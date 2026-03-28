ویدیویی از انفجار مهیب در منطقه تهرانپارس در شامگاه شنبه
ویدیوی رسیده به ایران اینترنشنال نشان میدهد شامگاه ۸ فروردین در منطقه تهرانپارس، انفجار و آتشسوزی مهیبی رخ داده و قسمتی از آسمان روشن شده است.
ویدیوی رسیده به ایران اینترنشنال، انفجار و آتشی گسترده در آسمان اصفهان در شامگاه ۸ فروردین را نشان میدهد.
بر اساس اطلاعات رسیده، این آتش ناشی از مورد هدف قرار گرفتن قرارگاه «امیرالمومنین» در این شهر است.
بر اساس اطلاعات و پیامهای دریافتی از مخاطبان ایراناینترنشنال، در روزهای اخیر شهروندان ایرانی مقیم امارات متحده عربی که خارج از خاک این کشور حضور داشتند، با ابطال ویزای اقامت مواجه شدهاند؛ اقدامی که موجب سرگردانی برخی از این افراد در کشورهای مبدا و فرودگاهها شده است.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد شهروندان ایرانی که دارای اقامت امارات بودند، پیش از سفر به این کشور، متوجه ابطال اقامت خود شدهاند و امکان ورود مجدد به امارات را ندارند.
پیشتر گزارشهایی نیز مبنی بر ابطال ویزاهای توریستی شهروندان ایرانی برای سفر به امارات متحده عربی منتشر شده بود.
روایت شهروندان: لغو ناگهانی اقامت در زمان سفر
یکی از شهروندان ایرانی مقیم امارات در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت که پس از آغاز جنگ، به همراه خانواده به هند سفر کرده بود، متوجه شده اقامت او باطل شده است. به گفته او، همسر و فرزندانش که تابعیت غیرایرانی دارند، میتوانند به امارات بازگردند، اما خود او از ورود به دبی منع شده است.
مخاطب دیگری نیز گفت با وجود برخورداری از اقامت وابسته به «ویزای طلایی» ۱۰ ساله امارات که از طریق یکی از اعضای خانواده دریافت کرده بود، اقامتش در حالی که خارج از این کشور بوده لغو شده است.
همچنین یک شهروند ایرانی ساکن لندن که دارای ویزای کار بریتانیا و همزمان اقامت امارات بوده، به ایراناینترنشنال گفت قصد سفر به دبی را داشته اما پیش از حرکت و با بررسی وضعیت ویزا، متوجه شده اقامتش لغو شده است.
ایراناینترنشنال درباره ابطال ویزای اقامت شهروندان ایرانی، از مقامهای امارات متحده عربی درخواست توضیح کرد، اما تا زمان انتشار این گزارش پاسخی دریافت نکرده است.
تشدید تنشها همزمان با افزایش حملات جمهوری اسلامی
این تحولات همزمان با افزایش تنشهای منطقهای رخ داده است. پس از آغاز حملات مشترک اسرائیل و آمریکا علیه جمهوری اسلامی، حکومت ایران حملاتی را به کشورهای منطقه آغاز کرد که بر اساس دادهها، امارات متحده عربی هدف بیشترین حجم این حملات قرار گرفته است.
طبق دادههای موجود تا زمان نگارش این گزارش، جمهوری اسلامی ۳۹۳ موشک بالستیک و کروز و هزار و ۸۳۵ پهپاد به سمت امارات پرتاب کرده است. در پی این حملات، دستکم ۱۰ نفر کشته و ۱۷۱ نفر زخمی شدهاند که در میان آنان تبعه ایرانی نیز حضور دارد.
تعطیلی مراکز و لغو اقامت کارکنان
در ادامه این تنشها، مقامهای امارات متحده عربی فعالیت مراکز وابسته به جمهوری اسلامی از جمله بیمارستان ایرانیان، مدارس ایرانی، باشگاه ایرانیان، واحد امارات دانشگاه آزاد اسلامی و مسجد «امام حسین» را متوقف کردند.
همزمان، واحدهای مسکونی سازمانی مرتبط با این مراکز نیز تخلیه شدند و کارکنانی که ویزای آنها به این نهادها وابسته بوده یا از ایران اعزام شده بودند از جمله معلمان و برخی از کادر درمان، با لغو اقامت مواجه شدهاند.
دستکم پنج مدرسه ایرانی در امارات نیز تعطیل شدند و پرونده دانشآموزان به خانوادهها تحویل داده شده است.
