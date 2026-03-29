مدارس و دانشگاهها در سه استان اقلیم کردستان عراق به دلیل حملات پهپادی تعطیل شدند
دولت اقلیم کردستان عراق به دلیل وضعیت امنیتی و حملات پهپادی، مدارس و دانشگاهها را در سه استان اربیل، سلیمانیه و دهوک برای یکشنبه نهم فروردین تعطیل کرد.
رسانه اسرائیلی واینت در گزارشی نوشت که ارتش اسرائیل در ادامه حملات خود به ایران، تمرکز عملیات را از اهداف صرفاً نظامی به زیرساختهای صنایع نظامی و فولاد - بهعنوان یکی از منابع اصلی درآمدی حکومت ایران - گسترش داده است.
بر اساس این گزارش، در حالی که بحثهایی درباره احتمال توقف عملیات در صورت توافق میان حکومت ایران و آمریکا مطرح است، ارتش اسرائیل اعلام کرده اهداف حملات تغییری نکرده، اما در روزهای اخیر دامنه آن به صنایع نظامی و تولید فولاد نیز کشیده شده است.
یک مقام ارشد نیروی هوایی اسرائیل به واینت گفت: «نابودی سیستماتیک صنایع ایران، این رژیم را در موقعیتی قرار میدهد که ناچار خواهد شد تمام منابع خود را صرف بازسازی کند.» او افزود حکومت ایران «هنوز بهطور کامل درک نکرده که پس از این عملیات تا چه اندازه از نظر نظامی آسیبپذیر شده است.»
به نوشته این رسانه، از آغاز جنگ تاکنون بیش از ۱۳۰۰ مهمات علیه اهداف صنعتی-نظامی حکومت ایران به کار گرفته شده که به تخریب صدها کارخانه و کشته شدن صدها نفر از فرماندهان این بخش منجر شده است. این اهداف شامل تاسیسات مرتبط با توسعه موشک، تولید کلاهک، ساخت موتور، سوختهای نظامی و برخی اجزای مرتبط با برنامه هستهای بودهاند.
واینت تاکید میکند که برخلاف عملیاتهای پیشین که هدف آنها کند کردن برنامه موشکی حکومت ایران بود، اکنون کل زیرساختهای صنعتی هدف قرار میگیرند.
در همین چارچوب، ارتش اسرائیل روز جمعه هفتم فروردین دو کارخانه بزرگ فولاد ایران - فولاد مبارکه در اصفهان و فولاد خوزستان در اهواز - را هدف قرار داد. به گفته منابع دفاعی اسرائیل، این تاسیسات بخشی از زنجیره تامین صنایع نظامی حکومت ایران محسوب میشوند و تا حدی تحت مالکیت سپاه پاسداران قرار دارند.
به نوشته واینت، مقامهای امنیتی اسرائیل برآورد کردهاند که خسارت واردشده به صنایع نظامی جمهوری اسلامی به دهها میلیارد دلار میرسد.
در واکنش، تهران شش کارخانه فولاد در منطقه، از جمله در عربستان سعودی، امارات، قطر، بحرین، کویت و اسرائیل را تهدید کرده است.
این گزارش همچنین به اهمیت صنعت فولاد در اقتصاد ایران اشاره میکند و مینویسد این بخش یکی از ارکان حیاتی اقتصاد کشور به شمار میرود و ایران از تولیدکنندگان بزرگ فولاد در سطح منطقه و جهان است.
خبرگزاری دولتی بحرین گزارش داد که شرکت آلومینیوم بحرین که با نام آلبا نیز شناخته میشود، تأیید کرد که تأسیسات آن در حمله شنبه هشتم فروردین جمهوری اسلامی هدف قرار گرفته است.
آلبا گفت دو نفر در این حمله به طور سطحی زخمی شدهاند و افزود که در حال ارزیابی خسارات وارده به تأسیسات است.
پیشتر سپاه پاسداران اعلام کرد که در پاسخ به حملات به دو کارخانه فولاد ایران، شرکتهای آلبا و امارات گلوبال آلومینیوم را هدف قرار داده است.
ارتش جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران در بیانیههای جداگانهای حمله به منزل نچیروان بارزانی، رییس اقلیم کردستان عراق در شهر دهوک را محکوم کردند.
ارتش جمهوری اسلامی حمله به منزل بارزانی را اقدامی از سوی اسرائیل دانست.
سپاه پاسداران هم این حمله را اقدامی از سوی آمریکا و اسرئیل برای «صدمه زدن به ثبات و همکاریهای منطقهای» خواند.
