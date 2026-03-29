دانشگاه آمریکایی بیروت یکشنبه اعلام کرد که در پی تهدید سپاه پاسداران مبنی بر هدف قرار دادن دانشگاه‌های آمریکایی در منطقه، طی دو روز آینده به طور مجازی فعالیت خواهد کرد.

فضلو خوری، رئیس دانشگاه آمریکایی بیروت، در بیانیه‌ای گفت: «مانند بسیاری از شما، ما نیز صبح زود امروز از تهدیدهایی علیه دانشگاه‌های آمریکایی در منطقه مطلع شدیم.»

در حال حاضر، هیچ مدرکی مبنی بر تهدید مستقیم علیه دانشگاه، پردیس‌ها یا مراکز پزشکی آن نداریم. در عین حال، به دلیل احتیاط فراوان، روزهای دوشنبه و سه‌شنبه به طور کامل آنلاین فعالیت خواهیم کرد، به استثنای پرسنل ضروری.»