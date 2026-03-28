رازهای دو ترور هدفمند اسرائیل در ایران
مجتبا پورمحسن در گزارش روزش، به داستان حذف هدفمند دو دانشمند هستهای به دست اسرائیل در ایران میپردازد و از نقش ان دو، حسین ذکی دیزج و سعید شمقدری، در برنامه مخفی جمهوری اسلامی برای ساخت سلاح هستهای میگوید.
ارتش اسرائیل اعلام کرد در موجی گسترده از حملات هوایی در شامگاه جمعه، مقر سازمان صنایع دریایی جمهوری اسلامی و چندین سایت دیگر تولید تسلیحات را در تهران هدف قرار داده است.
به گفته ارتش اسرائیل، این مرکز مسئول تحقیق، توسعه و تولید انواع تسلیحات دریایی از جمله شناورهای سطحی و زیرسطحی، سامانههای سرنشیندار و بدون سرنشین، همچنین موتورها و جنگافزارها بوده است.
ارتش اسرائیل اعلام کرد هدف قرار دادن این مقر، ضربه به توان دریایی جمهوری اسلامی را تعمیق میکند و بهویژه ظرفیت تولید تسلیحات دریایی را تحت تاثیر قرار میدهد.
همزمان، سایتهای متعددی که به گفته ارتش اسرائیل برای تولید و توسعه انواع تسلیحات و سامانههای پدافند هوایی استفاده میشد، هدف حمله قرار گرفت.
این نهاد هدف از این حملات را حفظ برتری هوایی نیروی هوایی اسرائیل در آسمان ایران عنوان کرد.
سنتکام، فرماندهی مرکزی ایالات متحده، اعلام کرد که گزارش سپاه پاسداران درباره هدف قرار دادن «مخفیگاههای» آمریکا در دبی و بر جای گذاشتن بیش از ۵۰۰ کشته و زخمی صحت ندارد.
سنتکام نوشت که هیچیک از نیروهای آمریکایی در دبی هدف حمله قرار نگرفتهاند و گزارشی از تلفات وجود ندارد.
جیدی ونس با اشاره به عملیات نظامی ایالات متحده و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی گفت که آمریکا بهزودی از این منطقه خارج خواهد شد و افزود آمریکا به بیشتر اهداف نظامی خود دست یافته است.
او گفت ترامپ قصد دارد عملیات را برای مدتی کوتاه ادامه دهد تا از تضعیف حکومت ایران اطمینان حاصل شود.
ونس درباره افزایش قیمت بنزین نیز گفت: «ما علاقهای به حضور در ایران در یک یا دو سال آینده نداریم. ما در حال انجام ماموریت خود هستیم، بهزودی از آنجا خارج خواهیم شد و قیمت بنزین کاهش خواهد یافت.»
حساب سنتکام نوشت که حدود ۳۵۰۰ ملوان و تفنگدار مستقر در ناو یواساس تریپولی روز جمعه وارد منطقه مسئولیت فرماندهی مرکزی ایالات متحده شدند.
این گروه هواپیماهای ترابری و جنگنده و همچنین تجهیزات تهاجمی آبی-خاکی و تاکتیکی را در اختیار دارد.
خبرگزاری فرانسه گزارش داد که نیروهای پلیس فرانسه فردی را که قصد فعالسازی یک وسیله انفجاری مقابل شعبه بانک آمریکا در پاریس داشت، پیش از هرگونه اقدام دستگیر کردند و از وقوع یک حمله احتمالی جلوگیری شد. این حمله با استفاده از یک دستگاه انفجاری برنامهریزی شده بود.
با این حال، واکنش سریع نیروهای امنیتی مانع اجرای نقشه مهاجم شد و امنیت منطقه تامین شد.
مقامهای فرانسوی تاکنون جزئیات بیشتری درباره هویت فرد بازداشتشده یا انگیزه احتمالی او منتشر نکردهاند و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.