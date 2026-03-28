ارتش اسرائیل: موشکهای پرتاب شده از ایران را شناسایی کردیم
ارتش اسرائیل اعلام کرد موشکهایی را که از ایران به سمت اسرائیل شلیک شده بودند، شناسایی کرده است.
مایک والتز، سفیر آمریکا در سازمان ملل، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ما از پاسخگو کردن تهران به خاطر رفتار خصمانه و مرگبارش دست برنخواهیم داشت.»
او همچنین نوشت: «روسیه و چین سعی کردند با استفاده از یک ترفند بوروکراتیک در پشت پرده، بودجه کمیته کارشناسان فنی که تحریمهای ماشه علیه رژیم ایران را حفظ میکند، متوقف کنند، اما تیم ما تلاشهای آنها را مسدود کرد.»
دونالد ترامپ از آنچه عدم همراهی ناتو در مقابله با جمهوری اسلامی خواند، انتقاد کرد و گفت وقتی این ائتلاف در کنار آمریکا نبود، لزومی ندارد واشینگتن نیز در کنار آن بماند.
او گفت ناتو «اشتباه بزرگی» مرتکب شد زیرا در این رویارویی حضور نداشت و حتی حاضر نشد مقدار اندکی تجهیزات نظامی ارسال کند یا اقدام آمریکا در مقابله با ایران را تایید کند.
ترامپ افزود ایالات متحده هر سال صدها میلیون دلار برای حفاظت از ناتو هزینه کرده و همواره در کنار اعضای آن بوده است، اما با توجه به رفتار اخیر این ائتلاف، ممکن است دیگر ضرورتی برای ادامه این سطح از حمایت وجود نداشته باشد.
رییسجمهوری آمریکا همچنین گفت این جنگ هزینههای زیادی برای ایالات متحده خواهد داشت و با وجود آنکه آن را بسیار پرخطر نمیدانست، تاکید کرد جنگ همواره با ریسک همراه است.
یک ماه پس از آغاز جنگ و در شرایطی که اینترنت در ایران بهطور گسترده محدود شده، به گزارش خبرگزاری فرانسه، روایتهای شهروندان از داخل کشور نشان میدهد نگرانی از سرکوب، ناامنی و فشارهای اقتصادی بیش از هر زمان دیگری افزایش یافته است.
خبرگزاری فرانسه در گزارشی بر اساس گفتوگو با چند شهروند ایرانی، تصویری از زندگی روزمره در بحبوحه جنگ ارائه کرده که در آن، تداوم زندگی در کنار ترس، محدودیت و بیثباتی توصیف شده است.
زندگی در سایه انفجار و شهرهای نیمهخالی
به گفته برخی ساکنان تهران، اگرچه دسترسی به کالاهای اساسی همچنان برقرار است، اما فضای عمومی شهر تغییر کرده است. شایان، یکی از ساکنان پایتخت، به این خبرگزاری گفت: «کافهها باز هستند، بیرون میرویم، سوخت، آب و برق وجود دارد، اما یک حس درماندگی در همه ما هست.» او افزود: «مغازهها و رستورانها تا ساعت ۹ شب باز هستند، اما شهر خالی به نظر میرسد؛ بیشتر مردم رفتهاند.»
یکی دیگر از ساکنان تهران که به دلیل نگرانیهای امنیتی نخواست نامش فاش شود، گفت صداهای انفجار و موشکها به بخشی از زندگی روزمره تبدیل شدهاند: «این وضعیت کمکم برای همه عادیتر میشود.» با این حال، او تاکید کرد که نگرانی اصلی مردم احتمال هدف قرار گرفتن زیرساختهای نفت و گاز است؛ موضوعی که به گفته او «تقریباً همه ایرانیان بر سر آن اتفاق نظر دارند.»
فشار اقتصادی و کاهش شدید درآمدها
در کنار ناامنی، فشار اقتصادی نیز بهشدت افزایش یافته است. گلنار، که از طریق یک فروشگاه آنلاین کسب درآمد میکرد، گفت در دو ماه گذشته هیچ درآمدی نداشته است. او افزود: «ما حتی اجاره هم نمیدهیم، اما دیگر نمیتوانیم به تفریح یا رفتن به رستوران فکر کنیم. فقط از عهده هزینههای ضروری زندگی برمیآییم.»
این روایتها نشان میدهد که حتی خانوادههایی با درآمد نسبی نیز با محدودیتهای شدید اقتصادی مواجه شدهاند و سطح زندگی به حداقلهای ضروری کاهش یافته است.
زندگی در مناطق دیگر؛ انتظار و بیثباتی
در جزیره قشم، که پیشتر مقصد گردشگران داخلی بود، صادق، یکی از ساکنان، گفت بسیاری از افرادی که به این منطقه آمدهاند، در انتظار روشن شدن وضعیت جنگ ماندهاند. او گفت: «هتلها و کافهها نیمهخالی هستند» و افزود که تامین سوخت در این منطقه گاهی با اختلال همراه است.
