موشک پرتاب شده از یمن به اسرائیل ساقط شد
ارتش اسرائیل اعلام کرد که یک موشک کروز پرتاب شده از یمن در صبح شنبه، با موفقیت رهگیری و ساقط شده است.
ارتش اسرائیل اعلام کرد که در روزهای آینده حملات به تقریبا تمام زیرساختهای صنعتی نظامی جمهوری اسلامی را تکمیل خواهد کرد.
به گزارش تایمز اسرائیل، صنعت دفاعی ایران گسترده است و شامل نهادهای نظامی متعدد و شرکتهای خصوصی است که سامانههای تسلیحاتی یا اجزای آنها از جمله موشکهای بالستیک، پدافندهای هوایی، تسلیحات دریایی، توانمندیهای سایبری و حتی ماهوارههای جاسوسی را تولید میکنند.
بر اساس این گزارش، نیروی هوایی اسرائیل تاکنون هزاران دارایی از صنعت نظامی ایران را در جریان جنگ هدف قرار داده است، حدود ۷۰ درصد، و ارتش اسرائیل اعلام کرد که اکنون به هدف قرار دادن حدود ۹۰ درصد از سایتهای کلیدی مورد استفاده برای توسعه تسلیحاتی که اسرائیل را تهدید میکنند، نزدیک شده است.
ارتش اسرائیل اعلام کرد در موجی گسترده از حملات هوایی در شامگاه جمعه، مقر سازمان صنایع دریایی جمهوری اسلامی و چندین سایت دیگر تولید تسلیحات را در تهران هدف قرار داده است.
به گفته ارتش اسرائیل، این مرکز مسئول تحقیق، توسعه و تولید انواع تسلیحات دریایی از جمله شناورهای سطحی و زیرسطحی، سامانههای سرنشیندار و بدون سرنشین، همچنین موتورها و جنگافزارها بوده است.
ارتش اسرائیل اعلام کرد هدف قرار دادن این مقر، ضربه به توان دریایی جمهوری اسلامی را تعمیق میکند و بهویژه ظرفیت تولید تسلیحات دریایی را تحت تاثیر قرار میدهد.
همزمان، سایتهای متعددی که به گفته ارتش اسرائیل برای تولید و توسعه انواع تسلیحات و سامانههای پدافند هوایی استفاده میشد، هدف حمله قرار گرفت.
این نهاد هدف از این حملات را حفظ برتری هوایی نیروی هوایی اسرائیل در آسمان ایران عنوان کرد.
سنتکام، فرماندهی مرکزی ایالات متحده، اعلام کرد که گزارش سپاه پاسداران درباره هدف قرار دادن «مخفیگاههای» آمریکا در دبی و بر جای گذاشتن بیش از ۵۰۰ کشته و زخمی صحت ندارد.
سنتکام نوشت که هیچیک از نیروهای آمریکایی در دبی هدف حمله قرار نگرفتهاند و گزارشی از تلفات وجود ندارد.
جیدی ونس با اشاره به عملیات نظامی ایالات متحده و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی گفت که آمریکا بهزودی از این منطقه خارج خواهد شد و افزود آمریکا به بیشتر اهداف نظامی خود دست یافته است.
او گفت ترامپ قصد دارد عملیات را برای مدتی کوتاه ادامه دهد تا از تضعیف حکومت ایران اطمینان حاصل شود.
ونس درباره افزایش قیمت بنزین نیز گفت: «ما علاقهای به حضور در ایران در یک یا دو سال آینده نداریم. ما در حال انجام ماموریت خود هستیم، بهزودی از آنجا خارج خواهیم شد و قیمت بنزین کاهش خواهد یافت.»
حساب سنتکام نوشت که حدود ۳۵۰۰ ملوان و تفنگدار مستقر در ناو یواساس تریپولی روز جمعه وارد منطقه مسئولیت فرماندهی مرکزی ایالات متحده شدند.
این گروه هواپیماهای ترابری و جنگنده و همچنین تجهیزات تهاجمی آبی-خاکی و تاکتیکی را در اختیار دارد.