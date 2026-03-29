ارتش اسرائیل: دو پهپاد پرتاب شده از یمن رهگیری و منهدم شدند
ارتش اسرائیل اعلام کرد که بامداد دوشنبه دهم فروردین، دو پهپاد پرتاب شده از سوی مناطق تحت کنترل شورشیان حوثی، گروه نیابتی جمهوری اسلامی در یمن را رهگیری و منهدم کرده است.
ایرانیان مقیم برلین یکشنبه نهم فروردینماه، همزمان با شهرهای مختلف جهان، بار دیگر به خیابان آمدند تا صدای دادخواهی و آزادیخواهی خود را به گوش جهان برسانند.
شرکتکنندگان با تأکید بر مطالباتی چون سرنگونی جمهوری اسلامی و تغییر سیاست کشورهای اروپایی، خواستار فشار بیشتر بر جمهوری اسلامی شدند.
این تجمع با حضور فعالان و چهرههای سیاسی برگزار شد و معترضان با در دست داشتن تصاویر جانباختگان، بار دیگر بر ادامه مبارزه علیه جمهوری اسلامی تأکید کردند.
وبسایت حقوق بشری هرانا گزارش داد شواهد تازه نشان می دهد «بهکارگیری کودکان در نقش های عملیاتی از جمله ایستهای بازرسی، به کشته شدن آنان در مخاصمه جاری منجر شده است.»
هرانا در این مورد به گزارش بسیج فرهنگیان در روزهای اخیر اشاره کرد که کشته شدن علیرضا جعفری، دانشآموز کلاس پنجم در یک ایست بازرسی را تایید کرده است.
به نوشته هرانا، این نهادشبهنظامی جمهوری اسلامی «در کانال وابسته به خود تصریح کرد این کودک ۱۱ ساله حین خدمت در ایست بازرسی اتوبان ارتش بر اثر حمله پهبادی کشته شده است.»
بر اساس این گزارش، «مادر این کودک در مصاحبه با همشهری درباره نحوه حضور او در این ایست بازرسی گفته است که شب حادثه، پدر علیرضا به دلیل کمبود نیرو، فرزند ۱۱ سالهاش را همراه خود برده بود.»
هرانا اشاره کرددر روزهای اخیر، انتشار فراخوانی از سوی «سپاه حضرت محمد رسولالله» تهران بزرگ با عنوان «رزمندگان مدافع وطن برای ایران» و «تعیین حداقل سن ۱۲ سال برای ثبتنام داوطلبان»، نگرانیها درباره بهکارگیری کودکان در فعالیتهای مرتبط با شرایط جنگی را افزایش داده است.
هزاران ایرانی پس از برگزاری تجمع مقابل کنگره آمریکا، بهسمت کاخ سفید حرکت کردند.
این تجمع و راهپیمایی در حمایت از مردم ایران و با درخواست از دولت آمریکا برای ادامه حمایت از مردم ایران و شاهزاده رضا پهلوی برگزار شد.
یاسمین پهلوی، همسر شاهزاده رضا پهلوی، در تجمع ایرانیان مقابل کنگره آمریکا گفت: «آزادی برای مردم ایران به این معناست که بتوانند آزادانه حرف بزنند و خواستههایشان را بیان کنند.»
او افزود: «صلح واقعی در خاورمیانه زمانی شکل میگیرد که قدرت از دیکتاتورها به مردم منتقل شود. تروریسم و بیثباتی نتیجه استمرار چنین ساختارهایی است و آثار آن فراتر از مرزها نیز دیده میشود.»
یاسمین پهلوی همچنین گفت: «زمستان تاریک در حال پایان است و شیر و خورشید در حال برخاستن است. ما آینده خود را پس خواهیم گرفت و نوروز را در یک ایران آزاد جشن خواهیم گرفت.»
وزارت خارجه پاکستان در بیانیهای اعلام کرد که نشست وزیران خارجه این کشور، ترکیه، عربستان سعودی و مصر یکشنبه شب در اسلامآباد پایان یافت.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از وزارت خارجه پاکستان، وزیران خارجه ترکیه، عربستان سعودی و مصر پس از این نشست که برای بررسی راههای مذاکره بین آمریکا و جمهوری اسلامی و پایان جنگ در منطقه برگزار شده بود، به کشورهای خود بازگشتند.
در بیانیه این وزارتخانه توضیح بیشتری داده نشده است.