رسانههای جمهوری اسلامی: حملات بندرعباس ۵ کشته و ۴ زخمی بهجا گذاشت
خبرگزاری سازمان تبلیغات اسلامی، مهر، گزارش داد در حمله بامداد یکشنبه به اسکله بندرپل بندرعباس، ۵ نفر کشته و ۴ تن دیگر زخمی شدند.
صفحه فارسی وزارت خارجه اسرائیل در ایکس با انتشار عکسی از علی خامنهای نوشت: «هم مذاکره شد، هم جنگ شد، هم تو کشته شدی. هم هنوز دفنت نکردند»
چهار هفته از مرگ خامنهای در نهم اسفند سال گذشته، او هنوز بهخاک سپرده نشده است.
یک از مخاطبان ایراناینترنشنال با ارسال ویدیویی، از حمله به منطقهای در حوالی شهرک اداری شهریار واقع در استان تهران در شامگاه شنبه هشتم فروردین خبر داد.
شماری از مخاطبان ایراناینترنشنال در پیامهایی، مشاهدات خود را از حملات به مناطق مختلف کشور گزارش کردند:
صدای انفجار شدید ساعت ۰۶:۳۰ بامداد یکشنبه از محدوده کوه لار در نزدیکی روستای زروان در استان فارس شنیده شد.
حوالی سپاهانشهر اصفهان ساعت ۰۲:۳۰ بامداد یکشنبه با بمبهای سنگین هدف قرار گرفت.
صدای پنج انفجار ساعت ۰۷:۲۰ یکشنبه در مناطق شرق تهران شنیده شد. همچنین صدای دو انفجار صبح یکشنبه در ولنجک به گوش رسید.
ساعت ۰۷:۲۰ دو انفجار نسبتا شدید در محدوده زندان اوین گزارش شد.
یک نقطه در محدوده لتینگان نوشهر ساعت ۰۷:۲۶ صبح یکشنبه هدف قرار گرفت.
وحید آنلاین نیز گزارش داد در تهران، صدای انفجار در زعفرانیه، الهیه، ولنجک، بهار شیراز، یوسفآباد، حکیمیه، اتوبان بابایی، نارمک، پیروزی، مجیدیه، افسریه، مسعودیه و شهرری شنیده شد.
وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیهای حمله به اقامتگاه نچیروان بارزانی، رییس اقلیم کردستان عراق، را اقدامی «نفرت انگیز» از سوی شبهنظامیان وابسته به جمهوری اسلامی در عراق دانست.
وزارت خارجه آمریکا ضمن محکوم کردن این رویداد، آن را «حملهای به ثبات، حاکمیت و وحدت عراق» خواند.
ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) با انتشار ویدیویی در شبکه اجتماعی ایکس، از انهدام شناورهای نیروی دریایی جمهوری اسلامی خبر داد.
سنتکام تاکید کرد «آن روزها دیگر گذشته است» که این شناورها کشتیرانی جهانی را در آبهای منطقهای تهدید میکردند و مورد آزار و اذیت قرار میدادند.