در همین حال، برخی شهروندان از کاهش نسبی شدت حملات در روزهای اخیر خبر دادهاند، اما این موضوع لزوماً به افزایش امید منجر نشده است. یکی از ساکنان سنندج گفت: «فهمیدم جمهوری اسلامی آنطور که تصور میکردیم سقوط نخواهد کرد.»
ترس از سرکوب؛ حضور گسترده نیروهای امنیتی
با وجود جنگ، بسیاری از شهروندان تاکید کردهاند که نگرانی اصلی آنها نه فقط حملات نظامی، بلکه تشدید کنترل و سرکوب داخلی است. کاوه، هنرمند ۳۸ ساله در تهران، گفت: «ممکن است در یک روز چندین ایست بازرسی را پشت سر بگذارید. خودروها و تلفنها بررسی میشوند- حتی فایلهای مخفی، عکسها، اپلیکیشنها و حتی یادداشتهای شخصی.»
به گفته او، این سطح از نظارت و کنترل، فضای عمومی را بهشدت امنیتی کرده و نگرانی از بازداشت یا پیگرد را افزایش داده است.
نگرانی از پیامدهای یک توافق احتمالی
برخی شهروندان همچنین نسبت به پیامدهای سیاسی احتمالی جنگ ابراز نگرانی کردهاند. کاوه گفت در دیداری با دیگر مخالفان حکومت، این نگرانی مطرح شده که در صورت توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی، فشارها بر مخالفان افزایش یابد. او افزود: «اگر چنین اتفاقی بیفتد، ما نابود میشویم. مجبور میشویم دو یا سه سال ایران را ترک کنیم، وگرنه به سراغمان خواهند آمد.»
ناامیدی و فرسایش روانی
در کنار فشارهای اقتصادی و امنیتی، برخی شهروندان از فرسایش شدید روانی نیز سخن گفتهاند. آنسیه، دندانپزشک در تهران، گفت: «ما بین سه قدرت دیوانه گیر افتادهایم و جنگ ترسناک است. میدانم دیگر هرگز همان آدم قبلی نخواهم بود.»
کتایون، مربی یوگا که اخیراً ایران را ترک کرده، نیز گفت: «زندگی غیرممکن شده بود.» او به سرکوبهای پیشین و تجربه حملات هوایی اشاره کرد و افزود که سالها در ترس زندگی کرده است.
محدودیت اطلاعات و قطع ارتباط با جهان
در همین حال، محدودیت شدید اینترنت و خودداری مقامها از صدور ویزا برای خبرنگاران خارجی، دسترسی به اطلاعات مستقل از داخل ایران را دشوار کرده است. تصاویر منتشرشده توسط خبرگزاریهای بینالمللی نیز محدود بوده و گزارشها عمدتاً بر اساس روایتهای فردی شهروندان تهیه شدهاند.
این روایتها نشان میدهد که در حالی که زندگی روزمره در ایران بهطور کامل متوقف نشده، اما جنگ، فشار اقتصادی و بهویژه نگرانی از سرکوب، فضای عمومی کشور را بهشدت تحت تاثیر قرار داده است.
هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، اعلام کرد که مذاکرات بین این کشور، پاکستان، عربستان سعودی و مصر در مورد جنگ در خاورمیانه میتواند در پایان هفته در اسلامآباد برگزار شود.
فیدان به شبکه خبری «آیخبر»گفت: «در ابتدا، ما قصد داشتیم این جلسه را در ترکیه برگزار کنیم... با این حال، از آنجا که همتایان پاکستانی ما ملزم به ماندن در کشور خود هستند، ما این جلسه را به پاکستان منتقل کردیم.»
ارتش اسرائیل اعلام کرد نیروی هوایی این کشور بامداد شنبه حملات گستردهای را به اهداف متعلق به جمهوری اسلامی در سراسر تهران انجام داد.
گزارشهای منتشر شده از صداهای مهیب انفجار در مناطق مرکزی، غربی، شرقی، شمالی و جنوبی پایتخت خبر میدهد.
طبق پیامهای ارسالی مخاطبان به ایراناینترنشنال، بامداد شنبه صدای انفجارهای مهیب در مناطق مختلف تهران از جمله محلاتی، دارآباد، پاسداران، اطراف دانشگاه علم و صنعت، حوالی فرودگاه مهرآباد، شادآباد، شنیده شد.
همچنین طبق گزارشهای منتشر شده، انفجارهایی در قلعه حسنخان، شهرک استقلال، خیابان ۱۷ شهریور، خیابان کلاهدوز، پونک، سیمون بولیوار، محدوده دانشگاه علوم تحقیقات، شهرک غرب و پیروزی، آریاشهر، سعادتآباد و لواسان شنیده شد.