منطقهای در نزدیکی فرودگاه بم هدف قرار گرفت
معاون امنیتی و انتظامی استاندار کرمان از هدف قرار گرفتن منطقهای در حوالی فرودگاه بم خبر داد و گفت خسارت جانی گزارش نشده است.
با گذشت یک ماه از قطع سراسری اینترنت در ایران، گزارشها از تداوم محدودیتهای شدید ارتباطی و دسترسی گزینشی به اینترنت حکایت دارد؛ وضعیتی که نگرانیها درباره نقض حقوق شهروندان را افزایش داده است.
نتبلاکس، نهاد مستقل پایش وضعیت اینترنت در جهان، شنبه هشتم فروردین در شبکه اجتماعی ایکس نوشت یک ماه پیش با تصمیم مقامهای جمهوری اسلامی، ایران «در خاموشی دیجیتال فرو رفت».
در ادامه این پیام آمده است: «پس از چهار هفته کامل، یعنی ۶۷۲ ساعت، قطع اینترنت همچنان ادامه دارد و حق مردم ایران برای برقراری ارتباط و دسترسی به اطلاعات را نقض میکند.»
نتبلاکس هفتم فروردین نیز گزارش داد مردم ایران در بیش از نیمی از سال جاری میلادی به اینترنت دسترسی نداشتهاند.
این طولانیترین دوره قطع اینترنت در تاریخ ایران محسوب میشود و رکورد پیشین جمهوری اسلامی در محدودسازی ارتباطات مردمی را که در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ ثبت شده بود، پشت سر گذاشته است.
جمهوری اسلامی در روزهای اخیر کوشیده است افزون بر قطع اینترنت، با ایجاد پارازیت گسترده بر شبکههای ماهوارهای و رادیویی، مانع از ارتباط مردم ایران با جهان خارج شود و بدین ترتیب، روایت رسمی خود از جنگ کنونی را غالب کند.
دسترسی تاجران به اینترنت تنها در محل اتاق بازرگانی
خبرگزاری ایسنا هشتم فروردین گزارش داد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران «امکان دسترسی کسبوکارها به خدمات اینترنت بینالمللی» را فراهم آورده است.
بر اساس این گزارش، اعضای اتاق بازرگانی تنها در محل این نهاد و پس از «ثبت درخواست» میتوانند از «این خدمت ویژه» استفاده کنند.
پیشتر در جریان انقلاب ملی ایرانیان نیز جمهوری اسلامی تنها روزانه ۲۰ دقیقه و صرفا با حضور ناظر، به تاجران اجازه استفاده از اینترنت داده بود.
این در حالی است که در روزهای اخیر، بسیاری از ایرانیان به فعالیت کاربران حامی حکومت، موسوم به «سیمکارت سفیدها»، اشاره کرده و حضور گسترده آنها در فضای مجازی در شرایط کنونی را مورد انتقاد قرار دادهاند.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی، ۱۹ اسفند ۱۴۰۴ به وجود «اینترنت طبقاتی» در کشور اذعان کرد و گفت: «برای افرادی که میتوانند صدای ما را بیشتر برسانند، امکاناتی فراهم شده است.»
در آذر سال گذشته نیز افشای بهرهمندی برخی خبرنگاران، هنرمندان، فعالان سیاسی و چهرههای نزدیک به حکومت از «سیمکارت سفید» و «اینترنت طبقاتی»، بهدلیل وجود رانت و اعطای امتیازات ویژه، موجی از خشم و اعتراض را در میان افکار عمومی برانگیخته بود.
شیرین عبادی: جمهوری اسلامی عمدا مردم را در تاریکی دیجیتال نگه میدارد
شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح، هفتم فروردین هشدار داد قطع اینترنت در شرایط جنگی، علاوه بر محدود کردن دسترسی به اخبار، میتواند جان انسانها را نیز به خطر بیندازد.
