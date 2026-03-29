پیام‌های مخاطبان و گزارش‌های رسانه‌ها در ایران از ادامه پرواز جنگنده‌ها و شنیده شدن صدای انفجار در تهران، شهرقدس، کرج، فردیس، مهرشهر، گوهردشت، بندرعباس، بندر پل، بندرلنگه، اصفهان، هفتکل، هشترود، مرودشت، خلخال، تبریز، شیراز، بوشهر و اهواز حکایت دارد.

دو نفر از مخاطبان ایران‌اینترنشنال از شنیده شدن پرواز جنگنده‌ها در آسمان اهواز و فیروزآباد خلخال خبر دادند.

مخاطب دیگری هم نوشت: اسکله بندر پل هدف قرار گرفت و تعدادی قایق آسیب دیدند.

به گفته یک مخاطب هم چند انفجار در محدوده «لشکر ۱۴ امام حسین» در استان اصفهان شنیده شد.

در این ارتباط، کانال وحیدآنلاین از حمله به پادگان ۱۵ خرداد در اصفهان خبر داد.

پیش‌تر شمار دیگری از مخاطبان ایران‌اینترنشنال از شنیده شدن صدای پرواز جنگنده‌ها در هشترود در استان آذربایجان شرقی و مرودشت در استان فارس در بامداد یکشنبه خبر داده بودند.

یک مخاطب هم نوشت در اولین ساعت بامداد یکشنبه صدای انفجار در شهرک «پیامبر اعظم» بندر عباس شنیده شد و ساکنان آن به خیابان‌ها آمدند.

شهروند دیگری نیز در پیام خود از شنیده شدن صدای پرواز جنگنده و چندین انفجار در بندر عباس خبر داد.

مخاطب دیگری نوشت که شامگاه شنبه، صدای پرواز جنگنده در ارتفاع پایین و انفجار شدید در گلشهر کرج شنیده شد.

در پیام یک مخاطب هم به شنیده شدن صدای انفجار مهیبی در محدوده اوین و یکی از کوچه‌های ۲۴ متری سعادت‌آباد تهران در شامگاه شنبه اشاره شده است.

همچنین بر اساس پیام‌های مخاطبان، شامگاه شنبه در منطقه ۱۵ تهران، محله مسعودیه، صدای پرواز جنگنده و چندین انفجار شدید شنیده شد. در محدوده نوبنیاد در تهران نیز دو انفجار شدید رخ داد و دود غلیظی مشاهده شد. همچنین انفجار مهیبی در شهرک اندیشه به گوش رسید.

در همین ارتباط، وحیدآنلاین تصاویری از سهروردی شمالی، پادگان مسعودیه، اطراف رادیو و تلویزیون حکومتی، پارچین، خجیر،‌ کوهک درتهران را منتشر کرد.

در همین حال، برخی از رسانه‌ها در ایران از شنیده شدن دوباره صدای انفجارهای شدید در شرق، شمال شرق و غرب تهران گزارش دادند.

این رسانه‌ها اشاره کردند که صدای انفجار در اصفهان و کرج شنیده شده است.

قبل از آن نیز رسانه‌ها از پرواز جنگنده‌ها در آسمان تهران، تبریز، شیراز، بندرعباس، اصفهان و بوشهر و شنیده شدن صدای انفجار در این شهرها خبر داده بودند.

همچنین بر اساس این گزارش‌ها، صدای بمباران شدید در قلعه حسن‌خان (شهرقدس) شنیده شد و پس از آن، برق در این منطقه قطع شد.

استانداری خوزستان هم اعلام کرد منبع آب ذخیره ۱۰ هزار متر مکعبی شهر هفتکل هدف حمله قرار گرفت و گفت منابع دیگر فعال است و مشکلی در تامین آب شرب وجود ندارد.