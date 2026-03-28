خبرگزاری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تسنیم، نوشت ۲ نفر در استان گلستان و ۸ نفر در استان آذربایجان غربی، با اتهاماتی مربوط به جنگ بازداشت شدند.
آنوتین چارنویراکول، نخستوزیر تایلند، اعلام کرد این کشور با جمهوری اسلامی به توافقی رسیده است تا نفتکشهای تایلندی بتوانند با امنیت از تنگه هرمز عبور کنند.
او افزود این تحول نگرانیها درباره واردات سوخت را کاهش خواهد داد.
بامداد شنبه هشتم فروردین، بحرین و امارات متحده عربی هدف حملات موشکی و پهپادی حکومت ایران قرار گرفتند.
وزارت کشور بحرین اعلام کرد در پی حملات جمهوری اسلامی، آژیر هشدار حمله هوایی در این کشور فعال شده است.
این وزارتخانه همچنین خبر داد آتشسوزی در یکی از تاسیسات بحرین در پی این حمله مهار شده است.
وزارت دفاع امارات متحده عربی اعلام کرد سامانههای دفاعی این کشور در حال مقابله با موشکها و پهپادهای شلیکشده از ایران هستند.
خبرگزاری رویترز گزارش داد در حمله جمهوری اسلامی به پایگاه هوایی پرنس سلطان عربستان سعودی، ۱۲ نظامی آمریکایی زخمی شدند که حال دو نفر از آنها وخیم گزارش شده است.
به گفته مقامهای آمریکایی، در این حمله چند هواپیمای سوخترسان نیز آسیب دیدند.
شبکه آساهی ژاپن گزارش داد یک نفتکش ژاپنی حامل نفت خام عربستان سعودی، بدون گذر از تنگه هرمز و از مسیر دریای سرخ به ژاپن رسید.
این نفتکش اوایل ماه مارس (اواسط اسفند) بارگیری کرده بود.
این نخستین بار است که یک نفتکش بدون عبور از تنگه هرمز، نفت خام را به ژاپن منتقل میکند.
ارتش اسرائیل بامداد شنبه اعلام کرد شلیک یک موشک از یمن به سوی خاک اسرائیل را شناسایی کرده است و سامانههای پدافند هوایی برای مقابله با این تهدید فعال شدهاند.
ارتش اسرائیل دقایقی بعد خبر داد شهروندان میتوانند با امنیت از پناهگاهها خارج شوند.
رسانههای اسرائیلی نوشتند در این حمله موشکی که جنوب اسرائیل را هدف گرفته بود، کسی آسیب ندید.