شماری از مخاطبان ایران‌اینترنشنال در پیام‌هایی، مشاهدات خود را از حملات به مناطق مختلف کشور گزارش کردند:

صدای انفجار شدید ساعت ۰۶:۳۰ بامداد یک‌شنبه از محدوده کوه لار در نزدیکی روستای زروان در استان فارس شنیده شد.

حوالی سپاهان‌شهر اصفهان ساعت ۰۲:۳۰ بامداد یک‌شنبه با بمب‌های سنگین هدف قرار گرفت.

صدای پنج انفجار ساعت ۰۷:۲۰ یک‌شنبه در مناطق شرق تهران شنیده شد. همچنین صدای دو انفجار صبح یک‌شنبه در ولنجک به گوش رسید.

ساعت ۰۷:۲۰ دو انفجار نسبتا شدید در محدوده زندان اوین گزارش شد.

یک نقطه در محدوده لتینگان نوشهر ساعت ۰۷:۲۶ صبح یک‌شنبه هدف قرار گرفت.

وحید آنلاین نیز گزارش داد در تهران، صدای انفجار در زعفرانیه، الهیه، ولنجک، بهار شیراز، یوسف‌آباد، حکیمیه، اتوبان بابایی، نارمک، پیروزی، مجیدیه، افسریه، مسعودیه و شهرری شنیده شد.