این بیانیهها در شرایطی صادر شدند که تامی پیگوت، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، با انتشار بیانیهای اعلام کرد که ایالات متحده «قاطعانه حملات تروریستی نفرتانگیز توسط شبهنظامیان تروریست نیابتی ایران در عراق به منزل مسکونی نچیروان بارزانی، رییس اقلیم کردستان عراق، را محکوم میکند.»
سپاه پاسداران با انتشار بیانیهای اعلام کرد دانشگاههای آمریکا و اسرائیل در غرب آسیا را هدف قرار خواهد داد.
در این بیانیه به دانشجویان و استادان دانشگاههای آمریکایی در منطقه هشدار داده شد که یک کیلومتر از دانشگاه خود فاصله بگیرند
در بیانیه سپاه پاسداران با اشاره هدف قرار گرفتن بخشی از دانشگاه علم و صنعت و دانشگاههای دیگر آمده است که در تلافی این اقدام، دانشگاههای آمریکا و اسرائیل هدف مشروع هستند.
سپاه پاسداران گفت در صورتی از هدف قرار دادن دانشگاههای آمریکا منصرف خواهد شد که دولت آمریکا در بیانیهای رسمی بمباران دانشگاهها را محکوم کند.
افزایش ورود شهروندان ایرانی به آمریکا در سالهای اخیر، نگرانی مقامهای امنیتی و برخی قانونگذاران درباره احتمال فعالیت «هستههای خفته» مرتبط با حکومت ایران در داخل این کشور را تشدید کرده است.
روزنامه نیویورکپست در گزارشی نوشت حدود ۱۵۰۰ ایرانی طی سالهای گذشته در مرزهای آمریکا رهگیری شدهاند، اما آنچه بیش از همه موجب نگرانی است، تعداد نامشخص افرادی است که ممکن است بدون شناسایی وارد کشور شده باشند.
بیل هگرتی، سناتور جمهوریخواه و عضو کمیته روابط خارجی سنا، در این باره گفت: «ما هیچ ایدهای نداریم چند نفر توانستهاند عبور کنند… این ارقام بهشدت نگرانکننده است.» او افزود که حدود نیمی از افراد بازداشتشده در نهایت تا زمان رسیدگی قضایی وارد خاک آمریکا شدهاند.
بر اساس دادههای گمرک و حفاظت مرزی آمریکا که در این گزارش به آن استناد شده، شمار ایرانیان رهگیریشده بین سالهای ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵ به حدود ۱۶۵۰ نفر رسیده است. به نوشته نیویورکپست، برخی از این افراد از مسیرهایی مانند سائوپائولو در برزیل - که بهعنوان یکی از مراکز جعل گذرنامه شناخته میشود - وارد این مسیرها شدهاند.
این گزارش همچنین به هشدار امنیتی اخیر نهادهای فدرال اشاره میکند که از احتمال فعالسازی «عوامل از پیش مستقرشده» توسط حکومت ایران خبر دادهاند؛ موضوعی که در پی تضعیف بخشی از رهبری جمهوری اسلامی در حملات آمریکا و اسرائیل مطرح شده است.
به نوشته نیویورکپست، این نگرانی وجود دارد که در صورت تشدید تنشها، حکومت ایران به دنبال انجام حملاتی در داخل خاک آمریکا باشد؛ بهویژه پس از آنکه حملات تلافیجویانه تهران در منطقه به کشته شدن دستکم ۱۳ نظامی آمریکایی منجر شده است.
دونالد ترامپ نیز پیشتر با اشاره به ورود مهاجران در دوره دولت بایدن گفته بود: «افراد زیادی وارد شدند، اما فکر میکنم میدانیم بیشتر آنها کجا هستند و آنها را زیر نظر داریم.»
این گزارش همچنین به افزایش نگرانیهای امنیت داخلی در پی برخی حملات خشونتآمیز اخیر در آمریکا اشاره میکند و مینویسد مقامهای امنیتی و قانونگذاران در جلسات محرمانه درباره این تهدیدها بحث کردهاند.
سناتور هگرتی تاکید کرد: «به این شکل بگویم: احتمال وجود یک هسته خفته در آمریکا امروز بیشتر از صفر است.»
در همین حال، برخی دیگر از قانونگذاران نیز بر ضرورت هوشیاری تاکید کردهاند و هشدار دادهاند که حتی یک فرد میتواند تهدیدی جدی ایجاد کند.