افرادی که اقامت آنها لغو شده، با هماهنگی کنسولگری جمهوری اسلامی در دبی از مسیر افغانستان به ایران بازگردانده میشوند. این افراد ابتدا به هرات منتقل، سپس بهصورت زمینی وارد ایران میشوند.
مقامهای اماراتی به کنسولگری جمهوری اسلامی در دبی نیز دستور دادند تعداد کارکنان خود را کاهش دهد و فعالیت این نمایندگی دیپلماتیک با حداقل نیرو ادامه یابد.
مواضع کمسابقه مقامهای اماراتی علیه جمهوری اسلامی
مقامهای ارشد امارات متحده عربی در هفتههای اخیر مواضعی کمسابقه و صریح علیه حکومت ایران اتخاذ کردهاند.
عبدالله بن زاید آلنهیان، وزیر امور خارجه امارات متحده عربی، یکشنبه دوم فروردین جمهوری اسلامی را «تروریست» خواند و تاکید کرد کشورش «هرگز تسلیم باجخواهی تروریستها نخواهد شد.»
این اظهارات در پاسخ به ژرار آرو، سفیر پیشین فرانسه، مطرح شد که از سخنان انور قرقاش، مشاور رییس امارات، درباره حملات جمهوری اسلامی و تقویت همکاریهای امنیتی ابوظبی با ایالات متحده انتقاد کرده بود.
قرقاش در شبکه ایکس نوشته بود: «تهاجم آشکار ایران علیه کشورهای عربی پیامدهای ژئوپلیتیک عمیقی دارد و تهدید ایران را به یکی از محورهای اصلی تفکر راهبردی در خلیج فارس تبدیل کرده است؛ موضوعی که بر ویژگیهای خاص امنیت خلیج فارس و استقلال آن از مفاهیم سنتی امنیت عربی تاکید میکند.»
در همین حال، محمد بن زاید آل نهیان، رییس امارات متحده عربی، در نخستین واکنش خود پس از آغاز حملات جمهوری اسلامی، ایران را «دشمن» توصیف کرد و هشدار داد کشورش «هدف آسانی» نیست. او خطاب به جمهوری اسلامی گفت: «امارات کشوری زیبا و الگویی برای دیگران است، اما پوستش ضخیم و گوشتش تلخ است و خوردنی نیست.»
ارتش آمریکا اعلام کرد که تاکنون به ۱۱ هزار هدف در ایران حمله کرده است.
بر اساس گزارش سنتکام، در حملات آمریکا علیه جمهوری اسلامی بیش از ۱۵۰ کشتی ایرانی نابود شده یا آسیب دیدهاند.
رسانههای ایران گزارش دادند که محلههای مسعودیه و خسروپرویز در مناطق ۱۵ و ۲۱ تهران در شامگاه شنبه هدف قرار گرفتند.
همچنین بر اساس پیامهای رسیده به ایران اینترنشنال، حوالی ۹:۳۰ شامگاه شنبه، سمت خیابان فاطمی تهران صدای انفجار شنیده شد.
ساعت ۹ شب نیز انفجارهای خیلی شدید و صدای جنگنده ها در شمال شرق تهران، در تهرانپارس شنیده شد.
مخاطبان از حملات شدید به اطراف فرودگاه مهرآباد در ساعت ۲۱ شنبه خبر دادند.
همزمان، برخی مخاطبان از حمله به فرودگاه بوشهر در شامگاه شنبه خبر دادند.
گزارشهای دریافتی از مخاطبان ایران اینترنشنال نیز حاکی از وقوع انفجارهایی در بیرجند، کرمانشاه و مشهد است.
یکی از مخاطبان اعلام کرد: «ساعت ۱۹:۰۵ چندین انفجار در محدوده فرودگاه مشهد و بلوار نماز شنیده شد.»
علی فولادوند، رییس اداره تحقیقات سازمان سپند، در حملات بامداد شنبه به شهر بروجرد به همراه اعضای خانواده خود کشته شد.
او پیشتر در جریان جنگ ۱۲ روزه نیز یکبار هدف حمله قرار گرفته بود اما جان سالم به در برد. در آن حمله، همسرش، معصومه پیرهادی، کشته شد.
رسانههای ایران ضمن اعلام خبر کشته شدن علی فولادوند، او را «یک شهروند عادی» معرفی کردند. سازمان سپند مسئولیت برنامه نظامی هستهای جمهوری اسلامی را بر عهده دارد.
علی فولادوند اول اکتبر سال ۲۰۲۵ از سوی وزارت خارجه آمریکا تحریم شده بود. تاکنون تصویری از او منتشر نشده است.