آژانس بینالمللی انرژی اتمی: تاسیسات خنداب دیگر عملیاتی نیست
آژانس بینالمللی انرژی اتمی اعلام کرد که تاسیسات خنداب که ایران گزارش داده بود در ۲۷ مارس هدف حمله قرار گرفته، دچار آسیب شدید شده و دیگر عملیاتی نیست.
آژانس بینالمللی انرژی اتمی اعلام کرد که تاسیسات خنداب که ایران گزارش داده بود در ۲۷ مارس هدف حمله قرار گرفته، دچار آسیب شدید شده و دیگر عملیاتی نیست.
سیانان گزارش داد برد کوپر، فرمانده سنتکام، در اسرائیل با ایال زمیر و دیگر فرماندهان ارشد دیدار کرد.
به گفته منابع امنیتی، محور این گفتوگوها جنگ علیه جمهوری اسلامی و تلاش برای متوقف کردن تولید تسلیحات ایران بوده است.
حوثیهای یمن تهدید کردند که تنگه راهبردی بابالمندب را خواهند بست؛ موضوعی که به نگرانیها درباره احتمال اختلال دوباره در مسیرهای کشتیرانی در دریای سرخ دامن زده است.
گفتوگو با علی دادپی، اقتصاددان:
ایرانیان ساکن آمریکا با هدف جلب حمایت جهانی و تاکید بر سرنگونی جمهوری اسلامی، گردهمایی گستردهای مقابل ساختمان کنگره آمریکا برگزار کردند و واشینگتن یکشنبه میزبان بسیاری از ایرانیان از ایالتهای مختلف آمریکا و کانادا بود.
گفتوگوی اردوان روزبه، خبرنگار ایراناینترنشنال با شرکتکنندگان در این تجمع
رسانههای ایران از قطعی برق در برخی مناطق تهران و کرج در پی شنیده شدن صدای انفجارهای شدید خبر دادند.
رسانههای ایران شامگاه یکشنبه از انفجار شدیدی در شرق و شمال شرق تهران خبر دادند و نوشتند که در منطقه جهانشهر کرج قطعی برق گزارش شده است.
خبرآنلاین گزارش داد صدای انفجار شدید مرکز و شمال تهران را لرزاند و در غرب تهران نیز چندین انفجار رخ داد و پدافند هوایی فعال شد.
در زاهدان، رشت، چالوس، متلقو و صومعهسرا نیز مخاطبان از شنیده شدن صدای جنگنده و وقوع چند انفجار خبر دادند.
دانشگاه آمریکایی بیروت یکشنبه اعلام کرد که در پی تهدید سپاه پاسداران مبنی بر هدف قرار دادن دانشگاههای آمریکایی در منطقه، طی دو روز آینده به طور مجازی فعالیت خواهد کرد.
فضلو خوری، رئیس دانشگاه آمریکایی بیروت، در بیانیهای گفت: «مانند بسیاری از شما، ما نیز صبح زود امروز از تهدیدهایی علیه دانشگاههای آمریکایی در منطقه مطلع شدیم.»
در حال حاضر، هیچ مدرکی مبنی بر تهدید مستقیم علیه دانشگاه، پردیسها یا مراکز پزشکی آن نداریم. در عین حال، به دلیل احتیاط فراوان، روزهای دوشنبه و سهشنبه به طور کامل آنلاین فعالیت خواهیم کرد، به استثنای پرسنل ضروری.»