انفجار در بوشهر
اسکاننیوز گزارش داد ظهر شنبه ۸ فروردین صدای ۵ انفجار در بوشهر شنیده شده است. در همین حال مخاطبان ایران اینترنشنال گزارش کردند حوالی ساعت ۱۴ انفجارهایی در محدوده پایگاه ششم شکاری بوشهر رخ داده است.
به گزارش خبرگزاری سپاه پاسداران، فارس، ساعت ۱۱ صبح شنبه نقطهای در بوستان «یاس فاطمی» هدف قرار گرفت.
این بوستان در شمالشرق تهران و در حاشیه شمالی بزرگراه «بابایی» قرار دارد. منطقهای نزدیک به مناطق نظامی. پیشتر گزارشهای متعددی از استقرار نیروهای سرکوب در پارکها و اماکن عمومی نظیر ورزشگاهها منتشر شده است.
همچنین بر اساس این گزارش ظهر شنبه حوالی خیابان سهروردی، شهرک محلاتی و اتوبان ارتش، حوالی بلوار قائم، هدف قرار گرفت.
در بامداد نیز چند انفجار در شهرک محلاتی شنیده شده بود.
محمد مخبر، مشاور علی خامنهای، رهبر کشته شده جمهوری اسلامی در ایکس نوشت گزارشهای سیاسی مدیر کل آژانس انرژی اتمی درباره محکوم نکردن حمله به تاسیسات اتمی جمهوری اسلامی میتواند کشور را به تصمیماتی غیرقابل بازگشت برساند.
همزمان با این اظهارات، طرح سهفوریتی «حمایت از حقوق هستهای» با محورهای خروج از پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای (انپیتی)، لغو قانون اقدام متقابل در اجرای برجام و حمایت از پیمان جدید با کشورهای همسو برای توسعه فناوریهای «صلحآمیز» هستهای در سامانه مجلس شورای اسلامی بارگذاری و به معاونت قوانین ارجاع شد.
کنگره آزادی ایران ۸ و ۹ فروردین در لندن برگزار میشود. هدف اصلی این رویداد، تلاش برای «ایجاد گفتوگو و همگرایی میان دموکراسیخواهان»، از جمله احزاب، تشکلها، جریانهای فکری، گروههای مختلف سیاسی و فرهنگی، و چهرههای مخالف جمهوری اسلامی عنوان شده است.
«جنسیت و دموکراسی»، «عاملیت شهروندان و حمایت جامعه بینالمللی»، «توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی، پیشنیاز دموکراسی»، «اپوزیسیون متکثر چگونه به تفاهم میرسد؟»، «احزاب و سازمانهای سیاسی، موتور محرک دموکراسی»، «نقش جنبشهای اجتماعی و جامعه مدنی در دموکراسی پایدار»، «ایرانی بیتبعیض، مشارکت و همافزایی» و «ایران، کثرت و دموکراسی» هشت پنل این کنگره هستند.
به گفته برگزارکنندگان، این رویداد «فرصتی برای شنیدن صداهای متنوع، دیدگاههای متفاوت و ایجاد پلی میان اندیشه و عمل» است و در پی «ترسیم مسیر آینده» خواهد بود.
قرار است چهرههایی چون فریبا بلوچ، نعیمه دوستدار، عبدالله مهتدی، منظر ضرابی، شکریا برادوست، کامبیز غفوری، بهروز بیات، امیروفا پیرویان، هادی قائمی، مریم سطوت، سمانه سوادی، مهدی فتاپور و شیرین شمس در این کنگره سخنرانی کنند.
از جمله اعضای شورای هماهنگی کنگره آزادی ایران میتوان به رضا علیجانی، مهدیه گلرو، حسین رزاق، محسن سازگارا، شهریار آهی، محسن مخملباف، عطا هودشتیان، آرام حسامی، اسماعیل عبدی، امید شمس و نازنین افشینجم اشاره کرد.
پیشتر در چهارم و پنجم اسفند، بیش از ۳۰ نفر از فعالان سیاسی، مدنی و صنفی در لندن گرد هم آمدند تا مقدمات شکلگیری کنگره آزادی ایران را مورد بررسی قرار دهند.
در صفحه این کنگره در شبکه اجتماعی ایکس آمده است «به رسمیت شناختن تنوع عقاید، مذهب، جنسیت و دیدگاهها در تعیین سرنوشت کشور» امری ضروری محسوب میشود و کثرتگرایی و دموکراسی مفاهیمی «جداییناپذیر» هستند.
مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی در شبکه ایکس نوشت: «بارها اعلام کردهایم حملات پیشدستانه انجام نمیدهیم اما در مقابل حمله به زیرساختها و مراکز اقتصادی، پاسخ محکمی به دشمن خواهیم داد»
پزشکیان اضافه کرد: «به کشورهای منطقه میگویم اگر به دنبال توسعه و امنیت هستید، اجازه ندهید دشمنان ما جنگ را از کشورهای شما اداره کنند»
پیشتر پاکستان پزشکیان را در جریان مذاکرات کشورهای منطقه برای توقف حملات به جمهوری اسلامی قرار داده بود.
ویدیوی رسیده به ایران اینترنشنال نشان میدهد جمهوری اسلامی در راستای ایجاد فضای امنیتی در جاده رباطکریم به اسلامشهر ایست بازرسی با تیربار مستقر کرده است.
همزمان با عملیات نظامی اسرائیل و آمریکا در حمایت از مردم ایران، جمهوری اسلامی اقدامات سرکوبگرانه در خاک ایران را تشدید کرده است.