عبادی گفت: «وقتی مردم به هشدارهای امنیتی، خبرهای فوری، تماس با خانواده، مسیرهای امن، وضعیت درمان و امدادرسانی نیاز دارند، جمهوری اسلامی عمدا آنان را در تاریکی نگه میدارد.»
او با انتقاد از سیاستهای جمهوری اسلامی ادامه داد: «حکومتی که نتوانسته برای مردم پناهگاه، آژیر هشدار و امنیت فراهم کند، حالا همان مردم را از ابتداییترین ابزار بقا هم محروم کرده است.»
پیشتر در ۲۲ اسفند، ارتش اسرائیل با اشاره به قطع اینترنت در ایران اعلام کرد جمهوری اسلامی عمدا مانع از آن میشود که هشدارهای مربوط به حملات اسرائیل به مردم ایران برسد و بدین ترتیب، از شهروندان بهعنوان «سپر انسانی» استفاده میکند.
شهروندان ایرانی که توانستند از سد فیلترینگ و قطع اینترنت جهانی در ایران توسط جمهوری اسلامی بگذرند، ویدیوهایی از انفجارها در ایران برای ایران اینترنشنال ارسال کردند.
مخاطبان ایران اینترنشنال گزارش کردند ساعت ۹ صبح شنبه ۸ فروردین صدای جنگنده و دو انفجار در هفتکل خوزستان به گوش رسیده است.
پیشتر شهروندان گزارش کردند در بامداد شنبه، صدای چند انفجار و پرواز جنگندهها در اهواز شنیده شده اشت.
در پی ممنوعیت جمهوری اسلامی برای حضور تیمهای ملی و باشگاهی در «کشورهای متخاصم»، باشگاه تراکتور در نامهای به کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC)، با ادعای ابهام در «تضمین امنیت کامل در عربستان سعودی بهدلیل جنگ در منطقه»، خواستار انتقال دیدار با شبابالاهلی امارات به کشوری امن شد.
هفته گذشته AFC اعلام کرد مسابقات پلیآف لیگ نخبگان آسیا در عربستان سعودی برگزار خواهد شد.
در پی این برنامهریزی برای برگزاری مسابقات معوق لیگ نخبگان آسیا، وزارت ورزش حضور تیمهای باشگاهی و ملی در «کشورهای متخاصم» را ممنوع اعلام کرد.
رسانههای وابسته به سپاه پاسداران به نقل از تراکتور نوشتهاند «بازیکنان خارجی و ایرانی تیم تراکتور نگرانیهای خود را درباره ناامنی ناشی از شرایط جنگی موجود در عربستان سعودی به باشگاه اعلام کردهاند» و به همین دلیل این باشگاه خواستار تغییر محل این مسابقه «به کشوری امن و بهدور از درگیریهای نظامی» شده است.
وزارت ورزش جمهوری اسلامی مدعی شده است که «کشورهای متخاصم قادر به تأمین امنیت ورزشکاران و اعضای تیمهای ایرانی نیستند.»
این در حالی است که فدراسیون فوتبال ایران اردوی آمادهسازی تیم ملی برای جام جهانی ۲۰۲۶ آمریکا را در ترکیه برپا کرده است.
هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، در نشست ارتباطات راهبردی بینالمللی ۲۰۲۶ گفت «با تنشهایی که اسرائیل ایجاد کرده، جهان به سمت جنگی بزرگتر حرکت میکند»
فیدان تاکید کرد ترکیه با هر درگیری گسترده در منطقه مخالف است.
وزیر امورخارجه ترکیه افزود: «این جنگ برای بقای سیاسی بنیامین نتانیاهو دنبال میشود»
وزیر امورخارجه ترکیه که پیش از جنگ تلاشهای زیادی برای برپایی مذاکرات بین جمهوری اسلامی و آمریکا انجام داده بود، تاکید کرد: «مذاکرات نتیجهمحور باید آغاز شود و ترکیه برای پایان دادن به درگیریها از همه ابزارهای دیپلماتیک استفاده خواهد کرد»