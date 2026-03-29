گفتوگوی تلفنی وزرای خارجه جمهوری اسلامی و پاکستان
عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی و محمد اسحاق دار، وزیر خارجه پاکستان، بهصورت تلفنی گفتوگو کردند.
حشد الشعبی از سه حمله هوایی به مقرهای خود در استان نینوا خبر داد. در هفته گذشته، حملات به این گروه شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق تشدید شده است.
در کشتار خونین دیماه ایرانیان، نیروهای حشدالشعبی با جمهور اسلامی مشارکت کردند.
این گروه سهشنبه ۴ فروردین اعلام کرد سعد دواوی البیجی، فرمانده یگانهای این گروه در استان الانبار، به همراه ۱۴ عضو دیگر این گروه بر اثر حمله هوایی به یکی از مقرهای حشدالشعبی در غرب عراق کشته شد. این سازمان آمریکا را مسئول این حمله دانست.
رسانههای رسمی جمهوری اسلامی از شنیده شدن صدای پرواز جنگندهها و وقوع انفجارهای شدید و پیاپی در نقاط مختلف تهران در صبح یکشنبه، ۹ فروردین خبر دادند.
سایت خبرآنلاین نوشت صبح یکشنبه صدای چند انفجار در شمال شرق تهران شنیده شده است.
سایر رسانهای از شنیده شدن صدای انفجار در غرب ایران خبر دادند.
ارتش اسرائیل اعلام کرد روز شنبه موج دیگری از حملات هوایی را علیه مراکز فرماندهی سیار و تاسیسات تولید تسلیحات در تهران تکمیل کرده است.
بر اساس این اطلاعیه جمهوری اسلامی پس از هدف قرار گرفتن بیشتر مراکز فرماندهی خود طی یک ماه گذشته، اقدام به انتقال این مراکز به واحدهای سیار کرده و در همین راستا چند مرکز فرماندهی موقت به همراه فرماندهان مستقر در آنها هدف قرار گرفتند.
ارتش اسرائیل اعلام کرد، شنبه تاسیسات تولید و انبار موشکهای بالستیک و سامانههای پدافند هوایی نیز هدف قرار گرفتند.
صفحه فارسی وزارت خارجه اسرائیل در ایکس با انتشار عکسی از علی خامنهای نوشت: «هم مذاکره شد، هم جنگ شد، هم تو کشته شدی. هم هنوز دفنت نکردند»
چهار هفته از مرگ خامنهای در نهم اسفند سال گذشته، او هنوز بهخاک سپرده نشده است.
یک از مخاطبان ایراناینترنشنال با ارسال ویدیویی، از حمله به منطقهای در حوالی شهرک اداری شهریار واقع در استان تهران در شامگاه شنبه هشتم فروردین خبر داد.