ارتش اسرائیل اعلام کرد که در روزهای آینده حملات به تقریبا تمام زیرساخت‌های صنعتی نظامی جمهوری اسلامی را تکمیل خواهد کرد.

به گزارش تایمز اسرائیل، صنعت دفاعی ایران گسترده است و شامل نهادهای نظامی متعدد و شرکت‌های خصوصی است که سامانه‌های تسلیحاتی یا اجزای آن‌ها از جمله موشک‌های بالستیک، پدافندهای هوایی، تسلیحات دریایی، توانمندی‌های سایبری و حتی ماهواره‌های جاسوسی را تولید می‌کنند.

بر اساس این گزارش، نیروی هوایی اسرائیل تاکنون هزاران دارایی از صنعت نظامی ایران را در جریان جنگ هدف قرار داده است، حدود ۷۰ درصد، و ارتش اسرائیل اعلام کرد که اکنون به هدف قرار دادن حدود ۹۰ درصد از سایت‌های کلیدی مورد استفاده برای توسعه تسلیحاتی که اسرائیل را تهدید می‌کنند، نزدیک شده است.