتصاد کشور به شمار می‌رود و ایران از تولیدکنندگان بزرگ فولاد در سطح منطقه و جهان است.

