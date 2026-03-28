روزنامه واشینگتن‌پست در گزارشی نوشت مقام‌ها در کشورهایی از ژاپن و تایوان تا فیلیپین و کره‌جنوبی، تحولات اخیر را با «نگرانی عمیق» دنبال می‌کنند و بیم آن دارند که درگیری با حکومت ایران، منابع نظامی و توجه راهبردی آمریکا را از منطقه هند-اقیانوسیه منحرف کند.

بر اساس این گزارش، انتقال بخشی از سامانه‌های دفاع موشکی آمریکا از کره‌جنوبی به خلیج فارس و اعزام هزاران نیروی تفنگدار دریایی از ژاپن، از جمله نشانه‌های این تغییر تمرکز است؛ در حالی که تهدیدهایی مانند کره‌شمالی همچنان پابرجاست.

نگرانی از جنگی فرسایشی

به نوشته واشینگتن‌پست، مقام‌های آسیایی نگرانند که جنگ با حکومت ایران به یک درگیری طولانی و پیچیده تبدیل شود. آن‌ها امیدوار بودند پس از کشته شدن رهبر جمهوری اسلامی، ایالات متحده پایان درگیری را اعلام کند، اما چنین نشد.

کوان-تینگ چن، رییس کمیته روابط خارجی و دفاعی پارلمان تایوان، در این باره گفت: «اکنون دیگر نمی‌دانیم چه خواهد شد.»

در حالی که دونالد ترامپ از «راه‌حل کامل» از طریق مذاکره سخن گفته، تهران این اظهارات را رد کرده و هم‌زمان پنتاگون هزاران نیروی چترباز به خاورمیانه اعزام کرده است؛ اقدامی که می‌تواند نشانه‌ای از آمادگی برای تشدید درگیری باشد.

تردید درباره توان آمریکا برای مدیریت دو جبهه

واشینگتن‌پست به نقل از مقام‌های تایوانی گزارش داد که نگرانی اصلی این است که آمریکا نتواند هم‌زمان دو جبهه مهم- خاورمیانه و شرق آسیا- را مدیریت کند. چن در این باره گفت: «منابع نظامی نمی‌توانند هم‌زمان در دو مکان مستقر شوند… حتی آمریکا هم محدودیت دارد.»

او هشدار داد در صورت ورود نیروهای آمریکایی به ایران، این جنگ ممکن است به درگیری‌ای طولانی مشابه عراق یا افغانستان تبدیل شود.

تاثیر اقتصادی و بحران انرژی

به نوشته این روزنامه، افزایش قیمت نفت و اختلال در عرضه انرژی نیز فشار مضاعفی بر کشورهای آسیایی وارد کرده است. فیلیپین وضعیت اضطراری انرژی اعلام کرده و ژاپن از استفاده از ذخایر نفتی خود خبر داده است.

در تایوان نیز نگرانی‌ها درباره وابستگی به انرژی خاورمیانه افزایش یافته و مقام‌ها هشدار داده‌اند که ادامه جنگ می‌تواند تمرکز دولت را از تهدید چین منحرف کند.

توقف برنامه‌های دفاعی تایوان

این گزارش همچنین به تاخیر در برنامه‌های نظامی آمریکا در حمایت از تایوان اشاره می‌کند. به گفته منابع آگاه، اعلام بسته جدید فروش تسلیحات آمریکا به تایوان - که قرار بود شامل موشک‌های پیشرفته باشد - به تعویق افتاده است.

یک پیمانکار دفاعی آمریکا در این باره گفت: «کارهایی که قرار بود انجام شود، انجام نمی‌شود.»

برخی تحلیلگران هشدار داده‌اند این تاخیر می‌تواند به چین فرصت دهد تا فشار بیشتری بر تایوان وارد کند یا در مذاکرات با آمریکا امتیازات بیشتری بگیرد.

نگرانی از پیامدهای ژئوپلیتیک

واشینگتن‌پست می‌نویسد هرگونه کاهش- حتی محدود- در حمایت آمریکا از تایوان می‌تواند از سوی پکن به‌عنوان عقب‌نشینی تعبیر شود و به افزایش تحرکات چین در مناطق مورد مناقشه منجر شود.

در همین حال، فعالیت‌های چین در دریای چین جنوبی و شرقی افزایش یافته و تنش‌ها با کشورهای منطقه ادامه دارد.

فرصت برای چین

این گزارش در پایان به نقل از تحلیلگران تاکید می‌کند که «جنگ ایران» - حتی بدون دخالت مستقیم چین - می‌تواند به نفع پکن تمام شود.

به گفته یکی از تحلیلگران منطقه‌ای «این جنگِ ما نیست… بگذارید آمریکا در آن گرفتار شود. بگذارید تاریخ تکرار شود.»

واشینگتن‌پست نتیجه می‌گیرد که حتی اگر تمرکز آمریکا در آینده به آسیا بازگردد، همین دوره از درگیری می‌تواند پیامدهای بلندمدتی برای توازن قدرت در منطقه به همراه داشته باشد.

